Jelena Jovović - Heartbeat

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2018г.

Jelena Jovović - Heartbeat

стиль:
23.06.2019

Jelena Jovović - Heartbeat
Елена Йовович – сербская джазовая вокалистка, хорошо известная далеко за пределами своей страны. Родилась она в Белграде и начала выступать на сцене уже в шестнадцатилетнем возрасте. Но настоящую школу джазового вокала Елена прошла в консерватории австрийского города Граца, где ее педагогами стали Шейла Джордан, Марк Мерфи и Энди Бэй, чьи имена говорят сами за себя. В 90-х годах Йовович жила и работала в ЮАР, где много выступала с местными музыкантами и уже сама преподавала джазовую вокалистку в Кейптауне и Претории. Возвращение в Европу произошло уже в новом веке, и именно последние десятилетия выдвинули Елену Йовович, участницу многих джазовых фестивалей, активно концертирующего исполнителя, в ряды ведущих джазовых вокалисток континента и безусловного лидера по части джазовой вокалистики у себя на родине.

Именно поэтому я был несколько удивлен, обнаружив, что Heartbeat – это ее дебютный альбом. Что ж, лучше поздно, чем никогда, и прекрасно, что любители джаза в разных странах могут оценить талант сербской певицы, даже если не бывали на ее выступлениях. Для записи Heartbeat Елена собрала большую команду сербских джазменов, среди которых наши постоянные читатели сразу узнают имя пианиста и клавишника Васила Хаджиманова, известного по записям на MoonJune Records. Васил работал здесь во всех треках альбома, играя преимущественно на акустическом фортепьяно, а в четырех композициях – на клавишных. Сама же Елена выделяет его, наряду с басистом Миланом Николичем, ударником Владимиром Костадиновичем и саксофонистом Растко Обрадовичем, в качестве основных своих партнеров по работе над Heartbeat.

Легко представить, как тщательно подбирала Йовович программу для своего первого альбома. В итоге в альбом вошло десять композиций, из которых семь, включая титульную, Елена сочинила сама, а к еще двум темам, включая стартовую Witch Hunt Уэйна Шортера, написала текст, так что это авторский альбом певицы во всех смыслах. Поет она практически везде по-английски, только в Time Is Here переходя еще и на французский язык. Правда, и балканские корни певицы не забыты, особенно в таких треках, как Paladin и основанная на народной традиционной теме The Countless Stars, где заметно влияние славянской традиционной музыки. В остальных же композициях Йовович поет в манере, характерной для джазовых див с родины джаза, и делает это очень стильно. Если забыть об имени на обложке, то слушая темповую Little Freddie Steps, Babu’s Song или титульную Heartbeat, остаешься в полном убеждении, что это исконный американский джаз. Хорошо это или плохо для Елены Йовович? Наверное, учитывая явную нацеленность альбома в первую очередь на внешие рынки, это, скорее, комплимент.

© & (p) 2018 PGP RTS

10 tks / 54 mins

(Jelena Jovović – voc; Vasil Hadžimanov – p (tks 2,3,5,6,7,9), Rhodes (tks 1,4,8,10); Milan Nikolić – b, el.b (tk 8); Vladimir Kostadinović (tks 1.3.4.6.9.10), Dušan Novakov (tks 5,7) – dr; Branko Trijić – g (tks 4,7,10); Rastko Obradović – ts (tks 1,3,4,7,9), ss (tk 8); Strahinja Banović (tks 1,7,9), Miloš Nikolić (tk 3),Stjepko Gut (tk 6) – tp; Miloš Branisavljević – vibe (tks 5,10); Tom Feđa Franklin – perc (tks 1,3,4,10); Bojan Ivković – perc, scat voc (tks 4.7.10); Srđan Marković, Ivan Vukmirović, Ilija Mihailović, Oleg Kireyev – backing voc;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Сербия
музыкальный стиль
мэйнстрим
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2018г.

Adison Evans - Meridian

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Македония, США, Австралия, Венесуэла, Италия
«…Эдисон Эванс открывает свою дискографию не как робкий новичок, а как уже много знающий и умеющий мастер с большим потенциалом развития – и в качестве инструменталистки, и в качестве композитора.» - так ...
подробнее
23.06.2019

Alan Pasqua - Soliloquy

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: кроссовер
  • страна: США
Американский пианист и клавишник Алан Паскуа – музыкант именитый. Он играл в одном из первых джаз-роковых ансамблей, Lifetime Тони Уильямса, он выступал вместе с Джеком ДеДжонеттом, Дэйвом Холландом, братьями Брекерами, Гэри ...
подробнее
23.06.2019

Alberto Pibiri - Jazz Legacy

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Италия, США
Веселая обложка и столь же позитивный альбом. Итальянский пианист Альберто Пибири с юных лет любил джаз и боготворил Оскара Питерсона. В технике игры он старался брать пример со своего кумира, а организовав трио (как у Питерсона!), часто ...
подробнее
23.06.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com