Испанская студентка осмыслила суть джаза в платье на выпуск

Неизвестный с трубой... Точнее, с корнетом. Сколько их в истории джаза - с трубами и кларнетами, контрабасами и тромбонами, гитарами и так далее! Музыкальные археологи могут, к сожалению, далеко не все. В середине 70-х еще были живы люди, работавшие ...