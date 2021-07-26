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Как создавались самые известные джазовые песни

26.07.2021

Как создавались самые известные джазовые песни Уникальное сочетание африканской и европейской музыкальной культуры дало новое направление, которое мы до сих пор называем джазом. Произошло это в 20 веке, называемом золотой эпохой. С того времени многое изменилось, появились новые виды, но бессмертные джазовые хиты все равно остаются на слуху даже сегодня.

I Put a Spell On You

За эту песню Джей Хокинс получил свое прозвище «орущий», стал наиболее узнаваемым и определил свой исполнительский стиль на многие годы. Первый сингл искусно продюсировал Арнольд Максону: напоил всех музыкантов перед записью песни настолько, что они даже не помнили происходящего.

Планировалось, что трек станет блюзовой любовной балладой, но получился в интенсивном эмоциональном стиле. Эта песня сразу же стала хитом, что обрадовало и удивило всю команду Хокинса. Самый узнаваемый кавер исполнила Нина Симон вместе с группой Creedence Clearwater Revival.

Let My People Go (Go Down, Moses)

Эта прогремевшая в 1958 году и известная многим джазовая песня в исполнении Луи Армстронга — на самом деле дошедшая до нас версия гимна противников рабства.

Впервые Go Down, Moses упоминалась в 1862 году — это был спиричуэл, т. е. религиозный гимн, составленный по библейской книге «Исход» (16-й стих 7-й главы). В нем описывалось бегство израильтян из Египта. Кстати, посетить Египет, чтобы самостоятельно ознакомиться с его культурой и историей, можно, подобрав отель по ссылке

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В тексте поведан ветхозаветный путь исхода евреев из Египта. Беглые рабы сравнивали себя с израильтянами, которых Моисей вывел из Египта, фараона олицетворяли с их бывшими хозяевами. Более подробно эту историю, наверняка, сможет рассказать экскурсовод в турах по этой стране, а заказать подобную поездку рекомендуем у одного из туроператоров по ссылке

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Знакомую нам версию песни также спел знаменитый американский певец Поль Робсон, а затем и Луи Армстронг. Сегодня Let My People Go связывается в основном с его именем.

What I’d Say

На очередном концерте в 1958 году известному джазовому пианисту Рэю Чарльзу пришлось импровизировать. Музыкант выступал на бис и не мог решиться с песней для прощания с публикой. Рэй набрался смелости и спел неоконченную композицию, что впоследствии принесло невообразимый успех.

Хит представлял собой сочетание госпела и ритм-н-блюза. В песне прослеживался сексуальный подтекст, поэтому радиостанции не брали ее в ротацию. Торговая марка, выпускавшая записи, отказывалась забирать их из магазинов, и постепенно сингл стал очень популярным.

Hello, Dolly!

Эту песню взяли для главной темы бродвейского мюзикла композитора Джерри Хермана в 1964 году. Кэрол Ченнинг впервые исполнила ее, а также сыграла главную роль в постановке, но на этом Херман не остановился.

Ему нужно было больше узнаваемости, поэтому в целях рекламы шоу он привлек Луи Армстронга. Версия известного джазового исполнителя оказалась на первой строчке чарта Billboard. На тот момент исполнителю было 62 года, за эту песню он получил «Грэмми».

Кристина ЛИНКИНА
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