От духовности к популярности: как госпел стал частью современной американской музыки
23.04.2024
За более чем 100 лет своего существования госпел, жанр духовной христианской музыки, не только не утратил своего влияния на музыкальную культуру США, но и прочно закрепился на мировой сцене благодаря масштабным турне звезд первой величины. Beyonce, Rihanna, Justin Timberlake, Usher, Bruno Mars, Chaka Khan, Lady Gaga, Adele, Jason Derulo, Justin Bieber, а ранее Michael Jackson, Mariah Carey, Leonard Cohen, Whitney Houston нередко используют в своем творчестве характерные черты этого стиля.
Особенноэтостановитсязаметноприпрослушиваниизаписейживых выступлений. Аранжировки многих культовых композиций в концертной версии порой разительно отличаются от своих альбомных версий. Влияние госпел в них становится очевидным.Можноотметитьмногочисленныезамысловатыетутти,гармонические замены,неожиданныеакценты,довольносвободнуюмелодическиинасыщенную фактуруигрымузыкантов.Всеэтосоздаетощущениекакого-тоневероятного праздника, а музыка приобретает еще больший эмоциональный посыл.
Рассуждая о природе этого явления, я могу предположить, что его корни идут из самойособенностиамериканскойкультуры.Несмотрянаконституционно закрепленноеотделениецерквиотгосударства,США—религиознаястрана,в которойподаннымна2018годвсегочастьобществапридерживалась⅕ атеистическихвзглядов,иеженедельноепосещениецерквиздесьмассово распространено. При этом по тем же данным почти половина всех верующих — 46,5% исповедует протестантизм, а значит посещает храмы, в которых есть музыкальные коллективы и хоры. По воскресеньям в таких церквях происходит worship (служение),где исполняется огромное количество прекрасных госпел песен. Иногда это переходит в джем сейшн, когда другие музыканты, присутствующие в этот момент в церкви, могут присоединиться к играющему и поющему коллективу. Таким образом все прихожане вовлекаютсяватмосферупраздникаичистогоудовольствияотсовместного творчества.
Отличный пример подобного джема легко найти на просторах Youtube по запросу "Sharay Reed Chicago gospel musician jam". На этом видео Sharay Reed, тогда еще юноша, а ныне всемирно известный бас-гитарист, один из ярчайших музыкантов среди ныне живущих. Им восхищаются, на его записях учатся и на него ориентируются тысячи и тысячи музыкантов по всему миру. Видео, о котором я пишу, было снято примернововторойполовине2000-х,действиепроисходитвчикагскойцеркви. Картинка классическая: огромный госпел-хор, музыканты, пастор, прихожане, вокруг музыкантов сидят другие музыканты, в том числе тинейджеры и дети. Все музицируют вединомтворческомпорыве,вдохновляядругдруга.Дажечерезэкранлегко почувствоватьэнергиюрадости,царящуювцерквиипроникающуювкаждого находящегося там человека.
Несомненно,чтобольшинствотоповыхмузыкантов,работающихсейчасс самыми известными американскими поп-, RnB-, соул-артистами, с раннего детства регулярно посещали такие церкви, смотрели на музыкантов, учились, перенимали опыт, варились в невероятно плодородной среде и в том числе благодаря ее влиянию выбирали дальнейший жизненный путь и профессию. Именно эти люди — композиторы, аранжировщики, авторы слов, музыканты, продюсеры,—выросшиенавдохновляющейэнергиисотворчества,иделают современнуюамериканскуюпоп-музыку.Благодаряимвтекстыкомпозиций проникают религиозные мотивы и темы, духовные метафоры, музыка приобретает характерный для африканской народной культуры четкий синкопированный ритм, а в аранжировкеширокоиспользуютсядуховыеинструменты,хориэмоциональная подача.
Так возникли композиции "I Believe" Элвиса Пресли, "I Surrender All"Майкла Джексона, "Bridge Over Troubled Water" Саймона и Гарфункеля, "Amazing Grace", в разные годы исполнявшаяся самыми непохожими между собой музыкантами,"The Lord's Prayer" и "Ave Maria" Селин Дион, "Heaven" Бруно Марса, "Hallelujah" Леонарда Коэна,"One Sweet Day" Мэрайи Кэри и Бой Джорджа, "I Believe" Джастина Бибера, "Blessed" Джейсона Деруло, "Glory" Бейонсе, "Hallelujah" Леди Гаги и многие-многие другие. Таким образом, осознанно или нет, используя в своем творчестве характерные черты стиля госпел, авторы и исполнители современных поп-композиций переносят своих слушателей в состояние счастья и радости, в которое всегда приятно вернуться.
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