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Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Jimmy Bowskill & Carlos Del Junco - Blues Etc…

стиль:
18.01.2017

Jimmy Bowskill & Carlos Del Junco - Blues Etc…
Моим любимым блюзовым дуэтом формата «гитара + губная гармоника» всегда были мастера пидмонтского блюза Кефас и Виггинс, великий дуэт, прекративший свое существование со смертью Джона Кефаса в 2009 году. Но, после прослушивания альбома Blues Etc… от канадского дуэта Джимми Баускилл и Карлос Дель Джанко, в моем сердце у них появились сильные конкуренты. В дуэте Баускилл и Дель Джанко работают сравнительно недавно, и Blues Etc… - их первая совместная работа. Но по отдельности каждый из них – очень заметная фигура на карте канадского блюза.

Карлос Дель Джанко (р.1958) – виртуоз диатонической губной гармоники. На своем инструменте марки Hohner с десятью отверстиями он не менее ярко играет и хроматически, используя технику оверблоу. Карлос родился в Гаване, Куба, но практически сразу после победоносной революции Фиделя его семья переехала в Канаду, где он и вырос, став музыкантом высокого класса. В разных составах он играл разную музыку, но его главная любовь – это блюз. Свой первый сольный альбом Дель Джанко выпустил еще в 1993 году, а сейчас его дискография перевалила на второй десяток. Дель Джанко – восьмикратный обладатель Maple Blues Аward, высшей награды для канадских блюзменов, в категории «губная гармоника». Дважды он номинировался на премию Джюно, канадский аналог Грэмми. У него есть еще и две золотые медали чемпионата мира среди гармошечников, проводимого немецкой фирмой Hohner.

Джимми Баускилл (р. 1990) по возрасту годится Карлосу в сыновья. Он – из племени музыкальных вундеркиндов. Играть на гитаре этот уроженец маленького городка Бэйлиборо в провинции Онтарио начал очень рано, а уже в 12-летнем возрасте выпустил свой первый альбом. Через два года он был уже номинирован на премию Джюно за свой второй диск, а в 2005-м получил Maple Blues Аward в категории «дебютант года». Баускилл много гастролирует и в Северной Америке, и в Европе, выступал, в частности, с Бонамассой и Джеффом Беком, играет рок в группе The Sheepdogs, но по музыкальным пристрастиям и он в первую очередь блюзмен.

Программу BluesEtc… Баускилл и Дель Джанко построили своеобразно: в первой части альбома преобладают их собственные композиции (четыре песни из пяти), а во второй преиумещественно звучит классика блюза: Мадди Уотерс (Can’t Lose), Джон Ли Хукер (Hug You), Миссисиппи Джон Харт (Spike Driver Blues)и, наконец, Отис Спэн (The Blues Don’t Like Nobody). Поют в альбоме оба исполнителя, делают это по-разному, отличия в манере вокала у Джимми и Карлоса чувствуются сразу, но оба это делают в истинно блюзовом духе. Хороша гитара Баускилла и великолепна гармоника Дель Джанко. Временами он импровизирует практически как заправский джазмен, что тоже неудивительно: технике оверблоу его учил именно джазовый харпер Ховард Леви. Стилистику альбома в целом определить однозначно довольно сложно – здесь есть номера, исполненные в разных манерах. Но преимущественно я бы назвал этот альбом образчиком акустического кантри-блюза. И образчиком весьма качественным: за 2016 год BluesEtc… принес его создателям сразу две номинации на Maple Blues Аward – за лучший акустический альбом года и Дель Джанко как лучшему харперу.Слушать обязательно!

© 2016 Bowskill / Del Junco
Big Reed Records
10 tks / 44 mins
(Jimmy Bowskill – voc, g; Carlos Del Junco – voc, harmonicas;)
Линк предоставлен RDX Promo



Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
кантри-блюз
страна
Канада, Куба
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