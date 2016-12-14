Саша Фрид - Фантасмагория

Да, конечно же, это не та джазовая классика, когда очень темнокожая и очень объемная дама исполняет стандарты из The Great American Songbook. Впрочем … Если послушать, скажем, Stop Making Love, не зная, кто поет, то абсолютно "черное» по интонациям и манере пения звучание в лучших традициях музыки соул от Tamla Motown может вызвать и такие ассоциации, особенно забавные, когда вглядываешься в фотографии исполнительницы, которой в «золотые годы» Motown еще просто не было на свете. Что ж, дебютный альбом молодой москвички Саши Фрид не зря называется «Фантасмагория»,и Сашаприберегла для него целую коллекцию разных вокальных «нарядов».
За последние пару лет Саша Фрид покорила целый ряд культовых клубных площадок российской столицы, «засветилась» на многочисленных фестивалях, а на «Усадьба Jazz Роза Хутор» стала призером. Фонографический дебют, принявший в итоге достаточно непривычную форму 2 ЕР, готовился в общей сложности полтора года. Особый вклад в его подготовку внесли продюсер проекта Алексей Москалев и автор большинства аранжировок гитарист Андрей Кан, но главное лицо здесь, без сомнения, - сама Саша. Автор почти всей музыки альбома (кроме трех песен) и почти всех (опять-таки, кроме трех песен) текстов (ужасно сухое и несправедливое по отношению к творчеству Саши слово, но об этом чуть позже), она поделила программу между двумя дисками очень осознанно, да и фотографии на обложки подобрала тоже соответствующие.
Итак, первый ЕР (оба диска я слушал с бонусными треками, по одному на каждый). На черно-белой обложке – портрет певицы в профиль. Саша тут выглядит (хочет казаться?) старше, взрослее своих лет. Под стать образу – песни на этом диске. Джазовыми я бы их не назвал. На мой вкус, по выразительности исполнения, вокальному мастерству и настоящей, полноценной Поэзии этих песен, - это чрезвычайно симпатичный симбиоз Елены Камбуровой и Джони Митчелл (человек лет на двадцать моложе автора этих строк выбрал бы другие имена для сравнения). Характерно, что в двух треках музыка Фрид звучит на стихи такого человека, как Илья Кормильцев, а собственные стихи в песне «Во сне» Саша соединила со строками Бориса Пастернака. Та же «Во сне» вместе с «Выдох» и «Ноль» - мои вершины этого диска. Не могу не отметить и сочное фортепьянное соло Ю.Перминовой в первой из этих трех композиций. Что же до цельности программы первого диска, то ее несколько ломает (или готовит к диску №2?) бонусный трек «Обладать» с обилием электроники и несколько иным настроением.
Полностью же иное настроение царит на том самом втором ЕР. На обложке здесь та же Саша ну в очень нежном возрасте. В таком возрасте любят играть, шалить, озорничать и капризничать (некоторые проносят эту любовь и через всю взрослую жизнь). С известной долей воображения указанные свойства можно соотнести с песнями этого диска. Куда более энергичная музыка, в которой вместо одинокого саксофона на первом диске звучит уже целая духовая пачка, острая акцентированная ритмика, почти везде Саша поет по-английски – под эти песни хорошо веселиться, танцевать, они вполне уместны на дискотеке (одна так и называется: Diskoteka). Словом, полная смена декораций, наглядно иллюстрирующая широту творческих возможностей … дебютантки? Формально, да, но фактически - уже сложившейся и очень талантливой певицы и автора песен. Сама Саша говорит о своей «Фантасмагории» так: «…Общая тема альбома – это абсурд, который является лейтмотивом всего моего творчества, да и образа жизни в целом. Это альбом-откровение. Сюжеты в моих песнях чаще всего являются интуитивными образами из моей жизни и того, что меня окружает.»
Ох, много чего окружает в жизни Сашу Фрид. В этой связи особенно интересно, что будет дальше. Потенциал позволяет рассчитывать на самые громкие успехи, как в коммерческом, так и в творческом плане. Будем ждать «продолжения банкета».