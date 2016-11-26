Association P.C. - Rock Around The Cock

Очередное сетевое переиздание лейбла из Шварцвальда посвящено одной из первых в Европе групп, исполнявших сложный, многоплановый вариант музыки фьюжн – с элементами прото-прог-рока, этники и мощной электрифицированной составляющей. Association P.C. основали в 1969 году голландский барабанщик Пьер Курбуа (именно его инициалы зашифрованы в названии коллектива), его соотечественник Джаспер ван’т Хоф, игравший на клавишных и гитарист из ФРГ Тото Бланке. Первый альбом группы появился в 1971 году, и почти сразу название Association P.C. попало на страницы многих рок-энциклопедий.
Озорное название Rock Around The Cock принадлежит ее третьему альбому. Этот диск впервые записывался без ван’т Хофа, который в 1972 году организовал Pork Pie с двумя другими джазменами – Чарли Мариано и Филиппом Кэтрином. Его место в Association P.C. занял известный немецкий пианист и клавишник Йоахим Кюн. В целом же Association P.C. в год записи Rock Around The Clock представляла из себя квинтет с участием еще двух немцев – басиста Зигги Буша и духовика Карла-Хайнца Виберны. Отмечу сразу, что этот альбом оказался в дискографии Association P.C. предпоследним. После него в 1974 году появился еще один концертник с участием американского флейтиста Джереми Стайга, а еще годом позже группа прекратила свое существование.
По сравнению со своими предшественниками, Rock Around The Cock отличает перенос акцента с прог-рока на фри-джаз. Это некий вариант фри-фьюжн, коктейль, и сегодня популярный у многих исполнителей. Тем более интересно оценить из ХХI века звучание предтеч. Альбом довольно пестр, если не сказать эклектичен. Открывает его солирующий дуэт Курбуа и Бланке в их совместной композиции Phenis, причем Тото играет здесь на этнической японской цитре, придавая композиции соответствующий колорит. Сразу скажу, что с этникой, только уже ближневосточного характера, придется столкнуться в еще одной композиции, Shirocco, которая мне лично понравилась несколько меньше. В Polar Anna, титульной Rock Around The Cock, навеянной творчеством Captain Beefheart, финальной Cap Carneval много элементов свободной импровизации, в первую очередь благодаря тенор-саксофону Виберного и клавишным Кюна. Интересна и самая короткая композиция диска, Mirrored Dimensions, несколько напоминающая электронные полотна Pink Floyd рефлексия музыкантов на очень нашумевший в те годы фильм Стенли Кубрика «2001 – Космическая Одиссея». Слушая Association P.C., понимаешь, чем этот коллектив покорил в свое время многих. Думаю, небезынтересна эта музыка будет и современным любителям музыки «на перекрестке путей». MPS Records 2016 /1973
7 tks / 41 mins
(Siggi Busch -b, el.b; Karl-Heinz Wiberny - basset horn, piccolo fl, ts; Pierre Courbois – dr, perc; Joachim Kühn – el.p; Toto Blanke – g, electronics, zither;)
Линк предоставил Steffen Mayer, Herzog PromotionЛеонид Аускерн