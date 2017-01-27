Dave Young Quintet - One Way Up

Звезды так сошлись, что почти подряд довелось слушать новые альбомы, где лидером в обоих случаях является басист, в обоих случаях – канадец, и даже – в обоих случаях уроженец Виннипега! Я имею ввиду недавно рецензировавшийся на сайте альбом Люка Селлика Alchemist и ныне представляемую работу квинтета Дэйва Янга One Way Up. Но как же радикально отличаются авторы этих работ в остальном! Селлик – молодой музыкант, живущий в Нью-Йорке и представляющий свою дебютную работу. Дэйв Янг – заслуженный ветеран канадского джаза, живет он в Торонто и уже объявил, что One Way Up – его последний студийный альбом. Дэйв может себе позволить отдохнуть: у него солидная дискография, в которой есть и альбомы, удостоенные Джюно – канадского аналога Грэмми. Сам Дэйв пользуется огромным авторитетом в мире канадского джаза и шире – культуры страны в целом. Достаточно сказать, что он удостоен Ордена Канады – высшей и самой престижной награды для гражданских лиц в стране именно за свой вклад в культуру и в продвижение канадской музыки на международном уровне.
Янг работал со множеством звезд: тут и Кларк Терри, и Зут Симс, Седар Уолтон, и Эллис Марсалис, и Кенни Бэрон, и Томми Флэнаган, и, конечно же, Оскар Питерсон. Знаменитый земляк отзывался о нем так: «С моей точки зрения, Дэйв Янг – один из наиболее талантливых басистов на джазовой сцене. Его безошибочное чувство гармонии и времени выдвигают Дэйва на первый план современного джаза». В записи One Way Up с Дэйвом и его старыми проверенными партнерами участвовала еще одна звезда – талантливая канадская пианистка Рени Роснес.
В программу альбома наряду с несколькими своими композициями Янг включил пьесы своих любимых джазовых авторов – Джо Хендерсона, Роланда Кирка, Фредди Хаббарда и наиболее близкого ему по духу Седара Уолтона. Полнокровный, яркий постбоп царит в этом диске. Каждый из участников записи получил здесь достаточную свободу для импровизации и широкое поле для демонстрации умения взаимодействрвать с партнерами, слышать их и обмениваться энергетическими импульсами. Яркий пример тому уже в стартовой All My Love Маркуса Белгрейва подает и сам Янг. А его соло в Black Diamond или Serenity дают наглядное представление об уровне мастерства этого музыканта. В Intrepid Fox хорошо искрометное соло Роснес, да и в целом эту вещь я бы назвал образцом коллективной импровизации и взаимодействия духовиков и ритм-секции. И если свинг в авангарде часто выглядит чужеродным излишеством, то в музыке квинтета, целиком находящейся в поле мэйнстрима, он присутствует в полной мере. Если вам по душе такая музыка – она украсит вашу дальнюю поездку, сделает праздником домашний вечер в уютном кресле, наконец, она просто создана для клуба или кафе, где собираются любители старого доброго джаза.
(c) & (p) 2016 Modica Music 10 tks / 68 mins (Dave Young – b; Renee Rosnes – p; Kevin Turcotte – tp; Perry White – sax; Terry Clarke – dr;) Линк предоставлен RDX Promo