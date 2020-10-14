Новинка от iyatraQuartet: альбом BREAK THE DAWN на виниле

Лондонский ансамбль iyatraQuartet играет изысканную смесь академической музыки, фолка и world music на импровизационной основе. 30 сентября 2020 года музыканты выпустили свой первый альбом на виниле: BREAK THE DAWN. В этой связи Энджи Лемон взяла небольшое интервью у музыкантов квартета. Вопросов четыре - столько же, сколько и музыкантов в iyatraQuartet:
Что для вас значит выпуск винилового альбома?
Для меня выпуск альбома на виниле - это установление некоей связи с моими любимыми пластинками и исполнителями - это обещание, которое гласит: "Я хочу дать этой музыке наилучший шанс обрести жизнь. Каждый раз, когда я ставлю пластинку, становится событием.
Рич Филлипс
Что вдохновило вас выпустить BREAK THE DAWN на виниле?
Винил - это качественный продукт, и если не считать нашего выступления на концерте, это лучший шанс для нашей аудитории получить при прослушивании незабываемые впечатления. Ритуал установки пластинки и подлинная концентрация на музыке позволит нашим слушателям погрузиться в особенную атмосферу.
Джордж Слейтхолм
Чем отличается винил с точки зрения звука?
Глубина звука и динамический диапазон совершенно особенным образом передаются на виниле. Вы действительно слышите резонанс потрясающего пространства , в котором шла запись - лондонского Union Chapel, особенно в таком треке, как Alpine Flowers.
Элис Бэрон
Как проходила запись винила?
Кто-то однажды сказал мне, что записывать винил - это все равно , что делать пирожные. У вас вроде бы те же ингредиенты и та же температура, но дополнительные неуловимые составляющие гарантируют, что ни одно пирожное не будет одинаковым. То же самое и с нашим винилом. У нас изначально выпущено 250 виниловых пластинок и каждая из них будет звучать немного по-разному с точки зрения частоты и звучания. И... на виниле все звучит лучше! Мы много думали над оформлением и фотографиями (спасибо Джерарду Коллетту!) и были вдохновлены, увидев какое качество они получили на большой обложке! Кроме того, приятно наблюдать, как во время проигрывания крутится кружок с указанием оейбла! Мы очень довольны результатом.
Уилл Робертс
на фото слева направо:
Пич Филлипс - виолончель, Джордж Слейтхолм - кларнет, Элис Бэрон - скрипка, Уилл Робертс - перкуссия.
фото выполнено Джерардом Коллеттом
Беседовала Энджи Лемон