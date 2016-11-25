Toronto Art Ensemble - Cityscapes

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Toronto Art Ensemble - Cityscapes

стиль:
25.11.2016

Toronto Art Ensemble - Cityscapes
В глазах среднего обывателя канадский джаз далеко не так знаменит, как канадский хоккей. Более искушенный в джазе человек наверняка назовет имена всемирно известных джазменов канадского происхождения: Оскара Питерсона, Гила Эванса, Мейнарда Фергюссона, Дайаны Кролл. Но и он не всегда осознает, что эти имена можно уподобить гигантским пикам, возвышающимся над мощной горной грядой и являющимся ее неотъемлемой частью – с такой грядой я и сравнил бы канадский джаз. Представляемый альбом дает возможность оценить мастерство канадских музыкантов, хорошо известных на национальном уровне.

История этой записи уводит нас в весьма далекий уже 1989 год, когда пианист Билл Кинг собрал очень мощный коллектив из десяти исполнителей, ведущих музыкантов канадского джаза, для выступлений в одном из залов Торонто. После окончания ангажемента коллектив не распался, а два года спустя оказался уже в студии, где и была записана программа, превратившаяся в 1992 году в альбом The Jazz Report All-Stars – Moments Notice. Увы, тогда она осталась не слишком замеченной, и вот, в ноябре 2016-го, почти четверть века спустя, лейбл 7 Arts Records переиздает ее, как альбом TorontoArtEnsemble под названием Cityscapes.

В составе Toronto Art Ensemble мы услышим таких классных саксофонистов, как Пат ЛаБарбера и Кирк МакДональд, отличного вибрафониста Дона Томпсона, очень чуткого ударника Дэйва Джонса и, конечно, самого Билла Кинга. Программа также ярко демонстрирует таланты еще одного человека, автора большинства аранжировок для этого большого комбо (или маленького биг-бэнда) Джона Чизмена. Именно ему музыканты посвятили это издание. Работать Джону пришлось над композициями Кинга и некоторых его коллег, а также классическими джазовыми стандартами. Лично мне особенно близкой оказалась пропитанная блюзом тема гитариста Теда Куинлэна Bricks & Bones. Не могу не отдать должное и глубокому погружению Билла Кинга в мир музыки Гершвина в композиции Gershwin In Blue. В целом можно сказать, что репертуар Toronto Art Ensemble обладает одной счастливой особенностью: музыка такого рода не стареет и звучит сегодня так же свежо, как в дни, когда музыканты собрались в студии McClear Pathe в Торонто.

© 2016 7 Arts Records
8 tks / 49 mins
(Pat LaBarbera, Kirk MacDonald – ts; Campbell Ryga – as, ss; Kevin Turcotte – tp; Terry Promane – tb; Don Thompson – vibe; Scott Alexander – ac. b; Bill King – p; Ted Quinlan – g; David James – dr; Memo Acevedo – perc;)
Линк предоставлен RDX Promo

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Канада
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2016 г.
Antonio Vivenzio - Canyon Aortha & Philip Palmer - Chaotic Passage Ari Erev - Flow Arturas Bumšteinas - Organ Safari Lituanica
© 2016 Jazz-квадрат