Toronto Art Ensemble - Cityscapes

В глазах среднего обывателя канадский джаз далеко не так знаменит, как канадский хоккей. Более искушенный в джазе человек наверняка назовет имена всемирно известных джазменов канадского происхождения: Оскара Питерсона, Гила Эванса, Мейнарда Фергюссона, Дайаны Кролл. Но и он не всегда осознает, что эти имена можно уподобить гигантским пикам, возвышающимся над мощной горной грядой и являющимся ее неотъемлемой частью – с такой грядой я и сравнил бы канадский джаз. Представляемый альбом дает возможность оценить мастерство канадских музыкантов, хорошо известных на национальном уровне.
История этой записи уводит нас в весьма далекий уже 1989 год, когда пианист Билл Кинг собрал очень мощный коллектив из десяти исполнителей, ведущих музыкантов канадского джаза, для выступлений в одном из залов Торонто. После окончания ангажемента коллектив не распался, а два года спустя оказался уже в студии, где и была записана программа, превратившаяся в 1992 году в альбом The Jazz Report All-Stars – Moments Notice. Увы, тогда она осталась не слишком замеченной, и вот, в ноябре 2016-го, почти четверть века спустя, лейбл 7 Arts Records переиздает ее, как альбом TorontoArtEnsemble
под названием Cityscapes.
В составе Toronto Art Ensemble мы услышим таких классных саксофонистов, как Пат ЛаБарбера и Кирк МакДональд, отличного вибрафониста Дона Томпсона, очень чуткого ударника Дэйва Джонса и, конечно, самого Билла Кинга. Программа также ярко демонстрирует таланты еще одного человека, автора большинства аранжировок для этого большого комбо (или маленького биг-бэнда) Джона Чизмена. Именно ему музыканты посвятили это издание. Работать Джону пришлось над композициями Кинга и некоторых его коллег, а также классическими джазовыми стандартами. Лично мне особенно близкой оказалась пропитанная блюзом тема гитариста Теда Куинлэна Bricks & Bones. Не могу не отдать должное и глубокому погружению Билла Кинга в мир музыки Гершвина в композиции Gershwin In Blue. В целом можно сказать, что репертуар Toronto Art Ensemble обладает одной счастливой особенностью: музыка такого рода не стареет и звучит сегодня так же свежо, как в дни, когда музыканты собрались в студии McClear Pathe в Торонто. © 2016 7 Arts Records
8 tks / 49 mins
(Pat LaBarbera, Kirk MacDonald – ts; Campbell Ryga – as, ss; Kevin Turcotte – tp; Terry Promane – tb; Don Thompson – vibe; Scott Alexander – ac. b; Bill King – p; Ted Quinlan – g; David James – dr; Memo Acevedo – perc;)
Линк предоставлен RDX Promo Леонид Аускерн