Marco Trabucco - Meraki

Бывает музыка, которую просто необходимо слушать при повышенной громкости, например, Led Zeppelin или Джими Хендрикса. Есть тому примеры и в джазе. А вот альбом Meraki итальянского басиста Марко Трабукко, пожалуй, лучше слушать при громкости пониженной. Это только усилит ощущение камерности, интимности саунда, который создает его квартет, ощущение, что это музыка звучит только для тебя, возможно – для тебя и твоей подруги…
Meraki – греческое слово, которое трудно однозначно перевести на русский. Ближе всего тут будет понятие безграничной преданности чему-либо. Марко, по его словам, наткнулся на этот термин в какой-то книге и почувствовал, что он лучше всего передает то, к чему он стремится, сочиняя музыку. Этим словом он назвал одну из своих пьес и весь альбом. Всего же в альбоме шесть композиций Марко Трабукко, а финальная пьеса Romanza – это популярная испанская мелодия в его аранжировке. Свой принцип сочинения музыки Трабукко описывает так: «Большинство этих вешей я сочинил за фортепьяно. У меня была в каждой какая-то ключевая идея, от которой я и отталкивался, стремясь, чтобы музыканты, которые будут исполнять музыку, получали максимальную свободу, ее и играя свои сольные партии.»
Большинство таких партий в этом чисто акустическом проекте принадлежит гитаристу Федерико Касагранде и пианисту Джулио Скарамелле. Чаще всего мы слышим их соло и диалоги, звучащие под остающийся на втором плане, но неизменно четкий ритм контрабаса лидера квартета и ударных Луки Колусси. Композиции Трабукко в основном сделаны в среднем темпе. Тут нет резкого форсирования звука или острых ритмических переходов. Спокойное, очень продуманное развитие тем, перебор струн гитары сменяется широким открытым звуком фортепьяно, ровно и без аффектации играет ритм-группа. Но в целом музыка Трабукко и его партнеров оставляет впечатление весьма современного, тонкого, интеллектуального и очень европейского джаза. Прослушивание Meraki мне лично доставило большое эстетическое удовольствие.
Этот альбом стал первой встречей с творчеством итальянского басиста и композитора, поэтому несколько слов о нем. Марко учился в консерваториях Триеста и Кастельфранко, а также в Венеции. Начинал он с совместного со своим братом Максом проекта Trabucco Bros, потом был еще целый ряд проектов и альбомов на различных итальянских лейблах, выступления на отечественных и зарубежных фестивалях, ряд престижных наград. Зрелый, не по-южному сдержанный в своей музыке, но весьма креативный музыкант, новым встречам с которым я был бы только рад.
© & (p) 2018 Artesuono Records
7 tks / 39 mins
(Federico Casagrande – g; Giulio Scaramella – p; Marco Trabucco – b; Luca Colussi - dr;)
Линк предоставила Alessandra Trevisan
Леонид АУСКЕРН