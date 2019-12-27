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VIVACELLO: интервью после фестиваля

27.12.2019

VIVACELLO: интервью после фестиваля
С 10 по 20 ноября в Москве прошёл XI Международный виолончельный фестиваль VIVACELLO. Его концерты вошли в программу Года музыки Великобритании и России 2019, чем объясняется приезд целого ряда ярких английских исполнителей и композиторов разных поколений. Среди девушек-участниц фестиваля — Ширли Смарт (Shirley Smart), которая в своих выступлениях соединяет джазовую импровизацию с элементами Ближнего Востока, Аянна Виттер-Джонсон (Ayanna Witter-Johnson), ломающая стереотип о виолончели и добавляющая к инструментальной игре вокал, а также Лора ван дер Хейден (Laura van der Heijden), которая уже в 15 стала победительницей конкурса BBC Young musician of the Year 2012, открывшего ей путь к международной карьере.

Девушки поделились своим мнением о различиях в женском и мужском исполнительстве, российской публике и рассказали о своих кумирах.

Анастасия Волкова (А.В.): Какое впечатление на тебя произвела российская публика? Как они тебя приветствовали? Какие у тебя впечатления от атмосферы фестиваля?

Ширли Смарт: Публика была очень теплой и приветливой — моя музыка частично уходит корнями в Ближний Восток, Турцию и Северную Африку и, возможно, некоторым это было непонятно, однако, люди были открыты новому и тепло реагировали. У меня было не так много времени, как хотелось бы, чтобы увидеть другие мероприятия на фестивале, но очевидно, что всё было сделано с большой любовью и страстью к инструменту.

Аянна Уиттер-Джонсон: Российская публика очень чуткая, по-настоящему внимательная, она полна радости и энтузиазма. Атмосфера была такой дружелюбной и гостеприимной, что казалось, будто я находилась в гостиной с друзьями. Мне нравилась каждая секунда концерта от начала и до конца.



Лора Ван дер Хейден: Мне очень понравилось играть для российской публики, это был мой первый опыт (выступления в России), и я была в восторге от того, что огромный зал был заполнен. Для меня большая честь выступить на российской премьере тройного концерта Шендероваса и увидеть впечатление зрителей от него. Тот факт, что зал был настолько заполнен, свидетельствует о насыщенной жизни фестиваля Бориса Андрианова и его популярности в Москве. Очень надеюсь, что снова сыграю на нём!

А.В.: Как ты думаешь, есть ли разница в мужском и женском исполнении?

Ширли Смарт: Не уверена, что ощущаю это. Иногда я думаю, что подчеркивание так называемых "различий", например, того, что женщины более мягкие в исполнительстве, — может укрепить стереотипы, которые мешают развитию индивидуального восприятия музыкантов. Многие женщины — очень сильные исполнители, обладающие своего рода "мужскими" качествами (на самом деле, я думаю, что это глупо), и наоборот, мужчины также могут быть очень чувствительными. В настоящее время эта тема является предметом оживленных дебатов в Великобритании, и мне в целом не очень комфортно делать дихотомические выводы из этого вопроса. Я предпочитаю воспевать человеческие качества через искусство, которое может существовать при условии уникальных внутренних качеств каждого человека.

Аянна Уиттер-Джонсон: Я чувствую, что у каждого артиста есть свой уникальный способ выражения своей музыки и общения с аудиторией, который не ограничивается полом, поэтому в этом отношении я не чувствую различий.

Лора Ван дер Хейден: Думаю, нет. Каждый человек индивидуален как музыкант, поэтому все играют по-разному, так что я не думаю, что исполнение зависит от пола.

А.В.:Ты не могла бы назвать виолончелисток, которые тебя больше всего вдохновляют?



Ширли Смарт: Честно говоря, я не думаю, что на меня сильно повлияли женщины-виолончелисты. На меня повлияло много женщин, но это необязательно виолончелистки. Могу точно отметить Жаклин дю Пре: она была очень сильной женщиной и шла против гендерных стереотипов своего времени, но сложно сказать, насколько она оказала на меня влияние. Если говорить о виолончелистах, то сильнее всего на меня повлиял Янош Штаркер, у которого я недолго училась. Этот короткий период остался в моей памяти: меня восхищала его способность так просто и мощно выражать фундаментальные принципы виолончели и музыки в целом. Наши уроки наложили отпечаток на мою игру, несмотря на то, что моя музыка далека от того, что я с ним изучала. В целом мне нравится много исполнителей и исполнительниц, но не все из них влияют на меня. Думаю, дело в том, что я играю на виолончели в тех жанрах, где она редко встречается, например, джаз, ближневосточная музыка и импровизация, поэтому на меня скорее повлияли другие инструменты.

Аянна Уиттер-Джонсон: Натали Кляйн, Майя Бейзер и Зои Китинг.

Лора Ван дер Хейден: Зара Нелсова — мой кумир — её игра была потрясающей и интересной, у нее самый невероятный звук, и я бы хотела играть так же, как она.

Беседовала Анастасия ВОЛКОВА

на фотографиях (сверху вниз): Лора Ван дер Хейден, Аянна Уиттер-Джонсон, Ширли Смарт


стиль
джаз
страна
Великобритания
музыкальный стиль
академическая музыка, этно-джаз

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