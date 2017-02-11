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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Alex Weitz - Luma

стиль:
11.02.2017

Alex Weitz - Luma
Молодой саксофонист и композитор Алекс Вейц живет и работает в Майами, но начинал он гораздо западнее: в Туксоне, Аризона. Там он играл в составе Tucson Jazz Institute Ellington Band музыку того же Эллингтона, Каунта Бэйзи и других классиков джаза. Позже он переехал во Флориду и продолжил обучение уже в Майами. Именно здесь в его карьере произошли качественные сдвиги. Здесь он начал играть в септете Теренса Бланчарда, что дало Алексу опыт, значение которого трудно переоценить. Играл он, кстати, и с другими звездами: Бенни Гольсоном, Чиком Кориа, Дэйвом Либмэном. В 2013 году Вейц выпустил свой дебютный альбом Chroma. Как инструменталист-солист, он был в том же году отмечен престижной премией журнала DownBeat, а его композиторские таланты были оценены премией ASCAP лучшему молодому композитору.Годом позже его тема Song for Peace стала музыкальным лейтмотивом одного документального фильма в Швеции.

Новый альбом Вейца Luma был записан в Майами в 2016 году в формате квартета. Ассистировали Алексу израильский пианист Тал Коэн, басист Бен Тиберио и барабанщик Майкл Пьолет. На внутреннем развороте альбома Вейц лапидарно, но емко оценил работу своих коллег: «Мне хотелось бы поблагодарить свою вдохновляющую ритм-секцию … за столь органичную игру, вдохнувшую жизнь в мои композиции». Слушая Luma, убеждаешься в правоте этих слов. Но хороши и сами композиции этого полностью авторского альбома! Для меня вершиной альбома в этом плане стала Song for Peace в двух частях, где романтичное содержание с запоминающейся мелодией и сложный музыкальный язык идут рука об руку. Надо сказать, что Вейцу, похоже, в принципе ближе неторопливые по темпу, обстоятельные по развитию темы балладного плана. Таков он и в своей игре. Алекс не поражает количеством нот, извлекаемых из своего инструмента за единицу времени или резкими темповыми перепадами. Он предпочитает гладкое, очень красивое звучание и дает слушателю время насладиться каждым мгновением своей игры. При этом его музыка по духу напоминает полнокровный straight ahead jazz, имеющий мало общего со smooth – джазом.

Возможно, это имя стоит запомнить. Судя по уже достигнутым Алексом успехам, он – один из тех, кто уже сегодня строит будущее джаза на его родине. Альбом Luma заставляет смотреть в это будущее с оптимизмом.

© 2017 ABWStudios
9 tks / 61 mins
(Alex Weitz – sax; Tal Cohen – p; Ben Tiberio – b; Michael Piolet – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Израиль, США
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