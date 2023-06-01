Уэймен Тисдейл

О, времена, о, нравы! Те, знакомые нам по фильму «В джазе только девушки». Они давно вошли в анекдоты и им, наверное, уже не повториться. Хотя... кто знает. И само слово «анекдот» раньше имело несколько иной смысл и означало просто забавную реальную ...