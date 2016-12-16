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Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Leandro Cabral Trio - Alfa

стиль:
16.12.2016

Leandro Cabral Trio - Alfa
Мы часто употребляем понятие «бразильский джаз», говорим о влиянии бразильской музыки на джаз, вспоминаем имена музыкантов, первыми соединивших джаз с ритмами бразильского фольклора, но при этом порой забывается тот простой факт, что взаимодействие разных музыкальных языков – это улица с двухсторонним движением. И если босса-нова и самба оказали сильнейшее воздействие на американских джазменов, породив целое новое направление, то и боп, хард-боп, модальный джаз не в меньшей степени завладели умами музыкантов в Бразилии, как прошедших академическую школу, так и игравших народную музыку. Сегодня в этой огромной стране немало людей, прекрасно владеющих языком современного джаза, играющих интересную, именно джазовую музыку, но не забывающих при этом о своих корнях.

Таков и Леандро Кабрал, пианист и композитор, лидер трио, с которым мы сегодня знакомимся на его втором альбоме. Ранее мне в этом году уже доводилось слушать Кабрала в составе квартета гитариста Лупы Сантьяго (обзор альбома Ubuntu можно найти на сайте), исповедующего в общем сходные музыкальные принципы. В тот альбом Леандро принес также одну композицию собственного сочинения. Собственный альбом в гораздо большей степени даст вам почувствовать ориентиры творческих идей Кабрала-композитора (он написал семь композиций из десяти) и оценить его мастерство пианиста и бэнд-лидера.

Трио Кабрала выдержано по составу в лучших джазовых традициях Билла Эванса и Оскара Питерсона: фортепьяно – контрабас – ударные. Партнерами Леандро в этом проекте, записанном в январе 2016 года в зале театра «Альфа» в Сан-Паулу (отсюда и название альбома) стали басист Сидиэль Виейра и ударник Витор Кабрал, однофамилец (или родственник?) лидера. Кроме того, в композиции A dança участвуют и гости проекта – певица Ванесса Морено и саксофонист Кассио Феррейра. Пожалуй, именно в этой вещи, а также в двух пьесах классика босса-новы Жобима Outra vez и Inútil Paisagem и композиции Джонни Альфа Rapaz de bem узнаваемые интонации бразильского джаза особенно заметны. В последней пьесе мне запомнился и эффектный диалог фортепьяно и ударных в финале.

В прочих пьесах связь джаза с бразильской музыкой запрятана гораздо глубже. Известно, что бразильская музыка в целом – плод слияния трех культур: индейской, европейской и африканской. Кабрал чрезвычайно тонко и органично наполняет свой джаз самыми разными компонентами этой триады. Увы, мало кто в наших краях представляет особенности таких направлений, как васси или иджекса. А Леандро Кабрал активно использует эти музыкальные «диалекты» в своих сочинениях, например, O amor que se deu – Vassi n.2 и Rute e sua grandeza – Vassi n.1, находим мы в программе и бразильский джазовый вальс Valsa do amanhã. Вообще, программа альбома представляется мне в целом скорее лирично-балладной (в джазовом смысле), и самому Леандро, как мне показалось, ближе именно такая, спокойная, глубокая, но и эмоциональная музыка. Свежий и, возможно, для многих неожиданный вкус такого «коктейля» стоит распробовать. Рекомендую!

© 2016 Amazonia
10 tks / 56 mins
(Leandro Cabral – p; Sidiel Vieira – ac.b; Vitor Cabral – dr, perc; with Vanessa Moreno – voc (tk 5); Cássio Ferreira – ss (tk 5);)
Диск предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим
страна
Бразилия
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