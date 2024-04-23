От духовности к популярности: как госпел стал частью современной американской музыки

Хорошо ли мы представляем себе, как прогресс влияет на музыку? Это происходит сейчас, и так было раньше, просто чаще всего у нас нет возможности взглянуть назад и увидеть картину прошлого. А не мешало бы... Времена меняются, проблемы остаются Какие ...