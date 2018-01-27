Phil Scarff - Ragas on Saxophone

Впервые наш сайт познакомился с музыкой американского саксофониста Фила Скарфа на альбоме Lewis Porter / Phil Scarff Group под названием Three Minutes to Four в 2017 году. Интересный, глубокий альбом, в котором соединены академическая музыка, новый джаз и этника. Этническую сторону альбома представлял Пол Скарф, автор композиций, берущих начало в африканской и индийской музыке. Lewis Porter / Phil Scarff Group – не единственный для Скарфа проект. Он руководит также world-jazz ансамблем Natraj, но главным делом его творческой жизни является индийская классическая музыка. Опыты по соединению джаза и индийской музыки начались давно. Такие эксперименты можно найти в творчестве Колтрейна, Майлса Дэвиса, МакЛафлина, у которых появилось много последователей. Синтез индийской и западной музыки в формах рока или джаза был очень моден в конце 60-х и 70-х годах. Потом мода схлынула, а интерес к индийской музыке остался у тех слушателей и тех музыкантов, кого неисчерпаемой богатство этой культуры очаровало всерьез и надолго. Фил Скарф – именно такой человек.
Секреты североиндийской музыкальной традиции Скарф познавал непосредственно в Индии, играл со многими выдающимися индийскими музыкантами, регулярно выступает в Индии с гастрольными турами. Альбом Ragas on Saxophone записан в ходе выступления Фила на фестивале в Чандрапуре, заключительной точке его прошлогоднего тура, куда вошли концерты в Мумбаи, Пуне, Бангалоре, Гоа и Бхубанешваре. Его сопрано-саксофону здесь ассистирует молодой талантливый индийский таблист из Мумбаи Бхушан Парчер, ученик Алла Ракхи и Закира Хуссейна. Что играли музыканты в этой записи? Начинается программа сочиненным Скарфом коротким вступлением (alap) к традиционной раге Raga Puriya Dhanashri – тихий голос его инструмента, медленно, почти незаметно меняющийся тон звука, словно помогают настроиться соответствующим образом на дальнейшее выступление. В следующих четырех пьесах Скарф играет раги Raga Puriya Dhanashri и Raga Yaman, приспосабливая их к звучанию сопрано-саксофона и варьируя ритмические размеры (талы). Mogara Phulala, инструментальная версия популярной индийской духовной песни, словно служит переходом ко второй части концерта. Здесь Скарф сначала исполняет свою собственную Raga Rageshri в двух частях, основанную на десятитактном ритмическом цикле, а заканчивает программу энергичной пьесой Kajri Dhun, написанной виднейшим мастером игры на традиционном инструменте шахнай, напоминающем гобой, Бисмиллой Ханом и адаптированной Скарфом под сопрано-саксофон.
Что сказать об этой музыке? Она завораживает. Даже человек, далекий от глубокого погружения в индийскую традиционную музыку, не может не оценить эту красоту, эту медитативность, эти ритмические переходы. Чувствуешь себя этакой коброй, которую умело заклинает опытный факир, заставляя впадать в транс своей музыкой. Сопрано-саксофон, инструмент на сто процентов западный, звучит у Скарфа так, словно он веками присутствовал в североиндийской традиции, абсолютно естественно передавая в дуэте с табла тонкости исполняемой музыки. Это может показаться наивным восприятием «человека извне», но и «люди изнутри», индийская пресса и специалисты, самым высоким образом оценивают искусство Фила Скарфа, полноправного музыканта североиндийской традиции.
А вместо заключения я хочу просто процитировать текст, написанный Филом и присланный вместе с альбомом и пресс-релизом. Обратите внимание и на его содержание, и на его форму. Читать можно и с начала, и с конца. Вот он: «Джаз и индийская музыка (Hindustani Sangeet). Оба импровизационны. Оба духовны. И то, и другое рождается в сердце и затрагивает душу. Мощь и глубина. Возносит в небеса. Обогащают друг друга. В чем различие? Это все – музыка. Вы можете соединять их вместе или играть по отдельности, но невозможно возводить между ними барьеры. Форма и грамматика могут отличаться, но они говорят на одном и том же языке. Медитативность. Жизнерадостность. Энергия. Ритм. Интерактивность. Здесь и сейчас. Оба импровизационны. Оба духовны. В чем различие? Это все музыка. Джаз и индийская музыка (Hindustani Sangeet).»
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