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Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Borderline Syndrome - Synapses

стиль:
01.01.2017

Borderline Syndrome - Synapses
С греческим ансамблем из Афин Borderline Syndrome мы знакомим наших читателей на их втором диске, ЕР под названием Synapses, выпущенным в 2016 году. Дебютным же стал для группы альбом Stateless, изданный еще в 2012-м. Я его не слышал, но потому, что удалось найти в отзывах в Сети, нынешняя работа знаменует собой существенный поворот в творческих поисках коллектива. Из состава исчезла ранее работавшая с Borderline Syndrome вокалистка и сменился басист. Нынешний Borderline Syndrome – это чисто инструментальная музыка (трудно считать вокалом небольшой текст, произносимый в композиции Garden Massive Toy), стилистически наиболее близкая к прог-року.

Три композиции, составившие ЕР, длятся по времени звучания чуть более получаса: группа явно демонстрирует склонность к большим, развернутым полотнам, которые обычно в прог-роке именуют эпиками. Особенно подходят к этому определению Internalize и Garden Massive Toy, каждая из которых звучит более десяти минут. Для всех же трех пьес характерно сочетание мощных и разнообразных электрогитарных риффов Алексиса Хаджииоанну с весьма изощренной работой клавишных Георге Атанасиадиаса. Отдельно отметил бы и ударника Алекса Ставропулоса, особенно в финальной Garden Massive Toy. Временами в прог-роке Borderline Syndrome проглядывает нечто «металлическое», но достаточно плавное, при всей динамике очень пластичное развитие тем, делает эти жесткие вставки только эпизодами. В равной степени присутствуют в музыке группы и джазовые элементы (особенно опять-таки в Garden Massive Toy – определенно эта вещь «зацепила» меня сильнее всего), прежде всего имппровизационные, но основой звучания они все же (пока?) не являются.

Borderline Syndrome – это добротный прог-рок, с хорошей энергетикой и техникой исполнения. Единственное, в чем можно упрекнуть греческих музыкантов – ощущение, что похожую музыку уже доводилось слышать и ранее. Разумеется, десятки прог-роковых групп во всем мире ориентируются на британские образцы жанра, вроде King Crimson, и поиски «своего лица» тут очень сложны. Может быть, парням из Borderline Syndrome было бы полезно ввести в свой музыкальный «коктейль» толику великолепного греческого фольклора, явно добавившую бы индивидуальности звучанию? Конечно, музыкантам виднее. Вспомним то, о чем шла речь в начале этого текста: Synapses – первый шаг группы в новом направлении. Посмотрим, как сложится ее дальнейший путь.

© 2016 Borderline Syndrome
3 tks / 31 mins
(Alexis Chatziioannou – g; Alex Stavropoulos – dr; George Athanasiadis – keyb, g, voc; Loukas Giannakitsas – b, voc;)
Линк предоставлен Borderline Syndrome

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
прог-рок
страна
Греция
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