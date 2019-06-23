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Jelena Jovović - Heartbeat
23.06.2019
Елена Йовович – сербская джазовая вокалистка, хорошо известная далеко за пределами своей страны. Родилась она в Белграде и начала выступать на сцене уже в шестнадцатилетнем возрасте. Но настоящую школу джазового вокала Елена прошла в консерватории австрийского города Граца, где ее педагогами стали Шейла Джордан, Марк Мерфи и Энди Бэй, чьи имена говорят сами за себя. В 90-х годах Йовович жила и работала в ЮАР, где много выступала с местными музыкантами и уже сама преподавала джазовую вокалистку в Кейптауне и Претории. Возвращение в Европу произошло уже в новом веке, и именно последние десятилетия выдвинули Елену Йовович, участницу многих джазовых фестивалей, активно концертирующего исполнителя, в ряды ведущих джазовых вокалисток континента и безусловного лидера по части джазовой вокалистики у себя на родине.
Именно поэтому я был несколько удивлен, обнаружив, что Heartbeat – это ее дебютный альбом. Что ж, лучше поздно, чем никогда, и прекрасно, что любители джаза в разных странах могут оценить талант сербской певицы, даже если не бывали на ее выступлениях. Для записи Heartbeat Елена собрала большую команду сербских джазменов, среди которых наши постоянные читатели сразу узнают имя пианиста и клавишника Васила Хаджиманова, известного по записям на MoonJune Records. Васил работал здесь во всех треках альбома, играя преимущественно на акустическом фортепьяно, а в четырех композициях – на клавишных. Сама же Елена выделяет его, наряду с басистом Миланом Николичем, ударником Владимиром Костадиновичем и саксофонистом Растко Обрадовичем, в качестве основных своих партнеров по работе над Heartbeat.
Легко представить, как тщательно подбирала Йовович программу для своего первого альбома. В итоге в альбом вошло десять композиций, из которых семь, включая титульную, Елена сочинила сама, а к еще двум темам, включая стартовую Witch Hunt Уэйна Шортера, написала текст, так что это авторский альбом певицы во всех смыслах. Поет она практически везде по-английски, только в Time Is Here переходя еще и на французский язык. Правда, и балканские корни певицы не забыты, особенно в таких треках, как Paladin и основанная на народной традиционной теме The Countless Stars, где заметно влияние славянской традиционной музыки. В остальных же композициях Йовович поет в манере, характерной для джазовых див с родины джаза, и делает это очень стильно. Если забыть об имени на обложке, то слушая темповую Little Freddie Steps, Babu’s Song или титульную Heartbeat, остаешься в полном убеждении, что это исконный американский джаз. Хорошо это или плохо для Елены Йовович? Наверное, учитывая явную нацеленность альбома в первую очередь на внешие рынки, это, скорее, комплимент.
© & (p) 2018 PGP RTS
10 tks / 54 mins
(Jelena Jovović – voc; Vasil Hadžimanov – p (tks 2,3,5,6,7,9), Rhodes (tks 1,4,8,10); Milan Nikolić – b, el.b (tk 8); Vladimir Kostadinović (tks 1.3.4.6.9.10), Dušan Novakov (tks 5,7) – dr; Branko Trijić – g (tks 4,7,10); Rastko Obradović – ts (tks 1,3,4,7,9), ss (tk 8); Strahinja Banović (tks 1,7,9), Miloš Nikolić (tk 3),Stjepko Gut (tk 6) – tp; Miloš Branisavljević – vibe (tks 5,10); Tom Feđa Franklin – perc (tks 1,3,4,10); Bojan Ivković – perc, scat voc (tks 4.7.10); Srđan Marković, Ivan Vukmirović, Ilija Mihailović, Oleg Kireyev – backing voc;)
Линк предоставлен Scholz Productions
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Сербия
музыкальный стиль
мэйнстрим
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