Одиссей Богусевич: творческий дух постоянно ищет выход

О нем уже давно не пишут и не говорят как о просто великолепном джазовом пианис­те. Или только как об орга­низаторе многочисленных джазовых событий в городе. Левон Малхасян - это «папа джаза», это - «дядь Лева», это «наш Малхас», наконец, ...