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Главная > обзоры > издано в 2016 г.

David Restivo - The Waves

стиль:
10.06.2017

David Restivo - The Waves
Дэвид Рестиво (р.1968) по рождению американец, но всю сознательную жизнь, с 14-ти лет, живет в Канаде, в Торонто. Сегодня он является одним из наиболее известных, глубоких и креативных джазовых пианистов Страны Кленового Листа, обладателем нескольких престижных премий. При этом авторских альбомов на его счету не много. Дебютный альбом Рестиво Prayer For Humankind вышел в 2001 году, представляемый сегодня The Waves – всего лишь второй, и появился он спустя полтора десятка лет после дебюта. Так что, погоня за количеством авторских записей Дэвида не увлекает, а вот выступал и записывался он со многими известными мастерами джаза в США, а в Канаде – с Rob McConnell and the Boss Brass, квинтетом Майка Марли, Марком Джорданом.

Себя Дэвид считает постмодернистом. По его мнению, джаз примерно с 80-х годов прошлого века вступил в эру постмодернизма, закончив свою линеарную эволюцию. Так что, сегодня джазовый музыкант легко стирает границы между разными направлениями, составляя свои авторские музыкальные коллажи на любом материале, в том числе и не джазовом, например, пользуясь приемами академической музыки или рока. Именно такой подход он демонстрирует в The Waves. Название альбома (и его титульной композиции) Рестиво заимствовал у одного из поздних романов знаменитой британской модернистки Вирджинии Вулф, образцовом произведении «потока сознания».

Все композиции Рестиво сочинил сам, а ансамбль составил в формате классического джазового квинтета с двумя духовиками (трубач Александр Браун и саксофонист Келли Джефферсон) и ритм-группой, один из участников которой, басист Люк Селлик, должен быть знаком нашим читателям по рецензировавшемуся на страницах сайта дебютному альбому. Пьесы альбома различны по настроению и тематике. У некоторых – чисто музыкальные корни: скажем, Honeydew Harbour навеяна музыкой фьюжн 60-х годов, а финальная Kurt and Mark – трибьют Дэвида двум известным современным джазменам – гитаристу Курту Розенвинкелю и саксофонисту Марку Тернеру. Лиричная и очень красивая тема New One навеяна колыбельной, которую Дэвид мурлыкал своей дочери, когда она была ребенком, а вот Melodies of Hope and Healing посвящена трагическим событиям в американской школе городка Сэнди Хук в 2012 году, когда маньяк совершил там массовое убийство детей и взрослых. В этой бойне погибла и шестилетняя Ана Маркес-Грин, дочь саксофониста Джимми Грина, коллеги Рестиво по Университету Манитобы.

Сам Рестиво играет в альбоме, как на акустическом фортепьяно, так и на клавишных. Играет очень экономно, точно, я не услышал у него ни одной лишней ноты, никаких бравурных «красивостей» - все в его игре, независимо от инструмента работает на саунд пьесы в целом, на авансцену Рестиво выходит только когда это действительно необходимо. Что же касается настроения его музыки, то, при всей условности подобных сравнений, Рестиво, на мой взгляд, ближе к Биллу Эвансу, чем к Оскару Питерсону или Эрролу Гарнеру. Он – интроверт, который охотно делится своими чувствами и мыслями со слушателем, но не навязывает их. А альбом у него получился весьма и весьма достойный.

© 2016 Modica Music

8 tks / 55 mins

(David Restivo - p, Fender Rhodes; Alexander Brown - tp, flg; Kelly Jefferson – ts, ss; Luke Sellick – b; Maxwell Roach – dr;)

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Канада, США
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