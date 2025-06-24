Aki Kumar - God Bless The USA

Мимо этого альбома просто невозможно пройти мимо. Его создателя Аки Кумара пресса называет «Королем Болливудского блюза». Индийский блюз – это сочетание кажется столь же невероятным, как исландское фламенко, но, тем не менее, Аки Кумар уверенно доказывает его право на существование. Кто же он, Аки Кумар?
Полное имя этого музыканта – Акарша Кумар, он родился в Мумбаи в 1980 году. В свое время он отправился из родной Индии в США с намерением работать в компьютерной индустрии: Индия, как известно, дала миру множество первоклассных программистов. Но в Штатах его жизнь круто изменилась: Кумар открыл для себя блюз, что и решило его судьбу. Более двадцати лет Аки Кумар блистает на блюзовой сцене Сан-Хосе, хорошо известен и в Калифорнии в целом, и в общенациональном масштабе, гастролирует и за рубежом (бывал в России тоже). Он не стал программистом, он стал высококлассным харпером и вокалистом, великолепно прочувствовав все тонкости блюза, а вдобавок насытив его совершенно не свойственными этой музыке изначально индийскими ароматами.
Свой первый альбом Don't Hold Back Аки Кумар выпустил в 2014 году и сразу привлек внимание профессиональной прессы. Потом последовал саммит трех харперов в It Takes Three" (2015), где Кумар играл вместе с Гэри Смитом и Дэвидом Барретом. Альбом Dilruba был выпущен на Sony Music в 2020 году, а еще с 2016 года началось его сотрудничество с Little Village Records, с логотипом этого лейбла вышли Aki Goes To Bollywood (2016) и Hindi Man Blues (2018), а 2025-й год подарил нам альбом God Bless The USA.
Тринадцать треков, большинство из которых написал Кумар сам или в соавторстве, но есть здесь и блюзовая классика: чего стоит, к примеру, I Just Want To Make Love Вилли Диксона. К записи альбома Аки привлек большую группу музыкантов, среди которых есть и ситарист, и исполнитель на индийских перкуссионных инструментах. Как эта индийская экзотика звучит в контексте блюза можно судить по той же I Just Want To Make Love (сильнейшее впечатление!) или Desi Strut. Сам Аки очень стильно поет и виртуозно играет на губной гармонике. Для меня тут самым ярким стал его медленный блюз It Is What It Is. А вот титульная композиция God Bless The USA вызывает устойчивые ассоциации с музыкой кантри – как видите, Кумар может быть весьма разнообразным, и это только украшает его новую работу!
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