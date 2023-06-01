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Уэймен Тисдейл
самый известный джазмен среди спортсменов

01.06.2023

Уэймен Тисдейл

Джаз и спорт далеки друг от друга по ряду причин. Исторически сложилось так, что джазмены редко добиваются впечатляющих успехов в спорте, а профессиональные спортсмены обычно выбирают другие направления, если хотят реализоваться в музыке. Но есть и те, кто добился впечатляющих успехов и в спорте, и в джазе.


Баскетбольная карьера


Уэймен Тисдейл (Wayman Lawrence Tisdale) родился в 1964 году в небольшом городке Форт-Уэрт, что в штате Техас. Старшие братья увлекались баскетболом и проводили на площадке дни напролёт. Поначалу Уэймен не разделял их энтузиазма, но со временем проникся игрой, ему особенно нравилось делать данки — забрасывать мячи в корзину сверху в высоком прыжке.
При росте в 206 см и внушительной фактуре Тисдейлу было суждено выступать на позиции тяжёлого форварда. Он отыграл три года за команду Университета Оклахомы и так впечатлил специалистов, что в 1985-м на драфте НБА был выбран под вторым номером клубом «Индиана Пэйсерс». Позднее он играл за клубы из Сакраменто и Финикса. В лучшей баскетбольной лиге мира Уэймен провёл 12 сезонов. Он сыграл 840 матчей, в среднем набирая 15,3 очка за игру. В составе сборной США в 1983 году Тисдейл выиграл Панамериканские игры, а в 1984-м стал олимпийским чемпионом.


Джазовая карьера


Сам баскетболист рассказывал, как в детстве отец подарил ему гитару, а он порвал все струны кроме двух самых толстых. Как Уэймен шутил, это и стало причиной того, что они выбрали бас-гитару — там прочные струны, которые тяжело порвать. Он пробовал свои силы в smooth-джазе уже во время выступления в НБА, но не играл на публике. Первый альбом с говорящим за себя названием «Тяжёлый форвард» он записал в 1995 году — за два года до окончания спортивной карьеры. Как отмечал Уэймен, его музыкальный вкус формировался под влиянием фанк-групп 70-х годов. Всего он записал восемь альбомов. Причём последний, выпущенный в 2008-м, издавался после того, как у Тисдейла диагностировали рак.


Его звёздным часом в музыке стал релиз 2001 года Face to Face. Он даже взобрался на первую строчку современного джазового чарта журнала Billboard. В следующем году он получил премию Legacy Tribute Award, а также был включён в Джазовый Зал Славы штата Оклахома.
Современники отмечали, что Уэймен был отличным бас-гитаристом и, если бы целиком посвятил свою жизнь джазу, мог бы стать настоящей легендой музыки. Это яркий пример того, как талантливый человек проявляет себя в абсолютно разных сферах.

материал предоставлен Legalbet.kz



стиль
джаз
страна
США
музыкальный стиль
смус джаз


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