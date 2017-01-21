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Various Artists - Sotaques do Brasil
21.01.2017
Прежде всего, переведем название этого сборника: «Бразильские акценты». Как известно, культура этой самой большой страны Латинской Америки формировалась в сложном взаимодействии трех культур – индейской потомков коренных обитателей Бразилии, латиноевропейской потомков переселенцев из Старого Света, в огромном большинстве – португальцев и африканской потомков вынужденных переселенцев с Черного континента, прибывавших в Бразилию в качестве рабов. Это взаимодействие и породило множество самых разнообразных акцентов в бразильском искусстве вообще и в музыке в частности. Панорама современной бразильской народной музыки и представлена в этом обзорном диске, изданном независимым лейблом из Сан-Паулу, существующим с 2011 года и специализирующимся на бразильском фольклоре.
Пятнадцать исполнителей, солистов и групп, каждый из которых представлен одной песней из их последних альбомов. О каждом – короткая информация в весьма толковых liner notes на двух языках, португальском и английском. Все – очень разные, с разными голосами и разной манерой пения, с разными по настроению мелодиями и разным инструментальным сопровождением. И в каждом треке присутствует индивидуальный ритмический рисунок, расцвеченный очень яркими красками. Конечно же, во многих треках звучат ритмы самбы, но с ними соседствуют фирменные ритмы разных регионов Бразилии, мало знакомые в наших краях, вроде бумба-мью-бои или форро.
Что произвело наибольшее впечатление? Понравилась певица и актриса Ана Мария Карвалью с очень красивым исполнением Lua cheia, понравилась группа Cabelo de Maria с морем позитива в композиции ABCиз их «баиянского» альбома. Эффектно прозвучала композиция Samba de Roda do Reconcavo от ветерана бразильской музыки Местре Кенура и его группы Agua de Menino, возглавляемой музыкантом с 1993 года. Ярко выраженный африканский флер окутывает музыку исполнителя с ником Lumumba. Но наибольшее впечатление оставил все же не кто-то в отдельности, а сам проект с его разнообразием голосов, ритмов и стилей, пестрая и яркая коллекция современной бразильской музыки, которая несомненно порадует своих ценителей. © 2016 Por do Som
15 tks / 52 mins
(Tião Carvalho, Bia Goes, Marco Vilane, OXE, Cabelo de Maria, Henrique Menezes e Banda Bom Q Dói, Ana Maria Carvalho, Mestre Kenura, Lumumba, Adriana Moreira, Graça Braga, Dona Inah, Cesinha Pivetta, Chocolatte, A Quatro Vozes;)
Линк предоставлен Brasil CallingЛеонид Аускерн
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
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