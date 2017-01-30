Mars-69 - Povstrechal Gaute Granli

Начну с прямой цитаты «вводного» текста, опубликованного лейблом, благо он небольшой, и вдобавок вобрал в себя названия всех шести композиций альбома, рассыпанные по тексту, как изюм по булочке: «Марс-69 повстречал Гауте Гранли. Где повстречал? В Санкт-Петербурге, на студии Спины. Когда? В июне-месяце года шестнадцатого. Гауте принёс шампанское, но песенники-импровизаторы были серьёзны и отмечали праздник
. Продукта первой необходимости
под рукой не оказалось, пришлось прогуляться по бездорожью
, отмахиваясь от осы
, пока самые стойкие настраивали аппаратуру. Спустя всего лишь полчаса сессия пошла наконец-то
и зазвучали нестройные русские песнопения с налётом норвежского флёра. Так и получилась немая опера
. Ждём следующей встречи!».
Теперь пора браться за необходимую расшифровку. Про Петербург, лето 16-го и студию Spina!Rec дополнительных разъяснений, видимо, не требуется. Гауте Гранли – норвежский авангардный гитарист (по преимуществу) из города Ставангер, у себя на родине достаточно известный. Вместе с Бендиком Андерссоном он выступает и записывается в дуэте под названием Freddy The Dyke. Но выступает Гранли и вне этого проекта. Так, тем самым летом 16-го он совершил тур по нескольким городам России и Украины, и в Петербурге здешние авангардные импровизаторы и записали вместе с ним эту программу на студии Spina!Rec. Российскую сторону представляло трио Mars-69. Под этим названием работают вместе отцы-основатели вышеуказанного независимого лейбла, некоторые релизы которого уже попадали на наши страницы. В выходных данных проекта они предпочли назваться только именами, и я авторскую волю нарушать не смею: пусть так и остаются Ильей, Сергеем и Константином, хотя «узок круг этих революционеров», как говаривал Ильич, все здесь друг друга знают, и фамилии музыкантов, конечно же, являются секретом Полишинеля. Но - Dura Lex Sed Lex.
И вот российско-норвежский импровизационно-авангардный квартет сыграл отличную, на мой вкус, программу, в которой наряду с гитарой и электронными инструментами неожиданно (для меня) большое место заняли и человеческие голоса. В программе этой счастливо ужились друг с другом и эксперимент, и толика психоделии, и чисто игровые моменты – именно так я расцениваю трек nemaya opera с его одновременно уважительным и ироничным реверансом в сторону академической музыки. Легко, непринужденно, интересно – это я уже о программе в целом.
… «Ну что, ведь было совсем не больно?» - ласково улыбаясь, сказала мама, выходя из кабинета врача вместе с маленькой дочкой, на лице которой уже играла улыбка и были почти незаметны стремительно высыхающие слезки, - «Не надо бояться тетю доктора!» Не надо бояться авангарда, уважаемые меломаны! Он ведь может быть и таким доходчивым и «дружелюбным», как в этом альбоме. И если раньше вы бежали от подобной музыки, как черт от ладана, то Povstrechal Gaute Granli – отличный повод рискнуть и послушать. Глядишь - и понравится. Глядишь – и откроете для себя нечто новое о возможностях голоса, о звуке синтезатора, о том, как в эту форму может вписаться гитара, а звучание электронных ударных может оказаться не бездушно-механистичным, а вполне себе живым и гибким. Глядишь - и по вкусу придутся разнообразные и изощренные сочетания всех этих разных звуков. Надо только преодолеть предубеждение… © 2016 Spina!Rec
6 tks / 31 mins
(ilia - ivcs3, garageband, voice; sergey - modular synth; konstantin - electronic drums, voice; feat. gaute granli – el.g, voice, effect pedals;)
Линк предоставил Сергей КостыркоЛеонид Аускерн