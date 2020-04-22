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Виктор Радзиевский: интервью в разгар пандемии

22.04.2020

Виктор Радзиевский: интервью в разгар пандемии
Это интервью известный российский джазовый продюсер и журналист, шеф VR Jazz Agency Виктор Радзиевский дал для медиа-портала "Текстерра".

Чем лично вы сейчас занимаетесь, соблюдаете ли режим самоизоляции, как себя чувствуете в этом режиме?

Я не сторонник читать псевдо-позитивные глупые мантры, улыбаться сквозь слезы на публику и так далее в этом же духе. Любую ситуацию, любое свое настроение нужно принять и быть откровенным с самим собой. Только так получится это пережить и переварить без последствий для собственной психики. Поэтому, скажу без утайки, что чувствую себя плохо, как и, наверное, любой непоседа, который предпочитает проводить большую часть времени в джаз-клубах, барах, ресторанах и кафе, концертных залах и парках, катаясь на велосипеде. Наверное, в последний раз я бы не отказался от такой самоизоляции, когда учился в школе. Рано вставать не хочется, учить уроки тоже, а тут бац, внезапно подскакивает температура, сопли, кашель. И вот уже вся семья носится вокруг тебя с шоколадками, а у тебя целых полторы-две недели внеплановых каникул. Можно играть в компьютерные игры, смотреть кассеты на "видаке". Платить ни за что не надо, наслаждайся! Идиллия. И вот по прошествии дней пяти такой «идиллии», ты уже не знаешь чем себя развлечь. Рад вернуться даже к учебе, ведь скучно и одиноко без друзей, да и в школе объявили дискотеку, а тебе нельзя. И вот таким образом, вторая неделя дома превращается в пытку и каждодневное ожидание. Может хотя бы сегодня родители отпустят?!

Во взрослой жизни все тоже самое, только карантин уже почти месяц и за сидение дома, к сожалению, никто не заплатит.

В довесок ко всему, моя девушка итальянка и живет в Риме. Я не видел ее уже больше месяца. Нам и до этого было не просто с расстоянием, а сейчас нашу запланированную встречу и совместные гастроли пришлось отложить из-за отмены авиарейсов. Каждый день, наравне с нашими новостями, включаю итальянские, становлюсь белым, как мел, замирает сердце. Дрожащими руками беру телефон и звоню. Болтаем часами, никто не хочет класть трубку первым. Не знаю, чтобы мы с ней делали, если бы не WhatsApp и Skype. Она мне сказала на днях, что до 31 декабря все концерты в Италии отменены. Все мои итальянские друзья-музыканты уже попросту начинают молиться.

Как отразилась ситуация с пандемией, самоизоляцией на концертной деятельности? Чем занимаются артисты?

Отразилась очень, очень плохо. Искусство во все времена было самой уязвимой частью общественной жизни, первым рубежом обороны, охраняющим человечность от варварства. И самыми незащищенными людьми всегда оказывались именно вольные художники, люди вне системы. Ситуацию для музыкантов на сегодняшний день можно назвать критической как в России, так и за рубежом. Никакая работа кроме преподавательской в онлайн невозможна. У большинства музыкантов конечно же семьи, часто бывает двое и больше детей. Им приходиться брать в долг, потрошить кредитные карты, жить на пенсию своих родителей... Никаких альтернатив и никаких возможностей для заработка нет. Горе-оптимисты могут рассказать вам про онлайн-концерты "за донаты", но заниматься этим по факту может мизерное количество артистов, и деньги, которые с этого они получают, не могут прокормить даже одного человека. Кто будет донатить, если все сидят без денег?! Конечно, мы не берем в расчет артистов известных - эстрадных, я говорю про всех остальных, которых абсолютное большинство.

Занимаетесь ли вы продвижением музыкантов, в текущих условиях? На что делаете ставку?

Моя работа, как продюсера, на 100% зависит от моих музыкантов, фестивалей и проектов, которые я организую с их участием. К сожалению, мне нечего им предложить. Есть варианты с разными онлайн флэшмобами и прочими медиа проектами, но это эпизодические истории, которые на ситуацию в целом влияют мало. Я, как и музыканты, просто жду развития событий и распределяю ресурсы. Букингом площадок для будущих концертов тоже заниматься практически невозможно, потому все учреждения культуры - филармонии, театры и прочие залы - находятся в таком же подвешенном состоянии и не знают, что будет завтра.

Когда режим самоизоляции закончится, изменится ли концертная деятельность, на ваш взгляд? Рынок вернется к прежнему состоянию либо изменится радикально? Каких изменений вы ждете?

Мы, несомненно, двигаемся в сторону чрезвычайно сильного кризиса. Такого на памяти моего поколения меленял еще не было. Экономика целых стран, как, например, упомянутой мной Италии, уже лежит в руинах, про США лучше разговор даже не начинать, там мои знакомые музыканты попросту ищут новое место жительства. В России, видимо, все будет немного лучше, но все зависит от того, как скоро пройдет пандемия, восстановятся цены на энергоресурсы, сколько продлиться карантин, а также каков будет финальный ущерб?! Все это имеет прямое отношение к искусству и сфере культуры, а также к тому, как скоро мы вернемся в концертные залы, клубы, рестораны, преподаванию в колледжах и муз. училищах.

Если это случится к осени, то думаю, стоит ожидать повального увлечения музыкой и повышения интереса к культуре в целом. Ко всей и сразу. Люди будут готовы вернуться домой разве чтобы поспать. Это, несомненно, будет хорошая тенденция - желание жить одним днем, увидеть, услышать, попробовать все, узнать нечто новое. Уверен, что в барах будет не продохнуть и музыканты будут играть день и ночь. Все как в шумных 1920х, только без сухого закона, но, на всякий случай, в масках. Помешать всему этому может разве что отсутствие непосредственно денег и бюджетов, которые истощатся за время карантина. Поэтому думаю, что основной интерес будет все же к бесплатным мероприятиям, а вот Большому театру, Крокус Сити Холлу и прочим большим дорогим залам придется подождать месяцок-другой, пока люди не восстановят ежемесячный доход. Но постепенно все вернется в свое русло, а вот страх внезапно потерять то уникальное, что вокруг тебя есть, останется еще надолго. Думаю, что многие люди уже пересмотрели свои ценности и сейчас согласились бы даже на концерт шансона, лишь бы не сидеть дома.

Чем лично вы займетесь после окончания режима самоизоляции? А курируемые вами артисты?

Очень много планов и идей! В связи с произошедшим пришлось отменить столько потрясающих фестивалей и концертов! Так что моя идея фикс - восстановить проекты и провести все то, что было запланировано. В первую очередь мой фестиваль VR Jazz Fest, который отлично прижился на московской музыкальной сцене у него многотысячная аудитория. Фестиваль должен был пройти 18 апреля, я отменил его еще в конце марта, когда ситуация стала разворачиваться по плохому сценарию. Многие люди в прошедшие дни спрашивали меня, планируется ли перенос, какие будут изменения в программе? И должен сказать, что следующий VR Jazz Fest будет для нас совершенно особенным - торжеством жизни и искусства! Вот рассказываю сейчас вам об этом, а сам затаил дыхание. Тоже касается и резидентов моего VR Jazz Agency, всех артистов, с которыми мы работаем. Их хочется увидеть, а еще больше услышать живьем, с хорошим звуком и как можно быстрее. Настоящий голод и тоска по искусству и, думаю, не только у меня. Так что, совершенно точно мы нарастим количество концертов и гастролей, постараемся заглянуть даже в «самую глухую деревеньку» и поможем всему миру ожить, воспрять духом и вновь зацвести. В этом вечно неизменная миссия искусства и моя, как его адепта. Я буду служить ему, как и раньше, с той разницей, что теперь я по-настоящему понял и осознал ценность момента и того что у нас есть!


стиль
джаз
страна
Россия

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