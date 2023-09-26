Юрий Красильников, «Биг-бенд Гараняна»: «Сейчас много споров на тему

Мой звонок в Париж отвлёк его от работы. Коротко извинившись, и объяснив, что пишет треки к очередному фильму Лелуша, он попросил у меня минут двадцать. В ожидании следующего звонка, единственное, о чём я успел подумать: Ему восемьдесят четыре, а в ...