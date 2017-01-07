The Greg Hatza ORGANisation - Diggin Up My Roots

Итак, для начала бросим взгляд на обложку: некий мужчина собирается что-то копать в густой траве. Несмотря на седину в волосах, предательски выглядывающую из-под головного убора, мужчину отличает подтянутая фигура и очень рельефная мускулатура. Ничего удивительного: более сорока лет он увлекается восточными боевыми искусствами и достиг в них высоких результатов. Но главным делом его жизни является все же музыка, которой он посвятил еще больше времени: первые его диски выходили еще в конце 60-х. А обложка последнего альбома Грега Хаццы из Балтимора – ничто иное, как визуализация метафоры, заложенной в названии этой работы: «Откапывая свои корни».
Да, много лет назад, маленький Грег, живший в Ридинге, Пенсильвания, увдекался в первую очередь афроамериканской музыкой, особенно блюзом. В немалой степени тому способствовал музыкальный автомат, стоявший в ресторанчике его отца. Когда автомат перезаряжали новым набором сорокапяток, старые попадали в коллекцию Грега. Так получилось, что уже с тех времен его кумирами стали органисты, волшебники Хэммонда – Джимми Смит, Джимми МакГриф. Уже в 14 лет первый Хэммонд приобрел и Грег Хацца. Вскоре он стал профессиональным джазовым органистом, как и его кумиры, играл много, играл в разных группах и со многими, прежде всего в Балтиморе, где он поселился. Потом был период увлечения world music, когда Грег освоил индийские табла и китайскую скрипку-эрху. А в середине 90-х встреча с Джои ДеФранческо убедила Хаццу, что у публики возродился интерес к звучанию электрооргана. Тогда-то он и основал свой новый коллектив The Greg Hatza ORGANisation, с которым работает и по сей день.
И вот новый альбом своего коллектива Грег решил посвятить музыке своего детства – блюзу. В равной степени Diggin Up My Roots можно считать и джазовой, и блюзовой работой. Джазовой – потому что в основе звучания группы лежат динамичные импровизации на электрооргане Грега Хаццы, в которых иногда к нему присоединяется саксофонист Питер Фрэйзи при постоянной поддержке ритм-группы Шахид-Кукен. А блюзовой – потому что вся программа альбома составлена из отличных блюзов и ритм-энд-блюзов и исполнена с подлинно блюзовым чувством и страстью. Тут есть и композиции классиков жанра – отлично исполненный старый хит Джимми Фореста Night Train, Please Send Me Someone to Love Перси Мэйфилда, I Got a Woman Рэя Чарльза, Hand Jive Джонни Отиса, и композиция одного из кумиров Хаццы Джимми Смита Back at the Chicken Shack, и несколько его собственных вещей. Слушается диск на одном дыхании, да и танцевать под него где-то на вечеринке тоже будет вполне уместно. Живая, заводная музыка, которая, уверен, порадует многих. © & (p) 2016 The Greg Hatza ORGANization / Flip Records
11 tks / 65 mins
(Greg Hatza – Nord C2D, voc; Robert Shahid – dr; Brian Kooken – g; Peter Fraize – sax;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид Аускерн