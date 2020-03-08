Одиссей Богусевич: творческий дух постоянно ищет выход

Знаменитому конкурсу-фестивалю «Рояль в джазе» в этом году исполняется 17 лет. Все эти годы он выполняет удивительную миссию: открывает новые таланты и содействует их творческому и профессиональному росту. При поддержке образовательного центра Lanote Education, 1 марта в клубе Алексея Козлова состоялся первый день фестиваля новой независимой электронной импровизационной музыки. Ярким выступлением фестиваля стала группа Winter Sun Project. Одиссей Богусевич (фортепиано, электроорган, компьютер), Павел Лукоянов (звончатые гусли), Анна Гелюк (перкуссия) продемонстрировали удивительный микс этнической музыки, современного электронного звука и ярких творческих решений. Специально для Jazzquad.ru, лидер коллектива Одиссей Богусевич поделился своим мнением на тему современной роли клавиш в джазе.
Елизавета Волощук (Е.В.): Вы получили образование по классу джазового фортепиано и прошли большой путь: от участия в престижных конкурсах до преподавания в государственных учреждениях. Сейчас же вы предпочитаете эксперименты и электронное звучание. Почему?
Одиссей Богусевич (О.Б.): Доля эксперимента всегда присутствует у творческого человека, ведь творческий дух постоянно ищет выход. Но эксперимент существует не ради самого себя. Никто не садится за инструмент с мыслью: «так, сейчас я буду экспериментировать». Нет. Просто сделав первый шаг, то уже видишь, как получится второй, а из этого складывается целая картина. Только потом уже можно осознать: «да, получилось что-то нестандартное».
Сейчас я задумал небольшой проект, который называется «квадро рояли». Я записываю 4 разные партии, и таким образом получаю новое звучание. Это перкуссионные постукивания, пощипывания струн, шелестение оплёткой струны; и конечно, игра на клавишах. В этом я вижу экспериментаторство.
Е.В.: Вы коллекционируете синтезаторы. Какой был интересный опыт, связанный с ними?
О.Б.: Недавно мне попал в руки синтезатор 1978 года, Korg MS-10. Он подарил мне замечательный опыт в силу того, что там нельзя сохранить найденный звук. Потому что после того, как выключаешь питание, этот накрученный звук исчезает. И те ручки, которые накручиваются, можно записать только на магнитофон или сфотографировать. И как раз из-за того, что нельзя сохранить найденный звук, я записал несколько этюдов с особым трепетом.
Е.В.: В чем ключевые особенности электронного звучания?
О.Б.: Одна из главных особенностей электронных инструментов — вариативность. Современные синтезаторы и электронные клавишные инструменты обладают многими настраиваемыми параметрами. Из-за этого возникает ощущение бесконечности, подобно нашей вселенной. Поиск нового звучания и нового звука — это настоящее путешествие.
Е.В.: Какая современная роль клавиш в джазе, на ваш взгляд?
О.Б.: Джаз — это искусство, как пластилин. В нем может ужиться любое музыкальное направление и звучание: от этнического до электронного. Поэтому, клавишные электронные инструменты будут всегда присутствовать в любых стилях, даже в академических. Мы же слышим, к примеру, терменвокс в академической музыке. Почему нет?
Е.В.: Будущее музыки — какое оно? Сохранится ли традиционный звук или он уступит место чему-то новому, на ваш взгляд?
О.Б.: Предположить можно многое. Уверен, что в техническом смысле будет много скачков. Но свободный творческий дух всегда найдет выход через будущие инструменты и возможности. Но мне кажется, что традиционные инструменты будут существовать всегда: это аспект умственного развития. Музыка способствует подвижности ума и мышления, развивает скорость реакций, чувство группы и ответственность свой коллектив.
Е.В.: Какие бы вы выделили тенденции на российской сцене?
О.Б.: О каких тенденциях можно говорить, если для них нет инструментов продвижения? Молодое поколение, которое сейчас бурлит джазом, очень выросло и находится на достойном техническом уровне. Но пластинки этих артистов должны быть на слуху. А пока эти инструменты популяризации не будут работать, то тенденций маловато.
Хочется, чтобы само государство было заинтересовано в этом интереснейшем и богатом виде искусства. Для того, чтобы этот творческий поток разноцветий дошёл до сердец слушателей и подарил что-то прекрасное, о творческих людях необходимо рассказывать.
Беседовала Елизавета Волощук