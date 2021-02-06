Главнейший шаг к джазу. Польский масштаб

Если спросить у случайного прохожего, с чем у него ассоциируется Швейцария, наверняка, чаще всего вы услышите в ответ: швейцарский банк, часы, сыр, шоколад, горные лыжи. Если прохожий — еще и джазфэн, то прозвучит: "Монтре". Название этого ...