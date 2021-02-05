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Мастер поэтического сюрреализма

05.02.2021

Мастер поэтического сюрреализма
Рафал Ольбиньский - знаменитый польский художник. Окончив архитектурный факультет варшавского технологического университета, он начинал творческую деятельность в качестве театрального художника декораций и реквизита. Пан Ольбиньский - лауреат международного Оскара за наиболее запоминающуюся эмблему Prix Savignac (1994). Автор множества ярких произведений в разных областях изобразительного искусства. Свой путь в графике он начинал с сотрудничества с редакцией польского журнала Jazz Forum. Ниже мы помещаем монолог художника, посвященный именно этому периоду его творчества, о котором интернет почему-то почти ничего не рассказывает.

Сотрудничество с Jazz Forum было для меня определенной творческой школой. Уже хотя бы потому, что я никогда не учился графике и изобразительному искусству вообще, изучал только архитектуру и в журнале оказался совершенно случайно. Через друзей познакомился с Яном Бырчеком, тогдашним главным редактором. И он сказал, что ищет графика, который бы занялся дизайном, создавал обложки для этого журнала. Ранее эту работу делал очень известный польский график Хайдрихт, проектировавший также монеты, бумажные деньги - прос то суперпрофессионал, но работа в Jazz Forum была для него в известном смысле консервативной, несколько натянутой, и Бырчек искал нечто иное. Я к тому времени после окончания университета уже кое-что знал, немного рисовал, сделал несколько плакатов, получил награды на нескольких конкурсах, создавал юмористические картинки для газет, хотя, признаться, юмора там было и не так много, но исполнение было профессиональным. И Бырчек дал мне шанс, пообещав постоянную работу, если я сделаю приемлемый проект. Я де, повторюсь, никогда этому не учился. Это было для меня совершенно новым делом: разрабатывать дизайн всего издания, начиная с обложки. В то время в продаже не было каких-нибудь западных изданий подобного плана, но - ирония судьбы! - при американском посольстве имелась библиотека, в которую можно было попасть просто с улицы. Почему "ирония судьбы"? Да потому, что теперь туда так просто попасть невозможно. Тогда мы были врагами, но библиотеку мог посетить любой желающий, а теперь правила для посещения стали очень строгими. Вот так все в мире перевернулось! Так вот, тогда я пересмотрел там журналы из разных стран и более-не менее сориентировался, как должно выглядеть целое, после чего сделал нечто абсолютно непохожее на все, что я видел. В моем проекте были и заголовки, которые частично писались от руки, были разные рисунки. Все вместе это в результате напоминало некий бигос. И в редакции это понравилось, думаю, прежде всего потому, что сделанное мной было иным, отличавшимся от всего.

И вот таким образом я превратился в графика, заняв пост художественного директора журнала Ja.zz Forum. В известном смысле я благодарен за это Бырчеку, да и вообще история этого журнала выглядит сюрреалистической. Вдруг в Польше начинают издавать журнал, посвященный джазу, международной музыке. Кроме того, чуть позже к польскоязычной версии добавилась и англоязычная. Потом в отношении к Западу, прежде всего, к Германии, в Польше наступила некая оттепель. Это в первую очередь выражалось в культурном взаимообмене, который затронул и обмен периодическими изданиями. Мы отправляли на Запад польскоязычные издания, которые там, конечно, никто не покупал и тем более не читал, а они присылали свою прессу. Был, скажем, такой женский журнал "Бурда" с выкройками, в то время очень популярное издание, которое не всегда удавалось купить в киосках. А у Бырчека был в Германии хороший знакомый, который занимался распространением печати. И ему пришла в голову идея начать издавать на английском языке журнал, посвященный джазу не только польскому, но и мировому, с тем, чтобы было что предложить немецкой стороне. Вообще любители джаза - это не слишком большой круг людей во всем мире, довольно замкнутая группа. Но в Германии проходили концерты, фестивали, в связи с чем немецкой сторонае было сделано предложение. И там его одобрили. Что это значило на деле? За Jazz Forum стали платить деньги. И это были большие деньги. И внезапно журнал, который печатался просто на ужасающей по качеству бумаге, стал необычайно прибыльным. Заработки в этой редакции были значительно больше, чем в других редакциях. И я, по сути начинающий график, получал больше, чем мои коллеги - выпускники архитектурного факультета. В то время Jazz Forum выходил раз в два месяца, потом стал ежемесячным. И я начал создавать для него и обложки, за что получал дополнительный гонорар, как и за рисунки внутри номера. Появилась реклама, сперва разных польских фирм, что также приносило редакции дополнительные деньги. И вот так я какое-то время исполнял свои обязанности, что, еще раз подчеркну, было для меня отличной творческой школой. Да и работал я в интересной среде. К тому же у меня были развязаны руки, никто меня не контролировал. Бырчек был человеком очень открытым, и так вышло, что делать иллюстрации я научился именно в этой редакции. Одним словом, в Jazz Forum я прошел фантастическую школу! Это мне пригодилось позже, когда я работал уже в Соединенных Штатах, где придумывал обложки для таких изданий, как Time, Newsweek, Playboy, Omni, The New York Times, и участвовал в разработке различных рекламных кампаний. Так что остаюсь очень благодарным Jazz Forum, хотя теперь рисую совсем иначе. Пробовал себя в разных стилях, искал что-то свое, ведь у меня не было своего профессора в академии искусств.


Поэтому я делал прежде всего то, что мне нравилось, что было модным - скажем, поп-арт, смешивал разные техники. И, благодаря этому, продолжал учиться, вырабатывал собственный стиль. При этом я осознавал: несколько лет сотрудничества с Jazz Forum действительно дали мне очень много. Уже тогда это помогло мне искать в графике собственный стиль, овладевать основами композиции, чувством цельности, углублять особенности дизайна. Кроме того, поскольку я с самого начала отвечал только за самого себя, у меня не было никаких комплексов, которые, бывает, возникают из-за твоих учителей. И в жизни, и в творчестве я не встречался с людьми, которые бы мне говорили, что я делаю что-то не то и не так. По крайней мере в Jazz Forum таких не было, а вот среди графиков подобные личности встречались. Одно время я даже был для них "врагом номер один". Но я иногда, привлекал таких людей к созданию обложек и это было отличным приключением! К тому же, благодаря им я впервые выехал на два месяца в Соединенные Штаты. Было это в 1978 году. Я там посещал разные редакции, сделал пару обложек для пластинок фирмы CBS, в том числе для альбома Адама Маковича. Гонорары я получал в долларах, и потому, когда вернулся, был просто богатым человеком! В следующий раз я поехал в США в сентябре 1981 года. Думал, что вернусь к рождеству, но в Польше было вдруг объявлено военное положение, и я не знал, в какую страну могу попасть. Поэтому задержался и начал работать. За два-три года удалось сделать многое. Это были обложки для разных печатных изданий, книжные иллюстрации....

Но через какое-то время по разным причинам я вернулся в Польшу. Одна из них: я начал уставать от Нью-Йорка, поскольку этот город очень сильно тебя опустошает. Тогда я уже абсолютно не зависел от клиентов и делал то, что мне нравилось.

Записал Дмитрий Милованов

Фото Дмитрия Милованова

Перевод с белорусского Леонида Аускерна


страна
Польша

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