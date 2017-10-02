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The Eyal Vilner Big Band - Hanukkah
02.10.2017
Этот альбом нуждается в кратком этно-культурном предисловии. Ханука – один из важных праздников в еврейском религиозном календаре. Связан он с событиями Маккавейской войны во втором веке до нашей эры, когда победоносное восстание в Иудее во главе с братьями Маккавеями против власти эллинистического греко-сирийского царства Селевкидов, обломка империи Александра Македонского, вернуло стране независимость. Когда жрецы приступили к ритуальному очищению Иерусалимского Храма, оскверненного греко-сирийцами, масла для священного огня в ритуальном кувшине оставалось очень мало. Но Бог сделал так, что его хватило на то, чтобы огонь горел целых восемь дней. С тех пор евреи празднуют Хануку, веселый праздник огней, зажигая каждый день по одной свече в специальном светильнике – ханукии (в 2017 году праздник начинается вечером 12 декабря).
Израильский композитор, саксофонист и бэнд-лидер Аял Вильнер, живущий с 2007 года в Нью-Йорке, основал свой биг-бэнд годом позже и сделал с ним два успешных альбома. В ноябре 2016 года в зале одной из старых нью-йоркских синагог, ныне действующей в качестве музея, он записал этот небольшой EP, состоящий из пяти треков (в сетевом варианте – с бонусной композицией). Разумеется, ошибутся те, кто свяжет Hanukkah с клезмерской традицией –то музыка преимущественно светского характера. Но не правомерно считать эту работу и чисто духовной музыкой. Hanukkah биг-бэнда Аяла Вильнера – типично американский синтез самых разных влияний, синтез еврейской духовной музыки, биг-бэндового свингового джаза, ближневосточной и даже латиноамериканской музыки. Лишь стартовая пьеса Prelude выдержана в стиле строгого религиозного гимна. Но уже в следующей композиции Maoz Tzur Вильнер аранжировал ту же тему в характерной свинговой манере. В Oh Hanukkah! инструментальную музыку дополняет лихая вокальная партия в исполнении женского трио, напоминающего одновременно исполнительниц еврейского фольклора сестер Берри и певиц с более широким джазовым репертуаром сестер Босуэлл. Sevivon довольно органично включает элементы бразильской музыки шоро, а Mi Yemalel неожиданно сочетает свинг и ближневосточную музыку. В общем, все это довольно эклектично, как и тот факт, что наряду с инструментарием биг-бэнда звучит традиционный еврейский ритуальный рог – шофар, однако, удовольствия от прослушивания ханукального альбома по-американски, если вы, конечно, не пурист, не уменьшает. © & (p) 2016 The Eyal Vilner Big Band 6 tks / 23 mins (Eyal Vilner - as, cl, shofar, conducting, arrangements (solo: tk 1); Tamar Korn, Martina DaSilva, Vanessa Perea – voc (tk 3); Itai Kriss: - fl (tk 2); Jay Rattman, Bill Todd - as, cl, fl; Evan Arntzen – ts, cl (solo: tk 3); Dan Pearson - ts, cl, fl; Eden Bareket: - bars, bass cl; Bryan Davis - lead tp, shofar; Andy Gravish, Stuart Mack –tp; Wayne Tucker - tp (solo: tk 4); Jim Seeley - tp, shofar; Matt Musselman, Becca Patterson – tb; Max Seigel - bass tb; Jack Glottman – p; George DeLancey – b; Erán Fink – dr;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид Аускерн
авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
свинг, этно-джаз
страна
Израиль, США
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