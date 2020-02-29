Mabel Kwan - George Friedrich Haas: Trois Hommages

Если это и авангард, то, в первую очередь академический. Вообще же американская пианистка азиатского происхождения Мэйбл Кван – человек весьма разносторонний. Родилась она в Техасе, в городе Остин, училась в университетах Райс и Северного Иллинойса, и уже довольно давно, с 2009 года, живет в Чикаго. Мэйбл играет импровизационную музыку с группой Restroy, электронную в дуэте Mega Laverne and Shirley и трио ULUUUL. Основатель ансамбля Ensemble Dal Niente, она работает здесь с музыкой ныне живущих композиторов. Представляемый сегодня альбом – образчик как раз такого проекта.
Здесь Мэйбл Кван исполняет музыку современного австрийского композитора Георга Фридриха Хааса (р.1953). Хааса считают одним из ведущих представителей такого течения в современной академической музыке, как спектрализм – особой техники, или, если хотите, музыкальной философии, где во главу угла ставится тембр звучания. В восьмидесятых годах Хаас написал три пьесы-посвящения своим коллегам-композиторам: в 1984 году - близкому по музыкальным взглядам венгерско-австрийскому композитору Дьердю Лигети (1923-2006), а в 1982 году – австрийскому композитору Йозефу Маттиасу Хауэру (1883-1959), менее известному, чем Шенберг, теоретику додекафонии и американцу Стивену Райху (р.1936), одному из отцов минимализма. Именно в таком порядке эти композиции звучат в альбоме George Friedrich Haas: Trois Hommages.
Но Кван не была бы сама собой, если бы просто записала свои фортепьянные версии этих произведений. Собственно, так она и сделала, но … на двух роялях, настроенных на четверть тона – именно так, как видел эти сочинения их автор, Георг Фридрих Хаас. Необычность звучания усиливает непривычный характер самой музыки. В получасовом посвящении Лигети фортепьяно превращаются в перкуссионные инструменты, обрушивая на вас массу резонирующих друг с другом звуков. Не менее оригинально звучат темпераментоное посвящение Хауэру и полиритмическая карусель в посвящении Райху. Очень непростая музыка, предназначенная в первую очередь энтузиастам современного академического авангарда.
© & (p) 2018 New Focus Recordings
3 tks / 71 mins
(Mabel Kwan – p;)
Линк предоставлен Scholz Productions
Леонид АУСКЕРН