Word-Sound-Pool: музыканты и литераторы из 4 стран объединились в одном проекте

Французский нет-лэйбл Murmure Intemporel 21 марта во Всемирный день поэзии выпустит альбом, запись которого состоялась в Варшаве в марте 2017 года.
Word-Sound-Pool – это инновационный проект, объединивший музыкантов и декламаторов поэзии из Беларуси, Польши, Великобритании и США. Участники проекта попытались раскрыть присущую языку музыкальность, размыв при этом границы между музыкой и произносимым словом. Во время выступлений поэзия читается на разных языках, сливаясь с музыкой – специально скомпонованной, частично контролируемой или импровизированной.
Альбом Word-Sound-Pool решили записать после серии концертов, проведенных в Варшаве основной группой из семи исполнителей. Во время работы в студии к группе присоединились еще два музыканта – американский виолончелист Джон Корнелл и белорусский фаготист Виталий Эппов (оба являются участниками Варшавского оркестра импровизаторов - Warsaw Improvisers Orchestra (WIO)).
Первую композицию альбома создал британский саксофонист Филипп Палмер. Его музыкальная деконструкция произведения «Твои листья» - русскоязычный белый стих, написанный Лилией Худик – стала первым треком альбома. Каждой букве русского алфавита музыкант назначил ноту, после чего перевел стихотворение на язык музыки так, чтобы его можно было сыграть. Композиция начинается с короткого музыкально-поэтического диалога Филиппа Палмера и Лилии Худик, построенного по принципу «вопрос-ответ». После к Филиппу присоединяются британский саксофонист Рeй Дикати (основатель и руководитель WIO) и польские перкуссионисты Доминик ‘Додос’ Мокшевски и Тео Ольтер. Все музыканты уже выступали вместе в проектах импровизированной музыки Galloping Lethargy и WIO. Последующие музыкальные импровизации основаны на мотивах превращенного Филиппом Палмером стихотворения «Твои листья» в музыку.
Второй трек альбома – это интерпретация стихотворения Артура Рембо «Пьяный корабль» в исполнении польской писательницы и музыканта Малгожаты Загаевской (также участница WIO). Стихотворение сопровождает музыка, которая частично стремится к простому описанию эмоций, испытываемых рассказчиком, – погружающаяся на дно океана лодка – а порой следует за вокалом Малгожаты, звучащим поверх музыкальной импровизации между фрагментами стихотворения. Саксофоны и перкуссионный квартет дополнили звуки виолончели, фагота, а также кларнета, на котором сыграл белорусский музыкант и поэт Виктор Семашко. Виктора встретил Филипп Палмер в Минске во время работы с местными музыкантами.
Третий трек альбома, в котором участвуют все музыканты и декламаторы, основан на композиции «Геамэтрыя» Виктора Семашко, частично вдохновившимся художественным движением супрематизма. Автор раздает музыкантам графические инструкции и дирижирует во время выступления. В определенный момент все инструменталисты становятся вокалистами: шепчущаяся толпа наблюдает за похоронной процессией Иисуса Христа в деревне.
Обложку альбома спроектировала Лилия Худик. В основе лежит сделанная ей фотография наполовину утопленного бревна, которое когда-то было частью моста над Вислой. Изображение символизирует все три композиции, вошедшие в альбом: «дерево» Лилии, «лодка» Малгожаты и «точка – круг» Виктора.
Альбом записала и смикшировала Ксения Дегтярева.