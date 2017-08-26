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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Dial & Oatts / Rich DeRosa / The WDR Big Band - Rediscovered Ellington

стиль:
26.08.2017

Dial & Oatts / Rich DeRosa / The WDR Big Band - Rediscovered Ellington
Эллингтон – это Иоганн Себастьян джаза. Сколько бы времени не прошло со дня его смерти, все новые и новые джазовые музыканты обращаются к его творческому наследию и каждый раз обнаруживают в нем нечто свое, открывают нечто особое и, порой, даже всем известные и пережившие множество интерпретаций композиции неожиданно начинают играть необычными яркими красками. Что уж говорить о композициях не самых известных и не столь заигранных? Тут перед вдумчивыми и креативными исполнителями лежит целый океан возможностей!

Мало кто разбирается в наследии Эллингтона лучше пианиста Гарри Диэла. В конце 70-х по просьбе сестры Дюка, Рут Эллингтон, он провел не один месяц, систематизируя архивы великого джазового музыканта. Много лет спустя, в 2015 году, когда Гарри уже давно работал в дуэте Dial & Oatts с саксофонистом Диком Оутсом, которого он называет своим музыкальным братом, к нему обратился с предложением сделать совместный проект Рич ДеРоса, который возглавлял тогда один из лучших европейских биг-бэндов с богатой историей, The WDR Big Band – биг-бэнд западногерманского радио. Тогда-то ему и пришла идея составить программу из эллингтоновских композиций, по-новому представив их молодому поколению любителей джаза. И внучка Дюка Мерседес, и его племянник Стивен Джеймс, ныне опекающий эллингтоновское наследие, идею одобрили. Закипела работа над аранжировками. Диэл и Оутс вылетели в Германию, где в филармонических залах Кельна и Эссена новая программа была исполнена с The WDR Big Band под управлением ДеРосы. Так появился альбом Rediscovered Ellington.

Как пишут главные создатели проекта, Диэл, Оутс и ДеРоса в liner notes альбома (там, помимо их совместного обращения, можно найти и «сольные» строки каждого из музыкантов), прежде всего они стремились показать, как качественная музыка может трансформироваться в нечто новое и более свежее при сохранении тех первоначальных идей, которые закладывал в них композитор. Насколько справились они с этой задачей – судить слушателям. Rediscovered Ellington предлагает нашему вниманию девять пьес, сочиненных Эллингтоном лично или в соавторстве в разные годы. «Каравана» и прочих хитов тут нет и в помине! Напротив, такие вещи, как Introspection или Kiki вообще доселе были неизвестны в записях. Совершенно необычна и даже загадочна для творчества Эллингтона написанная им в конце жизни пьеса KCOR (прочтите это название наоборот, и вы поймете, что имел ввиду автор) – возможно, реакция великого автора на явление, широко распространившееся к тому времени в американской музыке. Есть здесь и вещи, издававшиеся в свое время, вроде Let The Zoomers Drool (Эллингтон написал ее вместе с Джонни Ходжесом) или стартовая Hey Baby, увидевшие свет в середине 40-х годов. Вся эллингтоновская музыка искусно аранжирована для The WDR Big Band и дает возможность оценить и работу оркестровых секций, и соло как музыкантов бэнда, так и самих Гарри Диэла и Дика Оутса. Настоящий праздник для поклонников биг-бэндового джаза и, особенно, для почитателей Дюка!

© 2017 Zoho Music

9 tks / 77 mins

(Garry Dial - p, arr; Dick Oatts - ss, as, fl, arr; Rich DeRosa - conductor, arr, big band orchestrations; The WDR Big Band: Johan Hörlen - as, fl, cl; Karolina Strassmeyer – as,fl; Olivier Peters, Paul Heller – ts, cl; Jens Neufang - bars, bass sax, bass cl; Andy Haderer (lead), Wim Both (alt lead), Rob Bruynen, Ruud Breuls, John Marshall – tp; Ludwig Nuss (lead), Shannon Barnett, Andy Hunter – tb; Mattis Cederberg - bass tb, tuba; John Goldsby – b; Hans Dekker – dr;)

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Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Германия, США
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