Lisa Hilton - Day & Night

Если бы я открывал небольшое, на несколько столиков, кафе с джазовым уклоном, то Day & Night, сольный фортепьянный альбом американки Лайзы Хилтон, послужил бы идеальным фоном для создания атмосферы и уютной, и подлинно джазовой. Сольный джаз на фортепьяно – это, как правило, искусство интимное, обращенное к конкретному и сопереживающему слушателю, не очень подходящее, на мой взгляд, для больших концертных залов (Кит Джарретт – это как раз то исключение, которое только подтверждает правило). Лайза Хилтон владеет этим искусством блестяще: мягкое академическое туше, тонкий, но весьма ощутимый свинг, глубокая связь с джазовой традицией, особенно с блюзом, и, конечно же, красота исполняемых тем.
Лайза – опытный и разносторонний исполнитель, композитор и педагог. Достаточно сказать, что Day & Night – уже девятнадцатый альбом в ее дискографии, а количество сочиненных ею композиций превысило уже рубеж двухсот. Правда, последний раз к сольному творчеству она обращалась семь лет назад, в альбоме Nuance (2010). И вот теперь отличный «Стейнвей», знаменитая студия Capitol в Голливуде и вдохновение пианистки подарили поклонникам ее творчества Day & Night.
В своей игре и в своих сочинениях Лайза Хилтон во многом питает вдохновение в музыке двух таких гигантов джаза, как пианисты Каунт Бэйзи и Хорэс Силвер. В данном же случае большую роль в работе над новым альбомом сыграло творчество Коула Портера, великого мастера мелодичных джазовых хитов. И хотя в самом альбоме мы находим только одну портеровскую вещь, знаменитый Begin the Beguine, а остальные девять композиций сочинила сама Хилтон, дух этого прославленного мастера незримо присутствовал в студии Capitol при записи альбома. Вощможно, витал в стулии дух и еще одного мастера, но уже другого вила искусства – французского художника Жоржа Сера. Как говорит Лайза, «Я стараюсь трансформировать пуантилизм Сера в импровизацию в поиске новых путей отражения современной жизни». Что ж, и в латинских интонациях стартовой Caffeinated Culture, и в блюзовых нотах Sunrise или Seduction, и в сладкой грусти Spark in the Night можно усмотреть нечто импрессионистическое. Даже названия многих композиций Хилтон выглядят, как названия живописных пейзажей: Dark Sky Day, Sunset at the Beach, тот же Sunrise. Свои пейзажи Лайза Хилтон пишет не красками, а звуками, но вызываемая ими гамма чувств не становится от этого слабее. © 2016 Lisa K. Hilton & Lisa Hilton Music / Ruby Slippers Productions
10 tks / 49 mins
(Lisa Hilton – p;)
Линкпредоставлен RDX Promo Леонид Аускерн