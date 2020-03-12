Cherry Vanilla- «Бегущая по лезвию бритвы»…

Знакомство с музыкой у Кэррин Эллисон началось еще в детстве, когда она стала обучаться игре на фортепиано. Учась в колледже, Кэррин выступала в девичьей группе, в которой исполняла песни в стилях поп и фанк-рок. Благодаря участницам ...