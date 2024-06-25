Неслабый пол: женщины-инструменталисты и их вклад в развитие джаза

Все чаще и чаще можно увидеть известного ди-джея, творящего модную музыку на каком-нибудь показе мод, открытии выставки, других мероприятиях, на которых раньше играли джаз-бэнды. Но если этого требуют зрители, то, что в том зазорного? Мы видим, как ...