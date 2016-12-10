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Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Brandi Disterheft - Blue Canvas

стиль:
10.12.2016

Brandi Disterheft - Blue Canvas
Для канадской басистки, певицы и композитора Брэнди Дистерхефт Blue Canvas – это уже четвертый альбом в дискографии. Уроженка Ванкувера дебютировала еще в 2008 году альбомом со скромным названием Debut, но эта работа сразу принесла ей высшую награду канадской звукозаписывающей индустрии, премию Джюно. Успешными были и ее последующие работы: третий альбом Gratitude в 2012 году поднялся до номинации на Джюно. Сегодня Брэнди живет и работает в Нью-Йорке, много концертирует, выступает на самых престижных сценах и ее высоко ценят по обе стороны американо-канадской границы.

Новый альбом Дистерхефт записывала в Монреале летом 2015 года, издан он известным канадским лейблом Justin Time Records, но партнерами по работе над этим проектом Брэнди выбрала своих нью-йоркских коллег. В классическом джазовом фортепьянном трио место за роялем занял 80-летний ветеран хард-бопа Хэролд Мэйберн, а за ударную установку сел его постоянный партнер за последнюю четверть века Джо Фэрнсуорт. Программу Blue Canvas составило десять треков. Это амальгама из старых стандартов Хендрикса / Тиммонса, Дамерона, Клиффорда Брауна (басистка Дистерхефт, видимо, особенно увлечена творчеством легендарного трубача, поскольку включила в программу сразу две его композиции) и собственных композиций Брэнди, причем в трех из них (Crippling Thrill, When The Mood Is Right и Blue Canvas) она еще и поет лирику собственного сочинения.

Поет Брэнди Дистерхефт весьма достойно, но душевного трепета ее вокал у меня, честно говоря, не вызвал. Зато очень понравился ее дебют на виолончели в изящном джазовом вальсе When The Mood Is Right, и особенно впечатлила игра Брэнди на ее основном инструменте – контрабасе. Возможно, самый сильный эпизод альбома – связка из двух композиций Брэнди: Prelude To Tнe Crippling Thrill и непосредственно Crippling Thrill. В первой из них Брэнди две с половиной минуты вдохновенно играет соло на контрабасе без сопровождения, и ее соло заставляет вспоминать самых ярких мастеров этого инструмента в джазе, таких, как Рэй Браун или Эрстед-Педерсен. Если же говорить о трио, записывавшем альбом в целом, то нельзя не отметить мощный драйв Мэйберна, сохранившего в свои немалые годы отличное чувство свинга и уверенную игру Фэрнсуорта, отметившегося фирменным соло в Beehive.

Брэнди сама написала liner notes к Blue Canvas. Она вспоминает в этом тексте муз древнегреческой мифологии, вызывавших у людей творческих «божественное безумие» (по Платону) – не частое состояние творческого экстаза, полной отрешенности от всего земного и полного погружения в объект творения. Мне кажется, что музы время от времени посещали Studio 270 в Монреале в то лето 2015 года – альбом у Брэнди Дистерхефт получился очень крепким, это работа, которой ее создательница может гордиться.

© & (p) 2016 Justin Time Records
10 tks / 45 mins
(Brandi Disterheft – ac.b, cello, voc; Harold Mabern – p; Joe Farnsworth – dr;)
Диск предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Канада, США
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