А вот что наш регулярный «гость» Билл Кроу со своими джазовыми историями и анекдотами рассказывает о Дюке Эллингтоне и его оркестре. Дюк был неординарной личностью во всех своих проявлениях. О его музыке знают все, кто хоть мало-мальски ...