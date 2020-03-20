Фолк, модерн-фолк, классика и джаз Эммануела Оганнисяна

Может быть в Москве "Маримба плюс" - и достаточно известный коллектив. Тем более ему уже 5 лет, и второй диск вышел в феврале этого года. Но я с этим секстетом познакомилась лишь на 1-м Московском джазовом фестивале "ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЖАЗА" ...