David Bray - Night Rains

Четверть века канадец Дэвид Брэй работает в радиоиндустрии. Он стал за эти годы настоящим асом в своем деле. Но параллельно Дэвид не менее увлеченно отдавал силы и талант другой своей страсти: исполнению песен собственного сочинения. В последние десять лет эта сфера его интересов даже вышла на первое место и увенчалась выпуском первого полноформатного альбома под названием Night Rains.
К записи этой работы Брэй привлек большую команду музыкантов, среди которых немало людей с весьма громкими именами. Тут нельзя не упомянуть басиста Боба Бэббита, который в команде Motown’s Funk Brothers принимал участие в записи самых громких хитов прославленного ритм-энд-блюзового лейбла из Детройта, исполнявшихся Смоки Робинсоном, Стиви Уандером, Дайаной Росс и другими легендарными американскими исполнителями. А чего стоит участие клавишника Гарта Хадсона, вошедшего в Зал Славы рок-н-ролла как музыканта игравшей с Диланом группы The Band. Участвовал в записи и ветеран канадской музыкальной индустрии Билл Кинг, и покойный Ричард Белл, также работавший с The Band и с группой Дженис Джоплин Full Tilt Boogie Band. Работала с Брэем и целая группа вокалистов, в которой в качестве основного партнера надо выделить Лорейн Рейд, восходящую звезду ритм-энд-блюза.
Именно в этом направлении выдержан преимущественно и альбом Night Rains. Иногда Дэвид чуть больше отклоняется в сторону чистого рок-н-ролла (Sweat Soaked City, Flying in the City of Angels), иногда в его песнях улавливаешь интонации корневого блюза (Road Rage, My Epitaph), но главое русло альбома идет по ритм-энд-блюзовой линии со всеми присущими этому направлению особенностями: акцентированной ритмикой, хорошей работой духовой секции Sweat Soaked Horns из трех музыкантов, слаженными диалогами бэк-вокалистов со своим лидером, и, разумеется, стильным, интонационно точным пением самого Брэя. Помимо незаурядных вокальных данных отметим и нетривиальные тексты песен Дэвида Брея, посвященные в основном хорошо знакомым жителям урбанистических мегаполисов проблемам «одиночества в толпе». Так что, Night Rains интересен с самых разных точек зрения и есть смысл не пропустить этот альбом.
© & (p) 2016 The Pangaea Music House
12 tks / 45 mins
(David Bray – voc, g, keyb; Justin Abedin, Colin Linden, Rim Mitchell, Chris Birkett, Kevin Breit – g, mandolin, dobro; Bob Babbitt, John Dymond – b; Garth Hudson, Bill King, Richard Bell, Troy Binoe – keyb; Gary Craig – dr, perc; Paul Reddick – harm; Alexis Bard – tp; Paul Metcalfe – ts; Chris Butcher – tb; Lorraine Reid, Chris Rouse, J Lin, Danny Brooks – voc;)
Линк предоставлен RDX Promo Леонид Аускерн