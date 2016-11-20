Brent Gallaher - Moving Forward

«Двигаясь вперед» - довольно символичное название, не правда ли? Что ж, для тенор-саксофониста Брента Галлахера этот новый альбом действительно еще один шаг вперед в джазовой карьере. Брента хорошо знают в Цинцинатти, он уже четверть века играет джаз в этом городе. Играет в самых разных составах. Галлахер – искушенный биг-бэндовый музыкант, умеющий работать в секции, быть частью большого коллектива. В девяностых и начале нулевых годов он много ездил не только по США, но и по всему миру в составе таких знаменитых бэндов, как Glenn Miller Orchestra и Tommy Dorsey Orchestra. Сегодня он работает в Cincinnati Contemporary Jazz Orchestra и Тhe Blue Wisp Big Band. Но и малые составы ему тоже не чужды, причем Брент уверенно чувствует себя и как сайдмен, и как лидер. В последнем качестве мы можем оценить его таланты по альбому Moving Forward.
Записывался этот альбом в формате квинтета. Вторым солистом Галлахер пригласил в состав трубача и флюгельгорниста Алекса Поупа Норриса, именно диалог его тенор-саксофона с трубой партнера составляет главный нерв практически всех композиций альбома. С пианистом Дэном Карлсбергом Брент играет вместе в ансамбле последнего Nati 6, так что понимают друг друга музыканты прекрасно. Ритмический пульс группы уверенно держат басист Аарон Джекобс и барабанщик Энтони Ли. Вместе музыканты записали восемь пьес: большая их часть принадлежит перу композитора Ким Пенсил, сам Галлахер сочинил титульную композицию, а также стартовую Serendipity, по одной композиции принесли в альбом пианист Карлсберг (Cesar) и трубач Норрис (No Apparent Reason). Наконец, есть здесь один кавер, близкая Бренту по настроению композиция известного пианиста Фреда Херша Rain Waltz.
Как утверждает пресс-релиз альбома, на игру Галлахера оказали серьезное влияние такие великие тенористы, как Уэйн Шортер, Джон Колтрейн и Джо Хендерсон. Возможно, в его звучании вы услышите отзвуки их манеры игры. По стилистике же Moving Forward – это добротный, высокопрофессиональный образец современного пост-бопа, музыка, излагаемая современным языком, носящая несомненно импровизационный характер. Другой вопрос, что такой музыки издается сейчас очень много. Удастся ли Бренту Галлахеру выдвинуться из рядов крепких профессионалов в элиту американского джаза, - покажет время. Пока же он продолжает двигаться вперед, как гласит титульная пьеса его альбома, которую он посвятил выдающемуся пианисту Хорэсу Сильверу, одному из своих джазовых маяков. © & (p) 2016 V&B Records
8 tks / 53 mins
(Brent Gallaher-ts; Alex Pope Norris-tp, flg; Dan Karlsberg-p; Aaron Jacobs-b; Anthony Lee-dr;)
Линк предоставлен Jazz Promo ServicesЛеонид Аускерн