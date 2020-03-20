Фолк, модерн-фолк, классика и джаз Эммануела Оганнисяна

Я уверен на все 100%, что если сегодня в музыкальном обществе любой страны спросить с чем у людей ассоциируется Армения, то они назовут имя джазового пианиста Тиграна Амасяна и инструмент – дудук.
«Циранапох» (а именно так звучит по-армянски название этого инструмента), что в переводе означает «абрикосовая труба» или «душа абрикосового дерева», музыкальный духовой язычковой инструмент, который представляет собой трубку с 9-ю игровыми отверстиями и двойной тростью. В 2005 году музыка армянского дудука была признана шедевром Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
В наши дни дудук, это национальное достояние народа, так вжился в музыкальную палитру армянской музыки, и, более того, не только армянской, что без него уже трудно представить сегодняшнюю сцену. И, хотя, конечно, в первую очередь дудук используется для исполнения народной музыки, многочисленные этно-джазовые составы, голливудские саундтреки, не говоря уже о рок и поп-музыкантах разных стран, широко используют этот простенький на вид инструмент.
Вот уже несколько лет одним из наиболее ярких представителей этой когорты музыкантов является представитель относительно молодого поколения Эммануел Оганнисян. Он громко заявил о себе на фолклорной, рок и джазовой сцене.
Эммануел родился в 1983 году в Ереване, закончил Ереванскую государственную консерваторию имени Комитаса и был весьма активным еще будучи студентом. Удостоился премии на Венском фестивале в 2002 году, а через 10 лет получил Национальную музыкальную премию Армении. И много других национальных и международных наград. Но, наверное, самой престижной его наградой можно считать премию Edison Award Jazz / World 2012, которую он получил как участник The Gurdjieff Ensemble.
Армен Манукян (А.М.): Скажи, пожалуйста, в скольких коллективах ты умудрился засветиться?
Эммануел Оганнисян (Э.О.): Видишь, ли, я не люблю замыкаться на чем-то одном и всегда готов на любой эксперимент, в котором мне предлагают участвовать. Назову лишь, самые значимые из них – ансамбль армянских народных инструментов The Gurdjieff Ensemble, записавший два альбома на ЕСМ, Armenian Spirit Band, созданный пианистом и композитором Кареном Асатряном, The Naghash Ensemble of Armenia, играющий музыку американского композитора Джона Ходяна на слова средневекового армянского поэта и философа Мкртича Нагаша, в активе которого тоже несколько альбомов. А еще я являюсь постоянным участником румынского ансамбля «Антон Пан», играющим музыку Дмитрия Кантемира и включающего в себя полностью интернациональный состав, и международного проекта Roots Revival, исполняющего фолклорную музыку разных народов. Ну, и, наконец, несколько лет тому назад я создал свой ансамбль SHERAM, который представляет слушателям музыку армянских композиторов и ашугов прежних лет.
А.М.: На скольких альбомах звучит твой дудук?
Э.О.: Затрудняюсь назвать точную цифру. Думаю, штук 25 могу насчитать. И хочу тебя подправить – я играю не только на дудуке, но и на других фолклорных духовых.
А.М.: Что скажешь по поводу гастролей?
Э.О.: С разными составами я объездил, наверное, уже пол-мира, как в качестве солиста, так и в качестве участника различных музыкальных программ - Kavkaz Festival в Elbphilharmonie в Гамбурге, фестиваль Baalbek Festival и Beiteddine Art Festival в Ливане, Всемирный музыкальный фестиваль в Монголии, фестиваль Etnokrakow в Польше, фестиваль Budapest Spring Festival в Венгрии, Holland Festival, MorgenLand в Германии. Ну про Россию и страны СНГ я уже не говорю.
А.М.: Но, ты играешь не только с фолклорными ансамблями. Я знаю, что ты работал с музыкантами других жанров.
Э.О.: Ну, да, я выступал и с рокерами и с диджеями. Но, честно, говоря, это не совсем мое. Я там был лишь в качестве приглашенного гостя, добавлял экзотики звучанию. Основную часть делали ребята. А вот с джазменами я выступаю с удовольствием. Так, я много раз уже выступал в качестве полноправного участника квартета «ВАН», состоящего из ереванских и московских джазменов. Такая музыка мне очень нравится. Мне там есть, где развернуться и показать возможности дудука. Ну, и главное. Я собрал квартет «Emmanuel Hovhannisyan & Emotions», который исполняет мою авторскую музыку. Если попытаться дать ей определение, то, наверное, самым подходящим будет модерн-фолк или этно-джаз. В составе квартета Хачик Саакян (клавишные), Эдуард Арутюнян (перкуссия) и Левон Аракелян (виолончель). Мы много раз уже выступали таким составом, а год назад записали альбом, который этим летом должен выйти на швейцарском лейбле Dalit-Music.
А.М.: Но ты еще играешь и с классическими музыкантами?
Э.О.: Да, я играл с нашим национальным оркестром. Авет Тертерян, знаменитый наш композитор, еще в 70-е годы написал свою Вторую симфонию, в которой есть партия дудука, у другого композитора, Ваче Шарафяна, есть концерт для скрипки и дудука. И есть еще один концерт для камерного оркестра и дудука, который я написал по заказу якутской филармонии и премьера которого, состоялась в Якутске, в заполненном до отказа самом большом зале города.
А.М.: У классических и рок музыкантов принято иметь своих любимых мастеров инструментов, фирмы, на инструментах которых они предпочитают играть. У тебя есть какие-либо преференции в этом смысле?
Э.О.: Да, конечно. Я в последние годы играю на инструментах, которые специально для меня делает наш мастер Карен Мукаэлян. Мы с ним уже давно сотрудничаем и он знает все мои требования и пожелания. Он делает их специально по моим заказам. Но должен сказать, что потом я все равно что-то еще доделываю, подстраиваю под себя. У каждого дудукиста свой подход к инструменту и, соответственно, свое звучание. Сегодня у меня двенадцать инструментов и каждый из них предназначен для разных проектов. У каждого свой строй.
А.М.: Когда слушаешь многочисленные коллективы, играющие world music, world beat, этно-джаз, то начинаешь замечать одну особенность таких составов. Чаще всего, это североевропейские составы, с включением в них одного-двух музыкантов из восточных, африканских, латиноамериканских стран, которые, соответственно, играют на своих фолклорных инструментах. И музыка чаще всего делится, в лучшем случае, 50 на 50 в отношении мелоса, ритмики, акцентов. Да, это нормально, да, это глобализация, да, это взаимопроникновение культур. Но вот, вопрос – я никогда не слышал ансамблей из, скажем, Африки или Египта, в котором участвовал бы, скажем, финский исполнитель на йоухикко. Почему, на твой взгляд, это самое взаимопроникновение движется лишь в одну, а не в обе стороны?
Э.О.: Вопрос серьезный и, думаю, ответить на него односложно будет трудно. Мне кажется, что главная причина – политико-экономическая. Ведь, очевидно, что, скажем, в Мали, живет гораздо меньше голландцев, чем в Голландии малийцев. Или, в Кабо-Вере обосновалось меньше французов, чем во Франции островитян. Будучи музыкальными от природы людьми, они успешно вживаются в европейскую культуру. А если еще учесть, что восточные и южные народы обладают повышенным чувством ритмики, необычным для европейцев, имеют за душой экзотическую музыкальную культуру, они и становятся главной приманкой, фишкой в современной европейской музыке. Кстати, это в какой-то мере касается и нашего дудука. Ну, а world music это самая благодатная почва для подобных смешанных ансамблей. Такая необычная музыка привлекательна для обывателя, хорошо продается и, соответственно, востребована. Т.е., тут еще свою роль играет и конъюнктура. Вот и растут такие составы как грибы после дождя.
А.М.: Ну, и последний традиционный вопрос о планах.
Э.О.: Их много. До конца года у меня запланировано больше 40 выступлений в разных странах. В Америке, Центральной Европе с The Gurdjieff Ensemble, The Naghash Ensemble of Armenia, с камерными оркестрами, с джазовым составом, с вокалистами. Сейчас не все и упомню.
Беседовал Армен Манукян
P.S. К сожалению, мировая пандемия коронавируса спутала все карты и какие из этих гастролей состоятся, сейчас никто сказать не может...