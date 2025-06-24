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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Aki Kumar - God Bless The USA

Aki Kumar - God Bless The USA

24.06.2025
Aki Kumar - God Bless The USA

Мимо этого альбома просто невозможно пройти мимо. Его создателя Аки Кумара пресса называет «Королем Болливудского блюза». Индийский блюз – это сочетание кажется столь же невероятным, как исландское фламенко, но, тем не менее, Аки Кумар уверенно доказывает его право на существование. Кто же он, Аки Кумар?

Полное имя этого музыканта – Акарша Кумар, он родился в Мумбаи в 1980 году. В свое время он отправился из родной Индии в США с намерением работать в компьютерной индустрии: Индия, как известно, дала миру множество первоклассных программистов. Но в Штатах его жизнь круто изменилась: Кумар открыл для себя блюз, что и решило его судьбу. Более двадцати лет Аки Кумар блистает на блюзовой сцене Сан-Хосе, хорошо известен и в Калифорнии в целом, и в общенациональном масштабе, гастролирует и за рубежом (бывал в России тоже). Он не стал программистом, он стал высококлассным харпером и вокалистом, великолепно прочувствовав все тонкости блюза, а вдобавок насытив его совершенно не свойственными этой музыке изначально индийскими ароматами.

Свой первый альбом Don't Hold Back Аки Кумар выпустил в 2014 году и сразу привлек внимание профессиональной прессы. Потом последовал саммит трех харперов в It Takes Three" (2015), где Кумар играл вместе с Гэри Смитом и Дэвидом Барретом. Альбом Dilruba был выпущен на Sony Music в 2020 году, а еще с 2016 года началось его сотрудничество с Little Village Records, с логотипом этого лейбла вышли Aki Goes To Bollywood (2016) и Hindi Man Blues (2018), а 2025-й год подарил нам альбом God Bless The USA.

Тринадцать треков, большинство из которых написал Кумар сам или в соавторстве, но есть здесь и блюзовая классика: чего стоит, к примеру, I Just Want To Make Love Вилли Диксона. К записи альбома Аки привлек большую группу музыкантов, среди которых есть и ситарист, и исполнитель на индийских перкуссионных инструментах. Как эта индийская экзотика звучит в контексте блюза можно судить по той же I Just Want To Make Love (сильнейшее впечатление!) или Desi Strut. Сам Аки очень стильно поет и виртуозно играет на губной гармонике. Для меня тут самым ярким стал его медленный блюз It Is What It Is. А вот титульная композиция God Bless The USA вызывает устойчивые ассоциации с музыкой кантри – как видите, Кумар может быть весьма разнообразным, и это только украшает его новую работу!

© & (p) 2025 Little Village Records

13 tks / 48 mins

(Aki Kumar - harm, voc, bg voc, misc. perc (tks 3, 7, 8, 11, 12); Bob Welsh - g( tks1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13), p, bg voc (tk 10); Randy Bermudes – el.b (all except 9), bg voc (tks 8, 10); June Core - dr (tks 1-13), bg voc (tks8, 10); Rome Yamilov - g (tks 4, 8, 11), bg voc (tk 8); Tony Stead – org; Pete Fazzini - g (tks 2, 9), bg voc (tk 8); Kedar Roy - upright b (tks1, 9); Vicki Randle - congas, tambourine (tk 2); Julia JD - bg voc, harmonies (tks 2, 12); Jim Santi Owen - tabla, khanjira; Will Marsh – sitar; Jack Sanford – sax;)

Линк предоставил Kevin Johnson

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Индия, США
музыкальный стиль
индийская музыка, современный блюз


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