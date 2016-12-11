Fintan McHugh - Wait Till The Clouds Roll By

Этот альбом обязательно станет приятным сюрпризом для поклонников традиционной ирландской музыки. Они откроют для себя совершенно новое имя, потому что Wait Till The Clouds Roll By стал дебютным альбомом для молодого ирландского музыканта Финтана МакХью. Уроженец Дублина, он с детства жил в мире кельтского фольклора: и мать, и отец Финтана играли народную музыку: мать – на скрипке, отец – на ирландской волынке. Любопытно, что ни один из этих инструментов в альбоме их сына не звучит. Впрочем, как говорит сам Финтан, в их доме всегда звучали и джаз, и блюз, и академическая музыка, и рок. После школы он много гастролировал с бэндом своего отца Joe McHugh Band в качестве певца и гитариста, выступал и соло, причем не только в Ирландии, но и в Швейцарии, Германии, Бельгии.
Свой первый альбом Финтан МакХью сделал полностью сам: здесь звучит только его голос (причем в композиции A stór mo chroí без всякого аккомпанемента) и только инструменты, которыми он сопровождает пение – это гитара, еще один струнный инструмент, гораздо более редкий, цитра и губная гармоника в различных сочетаниях. Известный ирландский волынщик Джо МакКенна предоставил в распоряжение Финтана свою студию Scarr Mountain Studios, Co. в Уиклоу, где и был записан альбом, он же и продюсировал эту работу. В программе из девяти песен МакХью две, Holding On и Puppet of Disaster, написал сам, а в основу ее составили не только традиционные ирландские песни, но и английские, американские, шотландские.
Так, скажем, давшая название альбому и одновременно стартовая Wait Till The Clouds Roll By, старинная песня моряка, заклинающего свою возлюбленную дождаться его, родилась в Америке еще в 1894 году, ее написали Фалмер и Вуд. Исполнялась она много и многими, но Финтан МакХью, под гитару и губную гармонику безусловно, нашел свое прочтение этой вещи и задал тон всему альбому. К этой песне близка по настроению и его собственная Holding On, но, таких сравнительно оптимистичных песен в альбоме немного. В большинстве своем его репертуар – это грустные и даже трагические баллады, вроде замечательной народной песни, своего рода ирландской версии истории о Ромео и Джульетте, Lord Saltoun And Annachie Gordon, исполненной под цитру и губную гармонику. На мой вкус, это одна из вершин альбома, как, впрочем, и The Rocks of Bawn или Edward On Lough Erne's Shore. У Финтана МакХью довольно высокий, несколько отстраненный голос, что создает особый контрапункт с драматическим текстом баллад. Его вокал немного напоминает раннего, еще не «электрического» Дилана, так что, думаю, этот альбом будет интересен не только любителям кельтского фольклора, но и поклонникам фолк-рока. © 2016 Fintan McHugh
9 tks / 46 mins
(Fintan McHugh - voice, g, cittern, harm;)
Линк предоставлен TradConnect
Леонид Аускерн