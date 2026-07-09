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Испанская студентка осмыслила суть джаза в платье на выпуск

09.07.2026

Платье предназначалось не для выпускного бала, а в качестве проекта для защиты бакалаврской степени по курсу «Введение в дизайн одежды» школы архитектуры и дизайна испанского IE университета.

Изабелла Герра придумала свое платье как «визуальное и концептуальное исследование джаза» не просто как жанра, но и как культурной силы. Насколько удачной была ученическая попытка, мнения могут разниться, но онлайн-журнал Dezeen, вроде как самый популярный и влиятельный в мире из посвященных дизайну, счел работу испанской бакалавриатки достойной публикации на своем портале.

Проект под названием «Джаз: хаос и гармония» претендовал на то, чтобы визуально передать на только джазовую манеру, но историю жанра и каждый этап его развития. Эту эволюцию она, как и полагается дизайнеру одежды, отразила в силуэте, материалах и текстурах.

Так, черно-белый подол платья (или это отдельная юбка?) символизирует истоки джаза, который зарождался практически в подполье, и отношение к нему было неоднозначное, то есть черно-белое.

Чем выше, тем более яркими становятся цвета и экспериментальнее формы, потому что по мере развития жанра, он тоже становился все более затейливым, «будь то свинг, бибоп, фри-джаз или фьюжн».

Силуэт костюма, муляж саксофона и многочисленные драпировки имитируют джазовый ритм и звучание. А в целом проект должен был наглядно показать, как джаз «создает гармонию из диссонанса, порядок из хаоса, как импровизация становится чем-то завершенным».
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