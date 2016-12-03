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Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Audrey Silver - Very Early

стиль:
03.12.2016

Audrey Silver - Very Early
Одри Силвер – опытная джазовая певица с именем и хорошей репутацией, чего добиться в Нью-Йорке очень нелегко. Джазом и джазовым вокалом в частности она увлеклась давно, хотя начинала с академического фортепьяно и виолончели. Эффективно работала она и в музыкальном бизнесе, в частности в командах таких лейблов, как CBS и Chesky Records, но любовь к пению все же оказалась сильнее. Среди педагогов Сильвер значатся такие громкие имена, как Шейла Джордан и Марк Мерфи. Very Early – третий альбом в дискографии певицы, вышел он после существенного перерыва: Одри боролась с тяжелой депрессией, и работа над новым проектом стала лучшим и эффективным лекарством.

А результат работы может порадовать любителей классического джазового вокала. Совершенная техника исполнения, в том числе и в скэт-вокале, мягкий бархат голоса Одри, разнообразный репертуар – все это работает на потенциальный успех Very Early. В принципе Силвер предпочитает лирический балладный репертуар и особое внимание уделяет текстам песен, проживая каждую, как маленький спектакль. В новом альбоме она отдала должное любимым стандартам из The Great American Songbook: два хита от дуэта Роджерс – Хаммарстейн - Surrey with the Fringe on Top и Getting to Know You, а также Lucky to Be Me с музыкой Леонарда Бернстайна. Но рядом с ними в программе стоят песня Стинга Until, композиция недавно скончавшегося Моуза Эллисона What’s with You, песня ирландского барда Деклана О’Рурка Galileo (да-да, о том самом великом ученом – согласитесь: неожиданно для джаза) и исполненная по-французски еще более неожиданная, но прекрасно вписавшаяся в контекст альбома очень известная во франкофонном мире песня израильской шансонье Керен Анн Зайдель Jardin D’Hiver. Но и это еще не все. Отдельная и очень важная часть альбома – это песни самой Одри Силвер. Большинство из них она сочинила в содружестве с Домиником Ганем. Некоторые ее песни навеяны личными переживаниями певицы, и этот факт еще более усиливает эмоциональное воздействие таких вещей, особенно The Cold Wind’s Embrace.

Основные партнеры певицы в этом альбоме – пианист Брюс Барт, басист Поль Бедри и ударник Льюис Нэш, но во многих композициях участвуют и дополнительные музыканты, каждый из которых своей игрой придал жанному треку особую индивидуальность. Я пришел, к примеру, в восторг от игры Рона Эффифа в What’s with You, очень уместны показались партии трубы Алекса Норриса в Getting to Know You и вибрафона Тома Бекхэма в Very Early – композиции раннего Билла Эванса, между прочим. Общее впечатление от альбома - самое положительное, если хотите порадовать себя классическим джазом – стоит послушать!

2016 Messy House Productions
12 tks / 60 mins
(Audrey Silver – voc; Bruce Barth - p (tks 1-7,9-12); Paul Beaudry – b; Lewis Nash - dr (tks 1-7,9-12); Alex Norris - tp (tks 2, 3, 6,10); Gary Versace – acc (tks 6,12); Ron Affif – g (tk 9); Tom Beckham - vibe (tks 7, 8, 12);)
Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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