За кулисами знаменитого фестиваля

Лодзь — русское название горо­да: по-польски оно звучит как "Луджь". Это большой промыш­ленный город, второй по населе­нию в Польше — свыше 830 тыс.чел., находящийся в 130 км. к юго-западу от Варшавы. Он су­ществует с 1423 г., однако ...