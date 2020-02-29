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Главная » обзоры » издано в 2018г.

Mabel Kwan - George Friedrich Haas: Trois Hommages

29.02.2020

Mabel Kwan - George Friedrich Haas: Trois Hommages
Если это и авангард, то, в первую очередь академический. Вообще же американская пианистка азиатского происхождения Мэйбл Кван – человек весьма разносторонний. Родилась она в Техасе, в городе Остин, училась в университетах Райс и Северного Иллинойса, и уже довольно давно, с 2009 года, живет в Чикаго. Мэйбл играет импровизационную музыку с группой Restroy, электронную в дуэте Mega Laverne and Shirley и трио ULUUUL. Основатель ансамбля Ensemble Dal Niente, она работает здесь с музыкой ныне живущих композиторов. Представляемый сегодня альбом – образчик как раз такого проекта.

Здесь Мэйбл Кван исполняет музыку современного австрийского композитора Георга Фридриха Хааса (р.1953). Хааса считают одним из ведущих представителей такого течения в современной академической музыке, как спектрализм – особой техники, или, если хотите, музыкальной философии, где во главу угла ставится тембр звучания. В восьмидесятых годах Хаас написал три пьесы-посвящения своим коллегам-композиторам: в 1984 году - близкому по музыкальным взглядам венгерско-австрийскому композитору Дьердю Лигети (1923-2006), а в 1982 году – австрийскому композитору Йозефу Маттиасу Хауэру (1883-1959), менее известному, чем Шенберг, теоретику додекафонии и американцу Стивену Райху (р.1936), одному из отцов минимализма. Именно в таком порядке эти композиции звучат в альбоме George Friedrich Haas: Trois Hommages.

Но Кван не была бы сама собой, если бы просто записала свои фортепьянные версии этих произведений. Собственно, так она и сделала, но … на двух роялях, настроенных на четверть тона – именно так, как видел эти сочинения их автор, Георг Фридрих Хаас. Необычность звучания усиливает непривычный характер самой музыки. В получасовом посвящении Лигети фортепьяно превращаются в перкуссионные инструменты, обрушивая на вас массу резонирующих друг с другом звуков. Не менее оригинально звучат темпераментоное посвящение Хауэру и полиритмическая карусель в посвящении Райху. Очень непростая музыка, предназначенная в первую очередь энтузиастам современного академического авангарда.

© & (p) 2018 New Focus Recordings

3 tks / 71 mins

(Mabel Kwan – p;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка

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