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От духовности к популярности: как госпел стал частью современной американской музыки

23.04.2024
От духовности к популярности: как госпел стал частью современной американской музыки

За более чем 100 лет своего существования госпел, жанр духовной христианской музыки, не только не утратил своего влияния на музыкальную культуру США, но и прочно закрепился на мировой сцене благодаря масштабным турне звезд первой величины. Beyonce, Rihanna, Justin Timberlake, Usher, Bruno Mars, Chaka Khan, Lady Gaga, Adele, Jason Derulo, Justin Bieber, а ранее Michael Jackson, Mariah Carey, Leonard Cohen, Whitney Houston нередко используют в своем творчестве характерные черты
этого стиля.


Особенно это становится заметно при прослушивании записей живых выступлений. Аранжировки многих культовых композиций в концертной версии порой разительно отличаются от своих альбомных версий. Влияние госпел в них становится очевидным. Можно отметить многочисленные замысловатые тутти, гармонические замены, неожиданные акценты, довольно свободную мелодически и насыщенную
фактуру игры музыкантов. Все это создает ощущение какого-то невероятного праздника, а музыка приобретает еще больший эмоциональный посыл.


Рассуждая о природе этого явления, я могу предположить, что его корни идут из самой особенности американской культуры. Несмотря на конституционно закрепленное отделение церкви от государства, США религиозная страна, в которой по данным на 2018 год всего часть общества придерживалась
атеистических взглядов, и еженедельное посещение церкви здесь массово распространено. При этом по тем же данным почти половина всех верующих — 46,5% исповедует протестантизм, а значит посещает храмы, в которых есть музыкальные коллективы и хоры. По воскресеньям в таких церквях происходит worship (служение),где исполняется огромное количество прекрасных госпел песен. Иногда это переходит в джем сейшн, когда другие музыканты, присутствующие в этот момент в церкви, могут
присоединиться к играющему и поющему коллективу. Таким образом все прихожане вовлекаются в атмосферу праздника и чистого удовольствия от совместного творчества.


Отличный пример подобного джема легко найти на просторах Youtube по запросу "Sharay Reed Chicago gospel musician jam". На этом видео Sharay Reed, тогда еще юноша, а ныне всемирно известный бас-гитарист, один из ярчайших музыкантов среди ныне живущих. Им восхищаются, на его записях учатся и на него ориентируются тысячи и тысячи музыкантов по всему миру. Видео, о котором я пишу, было снято
примерно во второй половине 2000-х, действие происходит в чикагской церкви. Картинка классическая: огромный госпел-хор, музыканты, пастор, прихожане, вокруг музыкантов сидят другие музыканты, в том числе тинейджеры и дети. Все музицируют в едином творческом порыве, вдохновляя друг друга. Даже через экран легко почувствовать энергию радости, царящую в церкви и проникающую в каждого
находящегося там человека.


Несомненно, что большинство топовых музыкантов, работающих сейчас с самыми известными американскими поп-, RnB-, соул-артистами, с раннего детства регулярно посещали такие церкви, смотрели на музыкантов, учились, перенимали опыт, варились в невероятно плодородной среде и в том числе благодаря ее влиянию выбирали дальнейший жизненный путь и профессию. Именно эти люди — композиторы, аранжировщики, авторы слов, музыканты, продюсеры, выросшие на вдохновляющей энергии сотворчества, и делают современную американскую поп-музыку. Благодаря им в тексты композиций проникают религиозные мотивы и темы, духовные метафоры, музыка приобретает
характерный для африканской народной культуры четкий синкопированный ритм, а в аранжировке широко используются духовые инструменты, хор и эмоциональная подача.


Так возникли композиции "I Believe" Элвиса Пресли, "I Surrender All" Майкла Джексона, "Bridge Over Troubled Water" Саймона и Гарфункеля, "Amazing Grace", в разные годы исполнявшаяся самыми непохожими между собой музыкантами, "The Lord's Prayer" и "Ave Maria" Селин Дион, "Heaven" Бруно Марса, "Hallelujah" Леонарда Коэна, "One Sweet Day" Мэрайи Кэри и Бой Джорджа, "I Believe" Джастина Бибера, "Blessed" Джейсона Деруло, "Glory" Бейонсе, "Hallelujah" Леди Гаги и многие-многие другие.
Таким образом, осознанно или нет, используя в своем творчестве характерные черты стиля госпел, авторы и исполнители современных поп-композиций переносят своих слушателей в состояние счастья и радости, в которое всегда приятно вернуться.


Даниль ГАБДРАХМАНОВ



стиль
джаз
автор
Даниль ГАБДРАХМАНОВ
страна
США
музыкальный стиль
госпел


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