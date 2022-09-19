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Джазовки
культовая обувь джазовых танцоров

19.09.2022

Джазовки

Гибкая стильная обувь — обязательный атрибут образа джазового танцора. Она обеспечивает невероятную свободу движений и позволяет им маневрировать, выполняя сложные шаги и прыжки. Джазовки прошли немалый путь, объединив в себе несколько стилей и форм. Их появление связано в первую очередь с личностью Джо Фриско — первого признанного джазового танцора. В начале прошлого века он выступал с джаз-бэндами в качестве исполнителя водевиля. Благодаря его запоминающемуся стилю и необычайной харизме джазовый танец стал
узнаваемым и популярным. Он носил кожаные туфли с низкой пяткой, однако особенность танца требовала определенного усовершенствования конструкции.

В чем особенность джазовок?

Стремительно меняющиеся модные тенденции оказали значительное влияние и на джазовки. Эти туфли обеспечивают потребность танцоров в удобной, качественной и функциональной обуви. В результате обувь получила кожаную подошву и низкий каблук. Для плотного прилегания к
стопе изделие снабжают резиновыми вставками по бокам и регулирующей силу фиксации шнуровкой. Джазовки в равной степени удобны и для мужчин, и для женщин. В них можно вытягивать носок без создания дополнительного напряжения для стопы и избежать травм во время выполнения сложных танцевальных комбинаций.
Как и продукцию ведущих итальянских брендов, представленных на страницах интернет-магазина shoe-it.ru, первоклассные джазовки производят из натуральной кожи. Подошву в них изготавливают из жесткой кожи или обувной резины, разделяя между собой переднюю часть
и каблук. Отличительная черта — подошва, состоящая из двух частей для максимального сцепления стопы с паркетом и устойчивости. Фиксация стопы или голеностопа многократно усилена, а каблук не превышает 5 см высотой.

Как выбрать джазовки

Подходящая модель зависит от танцевального направления, в котором занимается танцор. Мягкая обувь на невысоком каблуке используется для джаза, джаз-модерна, контемпа, хип-хопа и других стилей. Джазовки незаменимы для танцевальный репетиций, в которых нужна свободная
стопа. Для уличных танцев отдают предпочтение моделям с резиновой подошвой, а для занятий в помещении и на специально оборудованных сценах — из натуральной кожи.
Высоту каблука выбирают в зависимости от опыта танцора: новички репетируют на низких каблуках, а опытные — на более высоких. В этом следует прислушиваться к рекомендациям преподавателя, который знает больше других в вопросах подбора джазовок.


Каждый исполнитель подбирает стиль и цвет обуви в тон к своему костюму. Делают это так же гармонично, как и дизайнеры бренда Naumi, предлагающие качественную одежду тем, кто перейдет по ссылке shoe-it.ru/collection/naumi. Изделие должно сочетаться с платьем или костюмом, а также соответствовать тематике и направлению танца. К счастью, джазовки выпускают во всем многообразии цветов, размеров и форм.

Ольга СТАНКЕВИЧ



стиль
джаз
страна
Россия


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