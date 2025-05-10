Становление, эволюция и значение легендарного фестиваля "Ритмы лета" в развитии латвийского джаза во второй половине ХХ века
10.05.2025
В статье рассматривается история джазового фестиваля Васарас Ритми («Ритмы Лета» в переводе с латышского языка). Он был организован Рижским джаз-клубом и проходил в Риге с 1976 по 1994 год. В статье отражено положение джаза в Латвии до создания клуба, история создания Рижского джаз-клуба, становления и эволюции джазового фестиваля, а также дана оценка значения этих событий в истории латвийского джаза и в современном контексте. В статье, насколько это возможно, реконструируются события фестиваля благодаря сохранившимся материалам - фестивальным программам и афишам, а также интервью с участниками Рижского джаз-клуба и организаторами фестиваля. Помимо этих источников, автор использовал также публикации в периодической печати, а также архивные данные.
Джазовый фестиваль Васарас Ритми стал одним из важнейших факторов, оказавших большое влияние на джазовую жизнь Латвии в 1970-х и 1980-х годах, популяризируя и укрепляя статус джазовой музыки и давая мощный импульс признанию латвийской джазовой музыки на международном уровне.
Введение
Джазовые фестивали исторически сыграли важную роль в развитии джаза как музыкального жанра. Формат фестиваля зародился только после Второй мировой войны в контексте развития современного джаза и связанного с этим изменения положения джаза как музыкального жанра на музыкальном рынке. Это уже не была популярная танцевальная музыка, поэтому актуальным стал вопрос популяризации джазовой музыки среди публики и укрепления ее позиций и доли рынка в контексте общего музыкального предложения. Формат фестиваля, предполагавший последовательные выступления нескольких составов музыкантов на одном концерте, позволил охватить бо́льшую часть аудитории более разносторонним и интересным в художественном отношении, предложением, одновременно облегчив организационную и рекламную сторону концерта для продюсеров (McKay, 2018: 708).
Однако в СССР (а также в других бывших социалистических странах), где отношение официальных властей к джазу было весьма неоднозначным и переменным, значение джазовых фестивалей было гораздо выше. В ситуации, когда возможности публичного звучания джаза были нерегулярными и ограниченными, свободного музыкального рынка со взаимной конкуренцией между музыкантами и общественными отношениями спроса и предложение фактически не существовало, более того, все были связаны идеологическими правилами официальной власти, формат фестиваля был одной из немногих возможностей в существовавшей ситуации с организацией публичных джазовых концертов. Более того, эти концерты имели не только художественное (музыкальное), но и общественно-политическое значение в обществе того времени (Starr 1994: 282, Фейертаг 2010: 158).
Благодаря большему количеству участников и универсальности содержания, а также привлечению к организации нескольких учреждений стало возможным создание более масштабных джазовых концертов при поддержке официальных государственных учреждений. Конечно, некоторое идеологическое давление и различные ограничения все же имели место, но организаторы этих фестивалей использовали все доступные на тот момент средства и связи для реализации своих идей. Как всегда, решающую роль играют личности, а недостатка в любителях джаза в правящих Коммунистической партии и государственных структурах не было, и благодаря их поддержке происходили эти праздники джаза. Именно поэтому джазовые фестивали сыграли очень важную роль в джазовой истории Латвии в советский период (и СССР в целом), в частности, велико значение легендарного Таллиннского фестиваля 1967 г. (Reimann 2022: 8).1
Цель статьи – хронологически и фактологически реконструировать и прокомментировать историю джазового фестиваля Васарас ритми в Латвии во второй половине ХХ века. Джазовый фестиваль Васарас ритми проходил в Риге с 1976 по 1994 год и был организован Рижским джаз-клубом. В статье отражено положение джаза в Латвии до создания клуба, история создания Рижского джаз-клуба, создания и развития джазового фестиваля, а также дана оценка значения этих событий в истории. латвийского джаза и в современном контексте. В статье, насколько это возможно, реконструируются события фестиваля благодаря сохранившимся материалам — фестивальным программам и афишам, а также интервью с членами Рижского джаз-клуба и организаторами фестиваля. Помимо этих источников, автор использовал также публикации в периодической печати, а также архивные данные.
Предыстория – КИКОК (первый джазовый фестиваль в Латвии)
Первый джазовый фестиваль в Латвии состоялся 18 декабря 1962 года (Veitners, Mūzikas Saule, № 1 (101), 2020). Он проходил в тогдашнем клубе Рижского радиозавода А. Поповой на улице Радиотехникас 41 (ныне улица Мукусалас, 72б). Его организовала неформальная группа музыкантов-единомышленников, создавших на тот момент первый джаз-клуб в Латвии. Это также был один из первых клубов такого рода во всем СССР.
О первом латвийском джазовом фестивале сохранились удивительно обширные сведения, главным образом, благодаря материалам частного архива одного из его организаторов —
контрабасиста Юриса Акиса (1938).2 Таким образом, удалось практически полностью реконструировать ход фестиваля, участников, композиции и исполняемый репертуар (I. Veitners, Jazzin.lv, № 27, 2021).
Фактологическая реконструкция фестиваля позволяет сделать выводы о понимании джаза латвийскими джазовыми музыкантами того времени, которое полностью соответствовало
джазовой ситуации в мире. Можно отметить очень хороший уровень осведомленности о текущих событиях в джазе в мире, подтверждающий то, что тогда молодые латвийские джазовые музыканты следили за джазовыми событиям того времени и хорошо знали новые грамзаписи. Однако организация КИКОК была стихийной, на самом деле без какого-либо участия официальных властей, что во многом и определило ее кратковременное существование. Поэтому реакция властей на по сути дела несанкционированные мероприятия, организованные самими музыкантами, была очень резкой. Организаторы фестиваля подверглись публичной резкой критике со стороны тогдашнего руководителя Латвийской компартии Аугуста Восса (1919–1994) (А. Восс, Советская культура, 04.04.1963). Позже организаторов мероприятия оштрафовали. Властителей, похоже, больше всего возмутил тот факт, что фестиваль был так ловко организован за их спиной при спешном обмане существующей власти, а кроме того, внутриполитическая и международная обстановка в то время была крайне неблагоприятной для джаза.3 В результате деятельность клуба была прекращена в 1962 году. 4Однако у музыкантов и любителей джаза сама идея джаз-клуба и фестиваля не исчезла. КИКОК знаменателен не только как первый латвийский джазовый фестиваль, он также послужил ободряющим и поучительным примером для организаторов последующего Рижского джаз-клуба, кроме того часть членов первого джаз-клуба (например, Владимир Лукин и некоторые другие), активно участвовали и в деятельности нового джаз-клуба. Однако, в отличие от КИКОК, позже организаторами джаз-клуба стали уже не музыканты, а, в первую очередь, техническая интеллигенция Риги — любители джаза. Они также составляли в Рижском джаз-клубе организационную основу и самого важного джазового фестиваля Латвии Васарас ритми.
Деятельность любителей джаза и открытие кафе «Аллегро»
После ликвидации КИКОК джаз как «нежелательный элемент» на несколько лет исчез из официальной нарратива. Однако не исчезли любители джаза и их желание слушать любимую музыку. Постепенно одна из таких групп заинтересованных лиц собралась вокруг инженера-конструктора Латвийского института промышленного проектирования «Латгипропром» («Латгипропром»)6 Леонида Нидбальского (Leonid Nidbal'skij, 1937), который сам был барабанщиком-любителем в «Диксиленде»7.Начав музицировать в составе самодеятельного диксилендного джазового ансамбля, Нидбальский постепенно познакомился с широким кругом музыкантов, а также с группой любителей джаза — единомышленников, регулярно посещавших джазовые концерты, в том числе и в других городах России. Будучи инженером, Нидбальский часто бывал в командировках в Москве, Ленинграде и других городах СССР, где он имел возможность познакомиться с местными энтузиастами джаза. Эти контакты пригодились позже, уже во времена Васарас ритми, когда личные знакомства и контакты с организаторами джазовых фестивалей в других городах имели решающее значение. Эти поездки также породили ряд идей, которые впоследствии стали характерными чертами фестиваля Васарас ритми, например, традиционная прогулка на теплоходе по Даугаве, первоначальный идея которой появилась во время посещения джазового концерта в Ленинграде (Нидбальский, интервью, 28.01.2022).
Очень большое впечатление оставила поездка на легендарный Таллиннский джазовый фестиваль 1967 года, где Нидбальский побывал вместе со своим диксилендом. Сам Рижский диксиленд в официальной программе фестиваля не выступал.8 Зато незабываемыми были встреча на Таллиннском вокзале легендарного джазового радиоведущего Уиллиса Коновера (1920–1996), каки весь фестиваль, включая концерт известного американского саксофониста Чарльза Ллойда (Charles Lloyd, 1938) (Нидбальский, интервью, 28.01.2022). Стали формироваться неформальные группы любителей джаза, которые регулярно встречались, обменивались пластинками5 и информацией о джазовых событиях. Основными источниками информации было радио — программа «Час джаза» американской радиостанции «Голос Америки» под руководством легендарного Уиллиса Коновера (Willis Conover, 1920-1996), а также единственные имевшиеся в СССР в то время джазовые журналы.в социалистических странах — Польше, ГДР и Чехословакии — (Курмаев, интервью, 25.03.2022). В конце 1960-х годов таких групп любителей джаза было несколько. Характерно, что их участниками были в основном так называемые техническая интеллигенция – инженеры, конструкторы, радиоинженеры, которые в большинстве случаев были русскоязычными. Этим аспектом отличаются организаторы первого джаз-клуба (КИКОК), в состав которых в основном входили музыканты и латыши.
После этих поездок у Нидбальского, обладавшего прекрасными организаторскими способностями, возникла идея организовать в Риге джаз-кафе – место, где можно было бы регулярно играть джаз. Как говорит сам Нидбальский, эта идея пришла к нему после посещения нескольких подобных кафе как в Москве (кафе Ровесник), так и в тогдашнем Ленинграде (джаз-кафе Молодежное (Н. Лебедева, Baltic Voice, 01.06.2021). Кроме того, учитывая предыдущий неудачный опыт КИКОК, ему было ясно, что дело должно быть сделано совершенно официально, т.е. при поддержке властей (Коваленко Т., Открытый город, 2014, № 2) Для реализации плана он заручился поддержкой Рижского городского комитета комсомола. Следует отметить, что в то время в Советском Союзе практически все требовало разрешения и одобрения коммунистической партии, поэтому решающее значение имели личные контакты и умение убедить ответственных партийных работников в соответствии идеи идеологическим установкам. . Многое также зависело от конкретных людей на ответственных постах, их мнения и даже личного вкуса. Нидбальскому в этом отношении повезло - в ЦК Латвийского Коммунистического Союза Молодежи идею джаз-кафе поддержали тогдашние руководители Комитета Комсомола Карлис Лицис (годы жизни неизвестны) и Альфред Рубикс (1935), а также первый секретарь Рижского горкома Имантс Даудишс (1945–2002), благодаря чему идея получила дальнейшее развитие (Т. Коваленко, Открытый город, 2/2014; Нидбальский,интервью, 28.01.2022).
Существенную поддержку оказала газета Советская молодежь, и особенно ее ответственный секретарь Владимир Стешенко (1944), который лично принимал участие в процессе организации джаз-кафе и всячески поддерживал джазовую деятельность на протяжении всего своего пребывания в редакции газеты. Советская молодежь сыграла важную роль в популяризации латвийского джаза в последующие годы, регулярно освещая джазовые концерты, а затем и фестивали. Статьи о Васарас ритми, а также попытка проводить ежегодный опрос о джазовых музыкантах СССР принадлежат Валерию Копману (1940–2021) нештатному журналисту, который регулярно писал о фестивале и его концертах не только в Советской молодёжи, но и в других печатных изданиях СССР и позднее в Беларуси9.
Идея постепенно получила поддержку, и, наконец, при поддержке рижского горкома комсомола 23 января 1971 года на улице Ленина (ныне Калькю 24) было открыто джаз-кафе Аллегро, которое действовало до 1991 года. Формальным ответственным учреждением был рижский горком комсомола, который финансировал музыкантов и контролировал работу кафе. Это подтверждается протоколами заседаний горкома, в которых рассматривались ежемесячные отчеты
об использованных средствах, а также планы деятельности кафе на каждый месяц (Латвийский гоударственный архив, 202 f., 10 apr., lieta nr. 6, 60–62; 97; 146, 195–198).
Однако первоначальный план играть в кафе только джаз не сработал. Как вспоминает Нидбальский, главной причиной были ограниченные возможности рижских джазовых музыкантов того времени (Нидбальский, интервью, 28.01.2022). От идеи джазовых концертов в течение недели пришлось отказаться практически сразу, поскольку количество джазовых составов, готовых выступать, иссякло уже через три дня. Поэтому среды были отведены под джазовые концерты и следующий за ними джем-сейшн10, но в остальные дни в кафе проходило множество других мероприятий. Организовывал концертов по средам сначала Нидбальский, а позже контрабасист Борис Банных и другие. С другой стороны, председателем правления Аллегро был В. Стешенко (Б.Банных, Вести, 25.01.2019).
Первоначальная идея полноценного джаз-кафе — по сути дела джаз-клуба — не была реализована во многом из-за разных интересов руководства кафе, главной задачей которого было выполнение плана, а не популяризация джаза, что часто создавало конфликты между музыкантами и персоналом кафе. Кроме того, формальные установки ответственных сотрудников горкома комсомола, контролирующих учреждение, сильно отличались от желаний музыкантов, часто создавая конфликтные ситуации. По сути, руководство кафе и контролирующие органы не были заинтересованы в реальном развитии джаза, джаз служил лишь вывеской в реализации их интересов. Эти обстоятельства также послужили причиной ухода Нидбальского из правления Аллегро в 1972 году (Нидбальский, интервью, 28.01.2022). Тем не менее, в кафе по средам регулярно проводились джазовые концерты и jam sessions вплоть до его закрытия в 1991 году.
Создание и деятельность Рижского джаз-клуба.
После выхода из правления Аллегро Нидбальский и группа его единомышленников постепенно пришли к идее создания джаз-клуба, который был бы независимой организацией платформой для организации джазовых концертов. После ухода из «Аллегро» (1972–1974) для Нидбальского наступило «время размышлений», в течение которого постепенно созревала мысль о необходимости организации джаз-клуба (Нидбальский, интервью, 28.01.2022). Поддержку искали в различных государственных учреждениях, а также в прессе. Продвижению идеи во многом содействовала большая подборка статей о джазе, опубликованная в газете Советская молодежь на центральной полосе номера от 17 декабря 1972 г. (А. Эшпай, Советская молодежь, 17.12.1972; Л. Нидбальский, Советская молодежь, 17.12.1972; В. Копман, Советская молодежь, 17.12.1972; В.Дмитриев, Советская молодёжь, 17.12.1972.; В. Шульц, Советская молодёжь, 17.12.1972.; Константинов А., Советская молодёжь, 17.12.1972.), которая упоминается несколькими членами джаз-клуба как очень важный переломный момент в его организации11.
Параллельно с деятельностью «Аллегро», примерно в начале 70-х годов 20 века, возникло неформальное Объединение любителей джаза. В заводском клубе завода РВЗ12 впервые собрались будущие члены Объединения в основном коллекционеры и любители джаза. Вначале клуб располагался на закрытой территории внутри завода, что существенно затрудняло участие в мероприятиях клуба более широкого круга участников, поэтому через несколько лет мероприятия клуба стали организовывать в помещении клуба работников МВД13. Раз в году в зале Дворца культуры ВЭФ членами клуба проводились более масштабные образовательные мероприятия, посвященные джазу. Они состояли из лекции по джазу, за которой следовал концерт.
Активными членами Объединения были пианист Александр Скрин (Александр Скрин, 1940), коллекционер пластинок Александр Шеффер (Александр Шеффер, 1945), инженер Сабирджан Курмаев (Сабирджан Курмаев, 1942) и другие. В Объединении шел обмен джазовыми пластинками — музыкальными записями, велась и более познавательная деятельность в области джаза, исследование и популяризация этого музыкального жанра (Скрин, интервью, 15.04.2022). Ее членов меньше интересовала практическая деятельность по организации концертов, которую Нидбальский со своими соратниками считали главной целью.
Однако в конце концов после долгих дискуссий обе группы объединились, и 23 ноября 1975 года состоялся учредительный концерт Рижского джаз-клуба (Скрин, интервью 15.04.2022). Эта дата считается официальным днем основания клуба, она же указана на значке клубе, дизайн которого разработал художником Гунарс Бекманис. Однако фактическое решение о создании клуба было принято ранее, на заседании Рижского горкома комсомола 12 ноября 1975 года, которое утвердило устав клуба и правление из семи человек, а также выделило финансирование на учредительное собрание клуба (Латвийский государственный архив, 202 ф., 10 апр., дело № 7, 206, 210–214). Председателем клуба стал Нидбальский. В первый совет клуба вошли: Леонид Нидбальский, Иварс Вигнерс, Владимир Стешенко, Александр Скрин, Валерий Дмитриев, Юрий Польский, Гунта Пуке. Позже в совете клуба участвуют и директор Дома культуры «Октобрис». Илона Спаринская и ее заместитель Ирма Жумбуре.
Как видно из афиши концерта-открытия клуба, он проходил в клубе работников МВД по улице Э. Вейденбаума, 12а (народное название Магадан). К сожалению, никакой информации об участниках концерта и программе не сохранилось, хотя в воспоминаниях некоторых членов клуба концерт остался как грандиозное событие при полном зале слушателей. Как упоминается в книге Дайгаса Мазверсите, на официальном открытии выступили Имантс Даудишс, первый секретарь Рижского горкома комсомола, Алфредс Циновскис (1930-2018), представитель Министерства культуры, пианист Иварс Мазурс. (1929-2010), а также представители джаз-клубов Москвы и Ленинграда (Мазверсите, 2015:74). Деньги на мероприятие выделил рижский горком комсомола, включая оплату концерта (Латвийский государственный архив, 202 ф., 10 апр., дело № 7, 183).
Важным фактором обеспечения деятельности клуба следует отметить участие Дома культуры «Октобрис», поскольку оно дало клубу официальный статус, постоянное помещение, а также возможности осуществлять официальную финансовую деятельность. Однако внутренние противоречия и разные интересы среди членов клуба остались, и в 1978 году часть членов клуба основала отдельный Рижский клуб филофонистов, который занимался в основном коллекционированием и обменом пластинками. Этот клуб просуществовал примерно до конца 1980-х годов. В обширном сборнике статей Советский джаз — проблемы, события, мастера, в разделе «Джаз в городах и республиках» есть статья Копмана и Стешенко, посвященная латвийскому джазу и деятельности Рижского джаз-клуба, где упоминается и Объединение любителей джаза (Медведев 1987: 473).
В 1988 году, с началом перемен в СССР, общественная организация Рижский джаз-клуб стала коммерческой фирмой Рижский джаз-центр. Смена статуса позволила обрести не только экономическую независимость, но и возможности наладить связи с зарубежными музыкантами и организациями. Были найдены контакты и возможности сотрудничества с джазовыми музыкантами и организаторами фестивалей за рубежом, в результате чего появилась возможность приглашать иностранных джазовых музыкантов для участия в фестивале «Летние ритмы», а также открылась возможность для латвийских музыкантов выступать на фестивалях в разных странах мира. Более тесное сотрудничество было с Финляндией, Германией, Швецией и Польшей, а также США. Важнейшими концертами латвийских джазовых музыкантов, организованными клубом за рубежом, являются концерты саксофониста Раймонда Раубишко (1939–2000) на джазовом фестивале в Пори в Финляндии в 1987 году, а также участие в Международном джазовом фестивале Лайонела Хэмптона в США. В 1991 году там выступил состав R. Raubiško Jazztet и блюзовая группа Dr. Blues под руководством гитариста Игоря Новикова (1960).
Создание, этапы развития, организационная структура фестиваля Васарас ритми
Сразу после официального основания джаз-клуба началась активная работа – организовывались мероприятия, в основном лекции и концерты джазовой музыки. Сохранился тематический план джаз-клуба на первый квартал 1976 года, где видно, что каждый месяц проходило несколько лекций и дискуссий, посвященных джазу, а также джазовые концерты, проходившие как в кафе Аллегро, так и в доме культуры Октобрис (Частные архивы, программы Фестиваля Васарас ритми, буклеты, плакаты, фотоматериалы). Год спустя, в сезоне 1977/78 года клуб уже успешно сотрудничал с Государственной филармонией Латвийской ССР, помогая создать абонемент, посвященный истории джаза — Панорама джаза, в рамках которого прозвучат семь концертных лекций известного ленинградского джазоведа Владимира Фейертага. (Владимир Фейертаг, 1931). Однако главной идеей Леонида Нидбальского была организация регулярного джазового фестиваля. Первый фестиваль прошел уже в июне 1976 года, а всего было проведено 19 фестивалей (с 1976 по 1994 год).
Организовать мероприятие такого уровня было очень сложно, особенно в реалиях СССР того времени. Проблема заключалась не только в финансировании и очень обширной организационной работе. Все еще приходилось преодолевать различные уровни бюрократических и идеологических препятствий. Фестиваль фактически был организован небольшой группой любителей джаза — заинтересованных лиц с относительно условным статусом официальной организации. Формально учредителем джаз-клуба был Рижский горком комсомола, а его местонахождением – дом культуры союза строителей Октобрис. Однако официально Рижский джаз-клуб не был структурным подразделением дк Октобрис и не имел постоянного государственного финансирования. По сути, Дом культуры Октобрис лишь предоставил помещение для проведения мероприятий, а также придал клубу некоторый официальный юридический статус организации. Однако присоединение к организации которая могла осуществлять финансовую деятельность, и уже упомянутый статус позволяли клубу законно реализовывать свои планы, осуществлять финансовую деятельность и осуществлять организационную работу мероприятий. Нужны были не только прекрасные организаторские способности, ловкость и смекалка, но больше всего – связи в различных органах принятия решений, без которых невозможно было что-либо организовать в политической и экономической действительности ЛССР того времени.
Возможно, именно отсутствие постоянного финансирования стало причиной того, что «Летние ритмы» официально не назывались фестивалем до 1987 года (соответственно, слово «фестиваль» не разрешалось использовать, это называлось «Дни джазовой музыки»). Сам Нидбальский считает, что причина была скорее политической14. К сожалению, "неопределенный" официальный статус организаторов фестиваля является еще и причиной того, что в архивах практически отсутствует информация о мероприятиях фестиваля. По сути, это было мероприятие, организованное одной группой заинтересованных лиц, которое официально не «числилось» ни в Доме культуры Октобрис, ни в Горкоме комсомола, ни в Государственной филармонии Латвийской ССР. Поэтому данные организации не учитывали и не хранили информацию о прохождении фестиваля — концертах и мероприятиях, хотя с радостью сотрудничали в его развитии. Это сотрудничество было очень полезным для участвующих организаций, поскольку они могли успешно включать фестивальную деятельность в свои годовые планы и отчеты. С другой стороны, участие в проведении мероприятий нескольких организаций позволило ответственным учреждениям незаметно, но очень хорошо контролировать и курировать деятельность джаз-клуба. Думается, что в каком-то смысле эти аспекты сыграли положительную роль в существовании и успешном проведении фестиваля на протяжении многих лет.
В настоящее время найденные и доступные материалы о событиях фестиваля представляют собой в основном материалы, сохраненные самими организаторами — фестивальные программы и печатные буклеты, афиши и фотографии, сделанные на концертах, а также аудио- и видеозаписи (в основном весьма фрагментарные с фестивалей конца 80-х). К сожалению, программы всех фестивалей не сохранились, поэтому полная реконструкция того, что происходило на всех фестивалях невозможна. Записей о деятельности джаз-клуба также не обнаружено, поэтому основными источниками являются воспоминания бывших участников и имеющиеся сохранившиеся материалы (Частные архивы, программы Васарас ритми, буклеты, плакаты, фотоматериалы).
Развитие фестиваля условно можно разделить на несколько этапов:
1. 1976–1980 гг. – начало деятельности и совершенствование организационных процессов.
В это время фестиваль зарождается и начинает стабилизироваться как регулярное событие джазовой музыки в Латвии. По словам Нидбальского, это время было одним из
самых плодотворных в истории фестиваля, после чего в начале 1980-х годов последовало некоторое затишье активности.
2. 1981–1986 гг. – дальнейшее развитие и расширение фестиваля.
В начале 80-х годов, по словам Нидбальского, произошло определенное ослабление фестивальной деятельности, которое он связывает с ростом популярности рок-музыки в
Латвии (рок-фестивали на Рижской спортивной арене и т. д.) и упадком интерес к джазу. Однако примерно с 1985 года начинается новый подъем в деятельности фестиваля. По завершении этого этапа состоялся 10-летний юбилейный фестиваль.
3. 1987–1992 годы – получение статуса официального джазового фестиваля и наибольший бум.
В 1987 году Васарас ритми наконец официально получают статус «джазового фестиваля». В это время происходят наиболее масштабные фестивальные мероприятия, наибольший объём которых достигается в 1987 и 1988 годах, в них принимают участие и зарубежные музыканты. С восстановлением независимости Латвии в 1991 году фестиваль продолжает развиваться.
4. 1993–1994 годы – постепенный спад фестивальных событий и прекращение деятельности.
С восстановлением независимости Латвии доля иностранных музыкантов в программе фестиваля увеличивается, однако на его организацию влияет изменение политической системы, а также сложная экономическая ситуация в Латвии в начале 90-х годов. Возможности получения финансовой поддержки прошлых лет исчезают, а новые экономическая и политическая реальности оказывают заметное влияние на возможности организации фестиваля. Фестиваль прекратил свое существование в 1994 году.
Концерты чаще всего проходили в концертном зале «Дзинтари», в большом зале Государственной филармонии Латвийской ССР, в последующие годы также во Дворце культуры ВЭФ и в доме культуры Октобрис и Доме культуры железнодорожников. Непременной частью фестиваля стала совместная музицирование т.е. jam session в кафе Аллегро, но одним из самых известных и ожидаемых событий фестиваля стала традиционная прогулка участников фестиваля на теплоходе по Даугаве. Как вспоминает Нидбальский, идея проведения такой прогулки пришла к нему после посещения Дней джаза в Ленинграде, где поездку по Неве, ее протокам и каналам на теплоходе с диксилендовым оркестром организовал председатель ленинградского джаз-клуба Квадрат Натан Лейтес (Натан Лейтес, 1937–2013) (Нидбальский, интервью, 28.01.2022.). В конце каждого фестиваля проходил заключительный jam session фестиваля обычно в доме культуры Октобрис. В 1987 и 1988 годах шел парад диксилендов в Старой Риге.
Одной из «визитных карточек» фестиваля стал и его многолетний ведущий, легендарный джазовед и организатор ленинградец Владимир Фейертаг (Владимир Фейертаг, 1931), один из самых известных джазовых специалистов в СССР. В качестве лектора в ряде фестивалей также участвовал известный московский музыковед и джазовед, автор книг о джазе Алексей Баташев (Алексей Баташев, 1934–2021) и другие. Основную работу по организации фестиваля проводила группа членов-энтузиастов джаз-клуба во главе с самим Нидбальскисом вместе с его близким помощником, прекрасным организатором Галиной Полторак (Галина Полторак). Как вспоминает член клуба Борис Мохир (Борис Мохир, 1944), в группе организаторов было около 20 человек, каждый из которых отвечал за свой важный аспект организации фестиваля. Мохир, например, был ответственным за аппаратное обеспечение, звук и записи концертов, поскольку он был профессиональным звукорежиссером с опытом и доступом к звуковому оборудованию (что в то время было очень большой проблемой). (Мохир, интервью 18.03.2022). Еще одним многолетним членом оргкомитета фестиваля был инженер, джазовый энтузиаст и очень эрудированный знаток джаза Сабирджан Курмаев, чьи письменные тексты можно найти во многих фестивальных буклетах и программах (Курмаев, интервью, 25.03.2022). В оргкомитет фестиваля входили также Игорь Фокин (даты жизни неизвестны), Гунарс Приеде (даты жизни неизвестны) — давние члены клуба и настоящие любители джаза, а также многие другие. Помогли создать поддержку прессы журналисты Валерий Копман (Советская молодежь) и Айварс Бауманис (1937–2019) (Padomju Jaunatne, Literatūra un Māksla).
Поддержка официальных властей имела решающее значение. В свою очередь, этому способствовали сторонники фестиваля в официальных структурах — уже упомянутый Владимир Стешенко (член Рижского горкома комсомола), Имантс Даудишс (первый секретарь Рижского горкома комсомола, заместитель директора дома культуры Октобрис Ирма Жумбуре и многие другие. Часто такая поддержка зависела от субъективного отношения лиц, принимающих решения, к джазу. Некоторые участники событий помнят, например, существенную поддержку Даудишса в организации фестиваля. Таким образом, успешно используя «сеть» личных связей, членам Рижского джаз-клуба удавалось успешно проводить фестиваль на протяжении почти 20 лет.
Участники фестиваля
Участников фестиваля чаще всего отбирал Леонид Нидбальский. И он сам, и большинство участников Рижского джаз-клуба подтвердили этот факт в интервью. Благодаря регулярным командировкам в различные города СССР у Нидбальского сложился широкий круг постоянных контактов, что позволило ему эффективно и напрямую обращаться к джазовым музыкантам и коллективам для участия в фестивале. Согласно кадровым документам Дома культуры "Октобрис", в 1980-е годы Нидбальскиса был официально отправлен в командировки на Ленинградский и Московский джазовые фестивали, с целью установления контактов (Латвийский государственный архив, 355.ф., 3 апреля, дело 125, 84–85). Очень часто это было двустороннее сотрудничество – после участия приезжих музыкантов в Васарас ритми следовали ответные выступления латвийских джазовых музыкантов на фестивалях в их городах, что не только позволяло расширить географию участников фестиваля, но и во многом способствовало признанию латвийских джазовых музыкантов в бывшем СССР.
Конечно, многое определялось и субъективным вкусом организаторов. Об этом Нидбальский также упоминает в интервью (Нидбальский, интервью, 28.01.2022), но часто музыкантов на фестиваль рекомендовали и другие члены клуба, имевшие контакты с музыкантами в других городах СССР, например Курмаев (Курмаев, интервью 25.03.2022). В контексте тогдашнего Советского Союза Латвия (а также Эстония и Литва) воспринималась как особое, более «западное» и во многом более развитое место, поэтому выступление на джазовом фестивале в Риге было очень престижно.
Анализируя события фестиваля за разные годы, можно реконструировать постепенное развитие географии участников фестиваля15. Если в первом фестивале, кроме латвийских музыкантов, принимают участие только ансамбли из Москвы и Калининграда - ансамбль Игоря Бриля (Игорь Бриль, 1944) и ансамбль Арсенал, то уже через год появились многолетние участники фестиваля из Литвы — легендарное трио Ганелин-Тарасов-Чекасин (Вячеслав Ганелин, 1944, Владимир Тарасов, 1947, Владимир Чекасин, 1947), а также не менее известный джазовый коллектив из Ленинграда под руководством Давида Голощекина (Давид Голощекин, 1944). Географически участники фестиваля были достаточно широко разбросаны по СССР, причем можно выделить несколько ансамблей, регулярно участвовавших в фестивале на протяжении многих лет. Прежде всего, это литовские джазовые музыканты (упомянутое выше трио Ганелин- Тарасов-Чекасин), Эстонию регулярно представлял саксофонист Лембит Саарсалу (Lembit Saarsalu,1948), часто выступавший в дуэте со своим давним партнером-пианистом из Курска Леонидом Винцкевичем (Леонид Винцкевич, 1949). Российские джазовые музыканты в основном представляли Москву — Игорь Бриль, Леонид Чижик (Леонид Чижик, 1947), Николай Левиновский (Николай Левиновский, 1944), 15 затем из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) — Давид Голощекин, Анатолий Вапиров (Анатолий Вапиров, 1947). ), Вячеслав Гайворонский (Вячеслав Гайворонский, 1947), Калининград — ансамбль Арсенал, а также Новосибирск — Игорь Дмитриев (ИгорьДмитриев, 1949), Игорь Уваров (Игорь Уваров, 1949). В фестивале также регулярно участвовали музыканты из Одессы и Донецка, с которыми у Рижского джаз-клуба были особенные контакты. Знаменитая армянская джазовая вокалистка Татевик Оганесян (Татевик Оганесян, 1955) была многолетней участницей фестиваля. В 1985 году на фестивале произвел фурор детский диксиленд Семь Симеонов из Иркутска, который в дальнейшем был увековечен в документальном фильме режиссера Герца Франка (Жили-были семь Симеонов, 1989). . К сожалению, через год этот состав трагически погиб при попытке угнать самолет и бежать из Советского Союза (А. Салькова, Gazeta.ru, 08.08.2018).
Постепенно расширяя географию участников, фестиваль в то же время создавал свое уникальное звучание, свойственное только Васарас ритми, в котором очень большое место отводилось различным экспериментальным композициям и, в том числе, не очень распространенному в тогдашнем СССР фри-джазу16. В то же время на фестивале были достойно и широко представлены лучшие силы латвийского джаза — биг-бенд Латвийского радио, саксофонист Раймондс Раубишко, трубач Гунарс Розенбергс, саксофонист и кларнетист Эгилс Страуме (1951) и многие другие, что укрепляло престиж латвийских музыкантов в контексте общесоюзного джаза СССР того времени.
Если говорить об иностранных музыкантах, то примечателен 1983 год, когда на фестивале впервые выступили музыканты из США — биг-бенд Университета Западной Вирджинии (West Virginia university bigband) и знаменитый квартет саксофонистов РОВА, игравший авангардный джаз. Поскольку у американских музыкантов были политические ограничения на выступления в оккупированных странах Балтии17, концерт биг-бенда проходил вне официальной программы фестиваля. Однако он стал главным событием фестиваля. Тур РОВА — первый тур американского джазового комбо по СССР за 18 лет18. Вторым по важности американским составом, выступавшим на Васарас ритми, был американский студенческий биг-бэнд Synthesis (один из лучших на тот момент) из Университета Бригама Янга, штат Юта, США (Brigham Young university, Utah, USA), который выступал на фестивале 1990 года. Этот концерт также стал важным переломным моментом в работе джаз-клуба, поскольку открыл путь к контактам в США (Нидбальский, интервью, 28.01.2022). Более широкое присутствие зарубежных джазовых ансамблей в фестивальных программах стало проявляться, начиная с 1988 года, и, постепенно увеличиваясь, достигло наибольшего объема на фестивале 1990 года. В фестивале приняли участие джазовые музыканты из Польши, Германии, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Австрии, Швейцарии и даже Японии. Кроме того, специально для фестиваля были созданы проекты взаимного сотрудничества, например, в 1989 году с квинтетом Раймонда Раубишко выступил голландский гитарист Макс Тивистл (Max Teawhistle, 1929-2014). Как вспоминает пианист Мадарс Калниньш (1964), подготовку совместной концертной программы оргкомитет фестиваля организовал специально для фестивального концерта (Калниньш, интервью, 10.05.2022). Что касается последних фестивалей (1993, 1994 гг.), то, к сожалению, никакой информации о музыкантах и ходе концертов не сохранилось. Автор этой статьи сам участвовал в последнем фестивале в составе Диксиленда Юриса Мутулиса. Для более детального представления о фестивале в приложении к статье представлены сведения, полученные в ходе изучения развития Васарас ритми с 1976 по 1994 годы.
Влияние деятельности Рижского джаз-клуба и фестиваля «Летние ритмы» на развитие латвийского джаза
• Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод, что деятельность Рижского джаз- клуба и фестиваля Васарас ритми явилась наиболее значимыми факторами, сильно повлиявшими на джазовую жизнь Латвии в 1970-е и 1980-е годы:
Рижский джаз-клуб фактически организовывал самые важные джазовые мероприятия в Латвии на протяжении почти 20 лет;
благодаря деятельности клуба джаз стал регулярно звучать в крупнейших концертных залах Латвии (Государственная филармония Латвийской ССР, Концертный зал Дзинтари, Дворец культуры ВЭФ и др.);
• при участии клуба организованы регулярные циклы лекций, посвященных джазу, а также серия абонементных концертов в Государственной филармонии Латвийской ССР. Эта деятельность внесла значительный вклад в популяризацию джаза как музыкального жанра и укрепление его статуса в местной музыкальной жизни;
• члены клуба имели возможность приобретать джазовые пластинки и обмениваться ими, а также получать и распространять информацию о джазе, популяризируя его в обществе;
• латвийские джазовые музыканты имели доступ к репетиционным залам, а также сцене для регулярных концертов и jam session;
• поездки и обмены, организованные джаз-клубом, стимулировали появление новых джазовых коллективов (2R+2B, Dixielands RETRO, группа Vocal Jazz, группа Ekspresija, Riga Dixielands, трио Diskomforts и др.);
• мероприятия фестиваля Васарас ритми сыграли важную роль в формировании популярности и признания латвийских джазовых музыкантов в СССР, а затем и в зарубежных странах;
• фестиваль Васарас ритми стал брендом на территории бывшего СССР, включившись в семью джазовых фестивалей СССР, сохранив свою самобытность и заняв заслуженное стабильное место;
• благодаря фестивалю Vasaras ritmi в Латвии можно было услышать самую качественную джазовую музыку того времени, что сильно повлияло на развитие латвийской джазовой музыки и дало творческий импульс творчеству музыкантов;
• фестиваль «Летние ритмы» стал регулярной площадкой для местных латвийских джазовых коллективов, пропагандируя их активность и профессионализм;
благодаря деятельности джаз-клуба и фестиваля стали возможны первые попытки латвийских джазовых музыкантов выйти на международную арену.
Деятельность Рижского джаз-клуба была тесно связана с газетами — в основном с Советской молодежью (Валерий Копман, Владимир Стешенко) и Padomju Jaunatne (Айварс Бауманис), которые регулярно публиковали рецензии на концерты фестиваля. Нештатный журналист Советской молодёжи Копман также разослал опрос советским джазовым критикам о лучших джазовых музыкантах СССР за несколько лет, в котором латвийские джазовые музыканты получили высокую оценку. Вся эта деятельность была тесно связана с Рижским джаз-клубом, который, по сути, стал главным латвийским джазовым центром, объединяющим любителей, заинтересованных лиц и музыкантов.
Анализируя сообщество людей, которое было тесно связано с джаз-клубом и активно в нем работало, следует сделать вывод, что это были в основном так называемые представители технической интеллигенции (инженеры, конструкторы и т.д.) преимущественно из русскоязычной части общества. Внутри сообщества интересы были далеко не однородными — там была часть членов клуба, и часть руководства клуба, которое в основном организовывало мероприятия (концерты) и фестиваль (условно назовем их "организаторами концертов"). С другой стороны, интересы других участников больше склонялись к коллекционированию пластинок и более интеллектуальному, аналитическому подходу к джазовой музыке (условно назовем их «коллекционерами пластинок»). Эта группа больше занималась организацией лекций и чтений. Кроме того, в клубе работали и сами джазовые музыканты, в том числе любители, которые численно составляли значительную часть членов клуба.
Однако люди со всеми этими разнообразными интересами успешно сосуществовали и сотрудничали друг с другом в клубе. Для упомянутого сообщества джаз был своеобразным протестом против существующей советской действительности. Джаз ассоциировался у них с интеллектуальной музыкой со своим специфическим языком, включающим в себя сочетание различных, сбалансированных элементов (разные характеры и техники игры музыкантов, многогранность и изменчивость музыки, импровизация и т.д.). Джаз – это прежде всего инструментальная музыка, отчего он кажется менее политическим, но на самом деле ему свойственна прямота и искренность. По своей глубочайшей сути джаз – это свобода, и, видимо, именно этот аспект делал его столь привлекательным в контексте того времени.
Будучи хорошими организаторами, члены клуба умело использовали связи в государственных и партийных структурах для реализации своих целей, добиваясь за многие годы значительных результатов. В результате выиграли все – и музыканты, и любители джаза, и государственные организации, но главное достижение заключалась в укреплении джаза как музыкального жанра и создании его официального статуса. После распада СССР и восстановления национальной независимости Латвии в 1991 году старые механизмы поддержки исчезли, а с изменением экономической и политической системы фестиваль уже не смог существовать в прежнем виде. В каком-то смысле исчезла и вышеупомянутая мотивация существования джаз-клуба — со сменой политической системы отпала основа для «внутреннего протеста», джаз стал просто еще одним равноправным полем в общем музыкальном предложении. С другой стороны, в новой экономической ситуации были совершенно другие правила работы, что требовало нового, иного способа работы и стратегии организации фестиваля. Однако деятельность клуба и многолетнее успешное существование фестиваля стали важным прецедентом, который в значительной степени стимулировал и вдохновил появление последующих латвийских джазовых фестивалей (Саулкрасти джаз, Ригас ритми) (Гжибовскис,интервью, 12.05.2022)19.
Васарас ритми и бывший Рижский джаз-клуб вот уже почти 20 лет играют чрезвычайно важную роль в развитии латвийского джаза. Их деятельность, ныне незаслуженно почти полностью забытая (информации о них в открытом доступе почти нет), представляет собой задачу будущих исследований, поскольку и то, и другое оказали сильное влияние и способствовали развитию латвийского джаза до восстановления независимости страны. Дальнейшими задачами являются сбор недостающей информации о фестивале, анализ и исследование деятельности фестиваля в контексте развития джаза в СССР, а также в международном контексте, а также более глубокий анализ деятельности латвийских джазовых музыкантов. в этот период времени в контексте деятельности Рижского джаз-клуба и фестиваля.
Примечания
1 Джазовые фестивали прошли и в других городах СССР. Наиболее значимые фестивали прошли в Москве и Ленинграде, а также в Минске,Новосибирске, Днепропетровске, Петрозаводске, Донецке, Воронеже, Куйбышеве, Архангельске и других городах (Фейертаг 2010: 165).
2 Юрис Акис сохранил большое количество фотографий, списков репертуара и музыкантов, а также других материалов о фестивале КИКОК. Оригиналы этих материалов хранятся по месту жительства Ю. Акиса.
3 В это время – в конце 1962 года – достиг своего апогея т.н. Кубинский ракетный кризис — политическая напряженность между США и СССР. С другой стороны, 1 декабря 1962 года произошел скандальный визит лидера СССР Никиты Хрущева на выставку художников-
авангардистов в выставочном зале «Манеж» в Москве, что привело в СССР к началу широкой государственной акции — организованной кампании против современного искусства и культуры, в том числе, и джаза. Началом этой кампании стало выступление секретаря ЦК КПСС Леонида Ильичева 17 декабря 1962 года, в котором он открыто осудил авангардное искусство и джаз. В Латвии официальное осуждение было высказано на упомянутом выше собрании творческой интеллигенции ЛССР 3 апреля 1963 года (Kruks, 2008: 92).
4 После ликвидации КИКОК руководителя клуба, молодого кинорежиссера Ивара Краулитиса (1937–2004) едва не исключили из комсомола, а директору киностудии Павлу Янковскому и секретарю комсомола Ростислав Горяев объявили выговоры. (Kraulītis, https://www.filmas.lv/person/ 2570/, 26.07.2022).
5 Пластинки из капстран с записями джаза, а затем и рока во времена СССР были официально недоступны. Добыть их было очень сложно, стоили они дорого (цена одной пластинки могла достигать половины месячной зарплаты) и к тому же это было опасно, поскольку владельца могли обвинить в контрабанде. Как и другие «импортные» товары того времени, они чаще всего попадали в Латвию от иностранных моряков или родственников за границей по почте. (Курмаев С., Семь искусств, 5/2011; Шефер, интервью, 29.03.2022).
6 С 1970. года – проектный институт Rūpnīcprojekts
8 На Таллиннском джазовом фестивале в качестве официальных представителей Латвии выступал ансамбль Советской армии Звайгзните, в состав которого входили Гунарс Розенбергс (1947–2009), Улдис Стабулниекс (1945–2012), Дзинтарс Бекерис (годы жизни неизвестны), Валдис Эглитис (1945). –2019).
9 Копман продолжал писать о латвийском джазе даже после распада СССР. Его многочисленные публикации можно прочитать на сайте,зарегистрированном в России https://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%9 C%D0%90%D0%9D&taggroup=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80.
10 Хотя использование английского языка в публичном пространстве СССР было весьма ограниченным, термин «джем-сейшн» часто используется в публикуемых материалах (программах и афишах) фестиваля Летние ритмы как на английском языке, так и в транслитерации. В печатных произведениях фестиваля встречаются и другие англицизмы. Судя по всему, специфический «полуофициальный» статус джаз-клуба давал больше свободы в публикациях, в отличие от печатных произведений государственной филармонии и дома культуры Октобрис, которые подвергались строгой цензуре. Так называемые джем-сейшны (jam session) — бесплатное совместное музицирование джазовых музыкантов, неотъемлемая и очень важная часть джазовых фестивалей.
11 На этой полосе также было помещено стихотворение Е. Евтушенко «Святые джаза» — аллюзия на спиричуэл «When the saints go marching in»
12 Рижский вагоностроительный завод, Бривибас гатве 201.
13 Тогдашний клуб работников МВД имени Ф. Дзержинскоого (также известный под неофициальным названием Магадан) располагался по ул. Э. Вейденбаума (ныне Базницас), 12а
14 Нидбальский упомянул в интервью политические события в Чехословакии 1968 года, т.е. Пражскую весну, которая, как говорили, началась именно в клубах по интересам. Считается, что это был предлог, из-за которого официальные власти не желали использовать слова «клуб» и «фестиваль» (Нидбальский, интервью, 28.01.2022)
15 Информация (факты), изложенные в этом разделе статьи, основана на сведениях, найденных в источнике,указанном в библиографии, частных архивах, программах фестиваля Васарас ритми, буклетах, афишах, фотоматериалах. Более подробную информацию о ходе фестиваля в разные годы можно найти в приложении к статье
16 Фри-джаз (англ. free jazz — свободный джаз) — джазовый стиль, зародившийся в середине 50-х годов XX векf в США. Для него характерна спонтанная, свободная импровизация (как индивидуальная, так и коллективная), сознательно игнорирующая гармонию, ритм и форму темы, ставящая эмоции музыкантов в центр выступления (Schwartz 2018). Яркими представителями фри-джаза и авангардного джаза на Васарас ритмы были многолетние участники фестиваля из Литвы — трио Ганелин-Чекасин-Тарасов, ансамбли Эгила Страуме, А. Шилклопер (Москва) и многие другие.
17 Поскольку США официально не признали присоединение стран Балтии к СССР и считали их оккупированной территорией, американским музыкантам было запрещено там выступать. Этот запрет пытались обойти разными способами, в том числе выдавая музыкантов за туристов и тп. Например, квартету Чарльза Ллойда было официально запрещено выступать на Таллиннском джазовом фестивале в 1967 году, и согласно официальному статусу музыкантов квартета в Эстонии они были туристами (Reimann 2022:66).
18 Концерт РОВА в Риге описан в мемуарах Альфреда Стинкулиса Волосы на красном ветру. Стинкулис был на этом концерте (Stinkulis 2020:интервью, 12.05.2022)
Еще одним выразительным примером влияния Васарас ритми на дальнейшее развитие джаза в Латвии является явная ссылка в названии фестиваля Ригас ритми
На фотографиях:
фото1 - Леонид Нидбальский, приблизительно 1976 год. Автор фотографии неизвестен
фото 2 - Джем-сейшн в кафе Аллегро, около 1972 года. Слева направо: Владимир Болдырев, Борис Банных, Эдуард. Кловский, Юрис Мутулис. Автор фото неизвестен
фото 3 - Фото окончания сезона Клуба любителей джаза. Дворец культуры ВЭФ, 1975 год. 1 июня. Слева направо: Галина Полторак, Габриэла Банкович, Борис Мохир, Александр Скрин, неизвестный, Александр Шеффер, Клара Курмаева, Арнольд Песис, Сабирджан Курмаев. Автор фото неизвестен.
фото 4 - Плакат к открытию Рижского джаз-клуба, на котором также показано логотип — значок клуба с датой 26 ноября 1975 года
фото 5 - Афиша первого джазового фестиваля «Летние ритмы». 26, 27 июня 1976 года.
фото 6 - Jam session на джазовом кораблике. Александр Банных (труба), Иварс Вигнерс (фортепиано). середина 80-х годов
Индрикис ВЕЙТНЕРС
перевод с латышского Сабирджан КУРМАЕВ
первая публикация -
Mūzikas akadēmijas raksti 2022 Indriķis Veitners. Leģendārā festivāla "Vasaras ritmi" tapšana, norise un nozīme Latvijas džeza attīstībā 20. gadsimta otrajā pusē.(Труды Латвийской Музыкальной Академии)
от редакции: настоящий материал предоставлен Сабирджаном Курмаевым с любезного разрешения автора. Спасибо, Индрикис, спасибо, Самирджан. Упоминаемые по тексту приложения в настоящей публикации опущены.
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