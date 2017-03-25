Akua Dixon - Akua’s Dance

Акуа Диксон (р.1948) начинала как виолончелистка в академической музыке, окончила Manhattan School of Music. Но в годы ее молодости Америка была не очень похожа на нынешнюю, симфонические оркестры не слишком приветствовали в своих рядах афроамериканских музыкантов. И Акуа начала искать альтернативу. Она много работала на Бродвее, сопровождала выступления Шарля Азнавура и Лайзы Минелли, а с начала 70-х годов серьезно увлеклась импровизационной музыкой и вошла в мир джаза, в котором стала одной из немногих исполнительниц на виолончели. Огромной школой для нее стали работа с королем соул Джеймсом Брауном, участие в «Двойном квартете» Макса Роуча, Акуа основала и собственный, весьма успешный струнный Quartette Indigo. Играла она и записывалась со многими известными музыкантами, написала, среди прочего, и оперу, посвященную новоорлеанской «королеве вуду» ХIХ века Мари Лаво. Не интенсивно, но неуклонно пополняется и дискография альбомов Акуа, где на обложке стоит только ее имя. В записях Акуа участвуют и ее дети – ударник Орион Тюрр и вокалистка Андромеда Тюрр (бывший муж Акуа – известный джазовый тромбонист Стив Тюрр). Правда, в ее новейшем диске Akua’s Dance их мы не услышим, но здесь и так немало ярких имен и интересной музыки.
Akua’s Dance построен так, что сочетает в себе записи двух квартетов. В одном с Акуа играют басист Кенни Дэвис и гитарист Фредди Брайант, в другом – звезды первой величины, легендарный басист Рон Картер и гитарист Рассел Мэлоун. Партию ударных в обоих квартетах ведет Виктор Льюис. Сама же Акуа Диксон с первым квартетом играет на специально для нее сделанной баритоновой скрипке, чей звук заметно ниже обычной, а со вторым – на своей виолончели. Что же касается программы альбома, то это настоящий калейдоскоп разных по стилистике и характеру композиций, демонстрирующий универсальность исполнительского и композиторского таланта Акуа Диксон.
Две пьесы взяты из вышеупомянутой оперы, написанной Акуа Диксон. Это стартовая I Dream A Dream с выраженными латинскими интонациями и титульная Akua’s Dance, блестящая композиция, обращенная к африканскому наследию, но при этом использующая и характерные интонации аргентинского танго, на мой вкус, одна из лучших вещей на диске. О настроении, создаваемой пьесой Afrika! Afrika! красноречиво говорит само ее название. Я, возможно, не объективен из-за своей любви к этому жанру, но к лучшим трекам альбома отнесу и интерпретацию Диксон и аранжировщика Фредди Брайанта традиционного спиричуэлла I’m Gonna Tell God All Of My Troubles. А есть еще и единственный вокальный трек альбома Throw It Away, заимствованный Диксон из репертуара Эбби Ликольн. Поект Акуа вполне достойно, но я все же предпочитаю ее инструментальные пьесы. Среди них отмечу еще Dizzy’s Smile, восходящую к временам сотрудничества Диксон с великим трубачом и энергичный финальный трек Don’t Stop. Что же касается альбома в целом, то практически все композиции пронизаны редким по остроте чувством ритма и танцевальным настроением. Так что, слово «танец» в названии титульной композиции и альбома в целом, совсем не случайны.
Струнные в джазе давно уже не экзотика, но редко кто показывает это столь убедительно, как Акуа Диксон. Очень рекомендую убедиться в этом.