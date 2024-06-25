Неслабый пол: женщины-инструменталисты и их вклад в развитие джаза
25.06.2024
Вопреки легендарному фильму " В джазе только девушки" этот музыкальный жанр оказался на удивление неприветливым для представительниц прекрасного пола. Точнее говоря, любой меломан вспомнит как минимум 3-5 имен талантливых джазовых вокалисток, но практически никогда — женщин-инструменталистов в джазе.
Эта статья — попытка восстановить справедливость и разрушить стереотип о том, что игра на музыкальных инструментах не позволяет женщинам достигать в джазе профессиональных высот и призвания. Даже в отсутствии маскулинной манеры игры,которая почему-то стала "эталоном" в джазе, женщины привносят в этот жанр неповторимую харизму, артистизм, новые идеи и в своем влиянии на развитие джаза не уступают мужчинам.
Мэриэн Макпартлэнд: (Marian McPartland) пианистка и композитор
Марианн МакПатленд была талантливой пианисткой и композитором, которая создавала музыку для многих известных исполнителей, таких как Элла Фитцджеральд и Диззи Гиллеспи. Ее композиторские решения отличались сложностью и изысканностью. Обладая виртуозной техникой и глубоким пониманием музыкальных стилей, МакПатленд с легкостью смешивала их в своем исполнении, добиваясь от слушателей эмоционального отклика буквально на каждый извлекаемый ею звук. Рояль под ее пальцами мог выразить абсолютно все: от нежности и тихой грусти до экзальтированного веселья и бурной радости.
Эсперанза Сполдинг (Esperanza Spalding): за «Грэмми» с бас- гитарой
Американская джазовая певица и басистка, обладательница трех премий «Грэмми» Эсперанза Сполдинг является одной из наиболее значимых фигур в современном джазе. Родившись в семье музыкантов, она начала играть на гитаре и писать песни еще в юном возрасте. Однако, после окончания колледжа, Эсперанза решила посвятить себя игре на бас-гитаре и поступила в музыкальный колледж Беркли. Стиль игры Эсперанзы Сполдинг сложился благодаря смелым экспериментам с различными музыкальными жанрами. В ее композициях можно найти элементы джаза, фанка, соула, рока, R&B и даже классической музыки. Она часто использует нестандартные аккорды и сложные гармонические структуры, что делает ее музыку интересной и запоминающейся. Эсперанза Сполдинг сумела добиться высочайшего уровня владения инструментом, который стереотипно считается "мужским". Блестящая игра в сочетании с харизматичной внешностью красавицы Эсперансы — настоящий вызов всем шаблонным представлениям о месте женщины в джазе. Творчество Эсперанзы Споелдинг значительно расширило границы джаза, добавив в него новые элементы и направления. Ее музыка вдохновляет молодых музыкантов и привлекает новых слушателей к джазу. Недаром в спискевеличайших басистов всех времён по версии журнала Rolling Stone она заняла почетное 45-е место.
Женщины-инструменталисты в современном джазе
Современные женщины продолжают вносить свой вклад в развитие джаза. Тэл Уилкенфелд (Tal Wilkenfield)— австралийская бас-гитаристка. Сменив в 17 лет обычную гитару на бас, она в кратчайшие сроки сумела достичь высочайшего профессионального уровня владения инструментом. Ее игру отличают эмоциональная глубина и безупречная техника, которые позволяют ей справляться с самыми технически сложными басовыми линиями. Уже в 20 лет Тэл Уинкелфелд начала сотрудничать с выдающимися музыкантами. В 2006 она участвовала в турне Джеффа Бека, а в 2009 выступала с ним же на церемонии включения Бека в Зал славы рок-н-ролла. После этого была также совместная работа с такими артистами, как Принс, Incubus, Эрик Клэптон, Херби Хэнкок и Мик Джаггер. Стинг, также басист в своем творческом амплуа, так отозвался о Тэл Уинкелфелд: «Потрясающая басистка с прекрасным слухом».
Еще одна талантливая джазовая пианистка - DOMi (Domi Louna). Она родилась во Франции, училась в Парижской консерватории и в Нанси, а затем получила полную президентскую стипендию на обучение в Музыкальном колледже Беркли. С 2018 года DOMi развивает совместный проект с американским барабанщиком Джей Ди Беком, завоевывая все новые и новые сердца блестящей виртуозностью и причудливыми музыкальными сочетаниями. Также в профессиональной биографии DOMi - сотрудничество с Мак Миллером, Thundercat, Андерсоном Пааком, Эриком Андре, Джоном Бапом, MonoNeon, Луи Коул и другими. Наиболее часто стиль DOMi характеризуют как экспериментальный джаз, однако им она не ограничивается. В ее музыке можно встретить элементы фанка, хип-хопа, электроники и других жанров. Среди "фишек", которыми DOMi завоевывает сердца слушателей по всему миру — совершенная в техническом плане игра, использование нестандартных гармоний и оригинальный подход к импровизации.
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