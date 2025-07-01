Тарас Гусаров: мне близко любое музицирование

- Игорь, есть ли композиция, которая может довести вас до слез? И.Б.: Да, один раз такой случай был. Я летел из Штатов в Стамбул, были гастроли. Ив самолете я слушал концерт Тони Беннета. И композиция When Joahnna Love Me меня очень растрогала. - ...