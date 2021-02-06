Главнейший шаг к джазу. Польский масштаб

Белорусские любители джазовой музыки уже давно осознали бесспорный факт: польские музыканты этого жанра - знак наивысшего качества. И поэтому попасть на их концерты стремятся не только обычные фэны, но и музыканты, которые сами работают в джазе. Потому что, как говорится, учиться никогда не поздно. Тем более, что джазовая школа в Польше насчитывает не один десяток лет.
Все началось в конце 60-х, когда в Академии музыки в Катовицах был основан первый в стране факультет популярной музыки, который в 1984 году был реорганизован в факультет джаза и популярной музыки. С того времени вся музыкальная молодежь, которая хотела учиться джазу, мечтала попасть в Катовице. В расписании занятий появились предметы непосредственно связанные с джазом: джазовая гармония, основы джазовой импровизации, анализ джазовых партитур и т.д. Факультет быстро набирал авторитет, и поэтому в 2004 году произошли очередные перемены в рамках реорганизации структуры всей Академии: в ней был создан факультет композиции, интерпретации, образования и джаза, в состав которого вошел Институт джаза. Важно отметить, что среди его штатных и внештатных педагогов есть музыканты, которых мы слышали в Минске. Это трубач Петр Войтасик, контрабасист Михал Бараньски, пианист Доминик Ваня, певица Беата Пшыбытек. Что существенно, тут изучают не только основные предметы, касающиеся джаза, но, скажем, и секреты в сфере звукорежиссуры. Собственно, все подробности - как стать студентом учебного заведения выходцу из другой страны, какова при этом стоимость обучения, какие дисциплины преподаются и другое - можно найти на хорошо разработанном и насыщенном информацией сайте Академии по адресу http://www.am.katowice.pl/?a=3222_instytut-jazzu.
Вплоть до 2001 года Академия музыки в Катовицах была единственным в Польше высшим учебным заведением, где преподавалась джазовая музыка. Именно тогда в Академии музыки во Вроцлаве было учреждено отделение джазовой музыки. В наши дни на инструментальном факультете действует специализация "Джаз и эстрадная музыка". Однако спрос на профессиональное джазовое образование в Польше был настолько велик, что и другие высшие учебные заведения пошли на создание в собственных стенах отделений джазовой музыки. Третьим таким институтом стала в 2003 году Академия музыки в Быдгощчи, где начались занятия по новой специальности: руководство ансамблями джаза и популярной музыки. Развитие концепции учебного процесса привело к появлению в 2010 году специализации "Джаз и эстрадная музыка" по трем направлениям: джазовая инструменталистика, джазовый вокал и руководство коллективами джаза и популярной музыки. И если в начале в рамках инструментального факультета студенты получали знания только в качестве исполнителей-инструменталистов, то уже в 2011 году тут начали преподавать вокал, композицию и аранжировку.
И процесс развития джазового образования в Польше набирает все большие темпы. Так, в 2007 году на кафедре современной музыки и джаза в рамках инструментального факультета были открыты классы джазовых инструментов и специальных предметов, связанных с джазом. Годом позже в Гданьске на факультете хорового дирижирования, духовной музыки, художественного образования, ритмики и джаза возникла специализация "Джаз и эстрадная музыка". Джазовая специализация преподается в рамках инструменталистики на факультете фортепьяно, органа, клавесина, старинной музыки и джаза в Академии музыки в Лодзи. В 2015 году на факультете музыки Жешувского университета началось обучение по специальности "Джаз и эстрадная музыка". В 2018 году на инструментальном факультете варшавского Музыкального университета появилась специальность "Джаз и эстрадная музыка". И процесс этот зашел так далеко, что джаз вошел в расписание занятий даже непрофильных высших учебных заведений: Института музыки в Университете имени Марии Склодовской-Кюри в Люблине, Института музыки университета в Зеленой Гуре, Института джаза в Государственной высшей профессиональной школы в Нысе. И практически везде главными предметами являются джазовое исполнительство (инструменталистика, вокал), композиция и аранжировка, джазовая гармония, джазовая импровизация, история джаза, джазовая литература, инструментальные группы. Вот почему не вызывает удивления тот факт, что выпускники таких учебных заведений, получив знания у известных в стране преподавателей-практиков, многие из которых заслуженно считаются звездами не только польского джаза, востребованы на отечественной музыкальной сцене. Важно и то, что большинство педагогов делится знаниями со студентами на основе авторских, а не стандартных программ, написанных далекими от этой музыки людьми в высоких министерских кабинетах.
Необходимо вспомнить еще один весьма существенный момент в сфере польского джазового образования, который в принципе отсутствует в Беларуси. Это так называемые джазовые мастерские, которые преимущественно проходят летом и вне стен учебных заведений. Год на год не приходится, но порой таких мастерских, где преподают не только польские педагоги, которые, бывает, вообще не занимаются преподавательской деятельностью, но и известные зарубежные исполнители, насчитывается под два десятка. Старейшими считаются Международные джазовые мастерские в Пулавах и Международные джазовые мастерские Cho-Jazz» в Ходзеже. Что они собой представляют? Во-первых, они бывают платными (проживание, питание), а порой и бесплатными. Во-вторых, они дополняют студенческие занятия разного уровня обучения. Как правило, во время таких мастерских проходят занятия по классам различных инструментов, вокалу, инструментальным группам и биг-бэндам. Кроме того, слушатели знакомятся с историей джаза, а вечерами устраивают концерты со своими преподавателями или джем-сешн - неформальные музыкальные импровизации.
Была идея организовать нечто подобное, но для учителей музыкальных школ, в Солигорске, где раз в два года проходит детский фестиваль-конкурс эстрадной и джазовой музыки. Там в школе искусств есть отличная база. Ее можно использовать для обстоятельного знакомства педагогов с особенностями джаза, что важно, поскольку практически все они имеют академическое образование, а в области джаза, как говорится, "плавают". В качестве лекторов тут могли бы выступить и польские специалисты. Но, чтобы организовать нечто подобное, необходимо решить много вопросов. Пока что все ограничивается разговорами...
В Беларуси же постигнуть секреты джазового исполнительства сегодня можно только в стенах Государственного университета культуры и искусств, который, отмечу, по разным причинам не может принять всех желающих. А потому нам остается только по-доброму завидовать соседям, где джазовая музыка давно превратилась чуть ли не в объект национальной гордости...
Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ
перевод с белорусского Леонид АУСКЕРН