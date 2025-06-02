Zhengtao Pan - Birds In Dream Land

В свои 21 год уроженец Шанхая и студент колледжа Беркли в Бостоне Чжентао Пан уже приобрел репутацию талантливого композитора, как в области джаза, так и в области академической музыки. Пан пишет музыку для различных джазовых бэндов и академических составов, а также активно создает саундтреки к видеоиграм. Уже трижды он становился лауреатом студенческих премий Downbeat за успехи в области композиции и аранжировки. В апреле 2025 года Чжентао Пан выпустил свой дебютный альбом для джазового биг-бэнда Scenery In My Story (Outside In Music), получивший престижные четыре звездочки от Джека Бауэрса из All About Jazz. И уже скоро, 16 июля, нью-йоркский лейбл из Куинса Pinch Records анонсирует релиз другой его работы, ЕР Birds In Dream Land.
Это проект иного рода. Здесь Тана вдохновляло пение птиц и аналогичные работы японца Такаши Йошимацу. Шесть композиций альбома существенно ближе к академической музыке, что подтверждается и составом привлеченных к созданию проекта музыкантов. В трех композициях звучит духовой квинтет из участников венгерского Budapest Scoring Orchestra, причем представлены в нем только флейты и кларнеты, мастерски, надо сказать, имитирующие пение птиц. Три других пьесы исполняет традиционный струнный квартет из участников другого коллектива, болгарского European Recording Orchestra. Как говорит сам Тан, «Я сфокусировался на развитии мелодического материала в каждой из композиций. При этом подходе хотелось сделать музыку доступной любому слушателю, не только профессиональным музыкантам или композиторам. Уверен, что даже без музыкального образования можно понять эмоциональную суть каждой мелодии.» Что ж, яркие тембровые краски, креативные мелодические и гармонические решения, а также воображение слушателей, сделают Birds In Dream Land приятным путешествием в яркий мир, в котором звуки природы приобрели особую красоту в музыке Чжентао Пана.
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