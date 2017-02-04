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Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Léo Dupleix & Lauri Hyvärinen / Radioda - Split

стиль:
04.02.2017

Léo Dupleix & Lauri Hyvärinen / Radioda - Split
В характерной для петербургского лейбла Spina!Rec манере здесь под одной обложкой объединены два разных европейских проекта. Основой для такой амальгамы стала общая экспериментальная направленность творчества. Каждый представлен одной большой композицией, где-то под полчаса звучания. Первый – это дуэт финского гитариста Лаури Хювяринена и французского пианиста и электронщика Лео Дюпле, второй – тоже дуэт, но уже польский, где под названием Radioda работают вместе братья Петр и Миколай Ткач.

Оба проекта весьма радикальны, и поэтому я бы поостерегся рекомендовать этот сплит к прослушиванию первому встречному. Нет, это товар (в прямом и переносном смысле) штучный, и интересен он может быть горячим поклонникам экспериментов со звуком в его акустической, электронной и природной ипостасях, на такой сегмент слушателей в общем-то и рассчитаны релизы Spina!Rec, небольшой компании, созданной своими и для своих: возглавляют лейбл известные и в своем городе, и далеко за его пределами музыканты-экспериментаторы.

Композиция Дюпле и Хювяринена Carry Box – это своего рода энциклопедия приемов, применяемых экспериментаторами-электронщиками в своем творчестве. Музыканты использует здесь лэптоп и контактные микрофоны, самые разнообразные эффекты, полевые записи, систему непредсказуемых пауз-лакун в звучании. При этом динамика композиции минимальна и метаморфозы звука происходят весьма неторопливо, а подчас – вообще не происходят: я бы назвал сие действо чем-то вроде экспериментального эмбиента, хотя покой и расслабленность слушателю оно решительно не обещает! Radioda в этом смысле менее энигматичный проект, но и здесь термин «благозвучие» решительно изгнан из творческого лексикона. Братья Ткач работают только с радио. Внешне их работы выглядят как результат последовательного движения тумблера настройки радиоприемника, только при этом вы не ищете конкретную радиостанцию, а просто фиксируете многочисленные шумы, радиопомехи и так далее, сквозь которые на несколько секунд пробиваются обрывки дикторского текста на разных языках или музыкальные фрагменты. Radioda превращает такое упражнение в особого рода коллаж со своей, достаточно экспрессивной, но глубоко запрятанной логикой. Композиция, вошедшая в программу, исполнялась на форуме экспериментаторов в столице чешской Моравии Брно, и потому носит название Transmission From Brno.

Понятно, это музыка не для хит-парадов и даже не для самых продвинутых джаз-клубов. Только для своих! Разумеется, и издатели, и сами исполнители ничего не имеют против того, чтобы ряды этих «своих» хоть чуть-чуть, но расширялись с каждым релизом…

© 2016 Spina!Rec
2 tks / 53 mins
Линк предоставил Сергей Костырко

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Польша, Финляндия, Франция
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