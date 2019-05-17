Transnadežnost - Monomyth

Московский лейбл БниЛ Рекордс для меня и для наших читателей – настоящее окно в мир российского андеграунда. Сегодня в этом окне появляется новая фигура: группа Transnadežnost из Санкт-Петербурга. Надо сказать, для этого коллектива БниЛ Рекордс – это тоже эксклюзивный транслятор творчества питерских музыкантов: именно здесь в 2015 и 2017 годах выходили в сетевом варианте работы ансамбля и именно здесь в 2018 году издан первый полноформатный альбом на физическом носителе, как, впрочем, и его сетевой вариант: Monomyth, который мы и имеем честь представлять. А датой рождения Transnadežnost можно считать 24 декабря 2012 года, когда эта грурра, тогда в формате дуэта, впервые поднялась на сцену одного из питерских клубов. Одним из участников дуэта был гитарист Александр Ершов, по сей день играющий в Transnadežnost, а что касается остальных музыкантов, то состав группы не раз претерпевал персональные изменения, пока не пришел к своему первому альбому в варианте квартета с неизменным Ершовым, еще одной гитаристкой Алесей Излеса, басистом Николаем Владимировичем и ударником Давидом Ааронсоном. Алеся и Давид уже могли запомниться нашим читателям по альбому «Автомат прошлого» другой питерской группы Ciolkowska.
Абсолютное большинство откликов в прессе на музыку Transnadežnost относит ее к психоделическому року. Знакомясь с группой по семи трекам альбома Monomyth, можно присоединиться к этому мнению, но, если пожонглировать терминами, то я бы определил стилистику Transnadežnost, как психоделический прог-рок с элементами джаза и стоунер-рока. По сути это не столь важно, но может служить неким ориентиром для тех, кто не знает, что может услышать в Monomyth. Ну, а те, кто знает, скорее всего не будут разочарованы сравнительно длинными медитативными композициями группы, порой атмосферно-прозрачными, а порой неожиданно жесткими и динамичными. Одну из таких пьес, Kailash, я назвал бы своим персональным фаворитом альбома. Весьма высоко можно оценить и техническое мастерство музыкантов, особенно Ершова и Ааронсона. В записи альбома участвовали и гости проекта. И если работа трубача Алексея Горшкова добавила джазовых черточек в несколько расслабляюще-эмбиентную атмосферу композиций Star Child и Day/Night, то вокал еще одного представителя дружественного проекта Ciolkowskа, Егора Свысокихгор, в Huldra я бы «вишенкой на торте» не назвал. Не то чтобы Егор пел как-то не так, но сам по себе вокал в этой программе мне показался несколько «инородным телом». Разумеется, это субъективное впечатление, а если хотите составить собственное, то вам сюда: https://youtube.com/watch?v=2_iAD0wwF0E (это видео-версия альбома, подготовленная .Noa).
музыкальный стиль: кроссовер, Латинский джаз, мэйнстрим
страна: Панама, Пуэрто-Рико, США, Тайвань, Франция, Швеция, Канада
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