Alan Broadbent - Developing Story

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Alan Broadbent - Developing Story

стиль:
12.06.2017

Alan Broadbent - Developing Story
В свои семьдесят (юбилей он отметил 23 апреля 2017 года) Алан Броадбент, казалось бы, достиг всего, о чем только можно мечтать. Двухкратный лауреат Грэмми и обладатель нескольких номинаций на эту премию, блистательный аранжировщик, работавший со множеством именитых джазовых (и не джазовых – один сэр Пол МакКартни чего стоит) музыкантов, тонкий и лиричный пианист, наконец, кавалер ордена «За заслуги», которым его удостоила родная Новая Зеландия. Но творческий характер не знает покоя, у Алана еще много сил и идей, которые он воплощает в жизнь, чему примером может служить официально поступающий в продажу 30 июня его новый альбом Developing Story.

Среди предыдущих его работ – альбом фортепьянного джазового трио Live At Giannelli Square, Vol. 2 (2012) и совместная запись с биг-бэндом Северогерманского радио America The Beautiful (2014) – об этих дисках можно прочитать на нашем сайте. В новом проекте Алан как бы соединил оба предыдущих формата. В конце ноября 2015 года в знаменитой лондонской студии Abbey Road он собрал и свое фортепьянное трио, на этот раз с такими крупными мастерами, как ударник Питер Эрскин и басист Харви Эс, и очень известный многочисленными записями в Голливуде британский оркестр London Metropolitan Orchestra в полном составе. Там в течение двух дней и был записан альбом Developing Story. Почти половину объема этого диска заняло большое программное сочинение Броадбента в трех частях под тем же названием. Его идею Алан вынашивал давно, еще с конца 70-х. Возникла она под влиянием музыки знаменитого венского классика Густава Малера. Академическая музыка и джаз, сольные фортепьянные партии Броадбента и мощное оркестровое звучание, которым руководил он же, эмоциональность и лирика – все есть в этой, возможно, самой значительной его работе, которую надо слушать явно не один раз…

Поможет в этом сам Алан, который в буклете к альбому снабдил авторскими комментариями и Developing Story, и ряд других пьес, собственного сочинения и аранжированных им джазовых стандартов, также вошедших в программу альбома. Некоторые комментарии Бродбента показались мне яркими и афористичными: «Благородная простота» - так отзывается он об известной теме Колтрейна Naima – по-моему, лучше не скажешь. А другой комментарий приоткрывает секреты творческого процесса, который не прекращается никогда: идея симфонической аранжировки композиции Майлса Дэвиса Milestones осенила его в момент, когда Алан с сыном ехали в автомобиле. Сыну пришлось срочно притормозить и остановиться на обочине, чтобы отец успел бегло перенести возникшие в голове ноты на бумагу…

Developing Story – работа глубокая и серьезная. Многие музыканты стремились впрячь в одну упряжку «коня и трепетную лань», джаз и академическую музыку. Покойный Гюнтер Шуллер даже придумал специальный термин для такой музыки, «третье течение» и попытался теоретически (и практически) обосновать его. Мне почему-то кажется, что самому Шуллеру эта работа мэтра современного джаза Алана Броадбента пришлась бы по вкусу…

© & (p) 2016 Eden River Records

9 tks / 65 mins

(Alan Broadbent – p, comp, arr, cond; Peter Erskine – dr, perc; Harvie S – b; London Metropolitan Orchestra: Andy Brown – musical director; David Yuritz, Ralph De Souza – vi; Garfield Jackson – viola; Caroline Dale – cello; Chris Laurence – b; Anna Noakes – fl; John Anderson – oboe; Anthony Pike – cl; Alan Andrews – bass cl; Gavin McNaughton – bassoon; Martin Owen – horn; John Barklay – tp; Chris Dean – tenor tb; Owen Slade – tuba; Christine Pendrill – English horn; Gill Tingay – harp; Gary Kettel – perc;Tristan Fry – timps;)

Диск предоставлен Jan Matthies Music Management

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
академическая музыка, третье течение
страна
Великобритания, Новая Зеландия, США
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
Antonella Chionna meets Pat Battstone - Rylesonable Art Fristoe Trio - Double Down B.J. Jansen - Common Ground Bill Brovold & Jamie Saft - Serenity Knolls
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com