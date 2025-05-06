АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСК

Всякий раз, бывая в Тель-Ави­ве, я непременно иду в этот пере­ход. Там и сейчас поигрывают му­зыканты, но поодиночке и без ан­шлага. Время, может быть, серь­езное, не столь располагающее к веселью. И вообще, господа, не отсижи­вайтесь на своих ...