Alan Broadbent - Developing Story

В свои семьдесят (юбилей он отметил 23 апреля 2017 года) Алан Броадбент, казалось бы, достиг всего, о чем только можно мечтать. Двухкратный лауреат Грэмми и обладатель нескольких номинаций на эту премию, блистательный аранжировщик, работавший со множеством именитых джазовых (и не джазовых – один сэр Пол МакКартни чего стоит) музыкантов, тонкий и лиричный пианист, наконец, кавалер ордена «За заслуги», которым его удостоила родная Новая Зеландия. Но творческий характер не знает покоя, у Алана еще много сил и идей, которые он воплощает в жизнь, чему примером может служить официально поступающий в продажу 30 июня его новый альбом Developing Story.
Среди предыдущих его работ – альбом фортепьянного джазового трио Live At Giannelli Square, Vol. 2 (2012) и совместная запись с биг-бэндом Северогерманского радио America The Beautiful (2014) – об этих дисках можно прочитать на нашем сайте. В новом проекте Алан как бы соединил оба предыдущих формата. В конце ноября 2015 года в знаменитой лондонской студии Abbey Road он собрал и свое фортепьянное трио, на этот раз с такими крупными мастерами, как ударник Питер Эрскин и басист Харви Эс, и очень известный многочисленными записями в Голливуде британский оркестр London Metropolitan Orchestra в полном составе. Там в течение двух дней и был записан альбом Developing Story. Почти половину объема этого диска заняло большое программное сочинение Броадбента в трех частях под тем же названием. Его идею Алан вынашивал давно, еще с конца 70-х. Возникла она под влиянием музыки знаменитого венского классика Густава Малера. Академическая музыка и джаз, сольные фортепьянные партии Броадбента и мощное оркестровое звучание, которым руководил он же, эмоциональность и лирика –
все есть в этой, возможно, самой значительной его работе, которую надо слушать явно не один раз…
Поможет в этом сам Алан, который в буклете к альбому снабдил авторскими комментариями и Developing Story, и ряд других пьес, собственного сочинения и аранжированных им джазовых стандартов, также вошедших в программу альбома. Некоторые комментарии Бродбента показались мне яркими и афористичными: «Благородная простота» - так отзывается он об известной теме Колтрейна Naima – по-моему, лучше не скажешь. А другой комментарий приоткрывает секреты творческого процесса, который не прекращается никогда: идея симфонической аранжировки композиции Майлса Дэвиса Milestones осенила его в момент, когда Алан с сыном ехали в автомобиле. Сыну пришлось срочно притормозить и остановиться на обочине, чтобы отец успел бегло перенести возникшие в голове ноты на бумагу…
Developing Story – работа глубокая и серьезная. Многие музыканты стремились впрячь в одну упряжку «коня и трепетную лань», джаз и академическую музыку. Покойный Гюнтер Шуллер даже придумал специальный термин для такой музыки, «третье течение» и попытался теоретически (и практически) обосновать его. Мне почему-то кажется, что самому Шуллеру эта работа мэтра современного джаза Алана Броадбента пришлась бы по вкусу… © & (p) 2016 Eden River Records 9 tks / 65 mins (Alan Broadbent – p, comp, arr, cond; Peter Erskine – dr, perc; Harvie S – b; London Metropolitan Orchestra: Andy Brown – musical director; David Yuritz, Ralph De Souza – vi; Garfield Jackson – viola; Caroline Dale – cello; Chris Laurence – b; Anna Noakes – fl; John Anderson – oboe; Anthony Pike – cl; Alan Andrews – bass cl; Gavin McNaughton – bassoon; Martin Owen – horn; John Barklay – tp; Chris Dean – tenor tb; Owen Slade – tuba; Christine Pendrill – English horn; Gill Tingay – harp; Gary Kettel – perc;Tristan Fry – timps;) Диск предоставлен Jan Matthies Music Management Леонид Аускерн