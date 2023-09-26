Юрий Красильников, «Биг-бенд Гараняна»: «Сейчас много споров на тему
что считать джазом»
26.09.2023
«Биг-бенд Георгия Гараняна» – один из самых известных джазовых брендов во всей России. На сцене кубанские музыканты выступают уже 26 лет. О развитии джаза в стране и том, как обстоят дела у краснодарского оркестра, в эфире Business FM мы поговорили с художественным руководителем и главным дирижером коллектива Юрием Красильниковым
– Здравствуйте, Юрий.
Юрий Красильников: Здравствуйте, Артем.
– Давайте разберемся в датах и начнем с истории. В прошлом году был столетний юбилей джаза в России, в следующем году 90-летний юбилей Георгия Гараняна. Какие праздничные мероприятия планируются в связи с этим?
Юрий Красильников: Что касается прошлогоднего юбилея, мы провели серию концертов, которые посвятили этому событию. Также в октябре прошлого года прошел ежегодный фестиваль GG Jazz. Приезжали Игорь Бутман, Лариса Долина и много известных джазовых музыкантов, которые представляют нашу сцену. Юбилей Георгия Гараняна мы так же будем отмечать серией концертов, посвятим значительную часть фестиваля этой дате, потому что это создатель нашего оркестра, на репертуар которого мы опираемся и по сей день.
– Перейдем к вашим ближайшим перспективам, какие у вас в ближайшее время намечены концерты?
Юрий Красильников: В ближайшее время у нас будет очень большой проект, нестандартный. 27 сентября мы выступим с большой струнной группой симфонического оркестра Музыкального театра творческого объединения «Премьера», частью которого мы и являемся. Нестандартность проекта в том, что мы будем выступать со струнной группой. Обычно мы выступаем сами, максимум — с приглашенными солистами. И, конечно же, репертуар. Мы решили посвятить этот концерт российской и мировой эстраде конца ХХ — начала ХХI века, показать, что мы играем не только традиционную джазовую музыку, но и популярную музыку, как было заложено традициями Георгия Гараняна. Это уместно для таких форм искусства, как джазовый оркестр и симфоджазовый. Поэтому этот проект называется «Симфоджаз». 27 сентября я всех приглашаю, будем рады вас видеть.
– На концерты традиционно приходит много людей? На каких площадках вы выступаете?
Юрий Красильников: Нашей основной сценой является площадка Музыкального театра «Премьера». Конечно, у нас практически всегда полные залы. Стараемся разнообразить свои программы, чтобы людям было интересно. Мы выступаем регулярно — практически каждый месяц. Это довольно часто для подобных форматов, поэтому перед нами всегда стоят серьезные художественные задачи. Людям с нами интересно, люди на нас ходят, что очень приятно.
Что касается остальных площадок, то мы востребованы, в первую очередь, по нашему региону. Стараемся уделить внимание тем фестивалям, которые проходят в Краснодарском крае. Недавно были в Армавире на Втором джазовом армавирском фестивале, выступили в Новороссийске — был успешный концерт. Это регулярная история. И межрегиональная востребованность на уровне. Ездили в Таганрог, летом были на Псковском фестивале, где участвовали в джазовом дне. Прошлый гастрольный сезон мы завершили в Москве на Всероссийском джазовом фестивале. Это самый большой наш фестиваль, на котором выступали по приглашению Игоря Бутмана.
– Сколько времени занимает подготовка концерта? Сколько времени участник джаз-бенда тратит на репетиции?
Юрий Красильников: Если вы имеете в виду подготовку каждого музыканта, то это отдельная история. Это можно сравнить со спортом, потому что профессиональный музыкант должен заниматься по несколько часов в день минимум, чтобы быть в хорошей форме.
Что же касается коллективной подготовки к концертам, все зависит от сложности программы. Но в среднем на одну программу уходит от двух недель до месяца.
«Джазовые музыканты зарабатывают по-разному»
– Так как мы с вами на Business FM, не могу не задать вопрос — сколько в целом зарабатывает «Биг-бенд»? В целом джаз — это выгодное дело?
Юрий Красильников: Что касается темы «Биг-бенда», мы государственное учреждение и получаем зарплату. Нам повезло, что мы относимся к театру. Условия для музыкантов в этом плане на порядок выше. Для нас это честь — быть частью такой организации, которая включает в себя несколько коллективов, кроме нашего. Это большой ресурс, и самим музыкантам это интересно.
Вообще джазовые музыканты зарабатывают по-разному. Считается, что немного. Но все индивидуально и зависит от человека. Как и в любой другой сфере деятельности, каждый зарабатывает столько, сколько он хочет зарабатывать. Есть совершенно разные примеры. Очень большой диапазон доходов у музыкантов разного уровня — все зависит от их потребностей.
– Как обстоят дела с новым поколением, есть ли у нас молодые таланты? И вообще что нужно человеку, чтобы добиться таких высот и попасть в такой коллектив, как «Биг-бенд»?
Юрий Красильников: В первую очередь такому человеку необходимо искреннее желание, которое позволит ему добиться всего, чего он захочет. В принципе, это универсальное понятие. И на практике, касаемо нашей деятельности, это доказано в том числе. С джазовым образованием в Краснодарском крае дела обстоят не очень хорошо, к сожалению. Мы будем стараться это как-то развивать, взаимодействовать с учебными заведениями, заинтересовывать людей. Но лучше, чем собственным примером и выступлениями, заинтересовать людей заниматься этим делом вряд ли возможно.
Мы привлекаем музыкантов из регионов, где джазовое образование присутствует на хорошем уровне. Первый наш региональный сосед — это Ростов, выпускником консерватории которого я в том числе являюсь. Мы привлекаем кадры оттуда. Но базовая часть оркестра — музыканты, которые были приглашены Георгием Гараняном. Это как раз местные музыканты. Без профессионального джазового образования, за счет хорошей школы на уровне колледжа, тогда — училища, были привлечены в оркестр. Остальные присоединялись по мере возможности и необходимости.
– То есть самоучка не может попасть в серьезный ансамбль?
Юрий Красильников: Есть просто разные периоды обучения. Учиться самому с нуля очень сложно — нужен помощник, наставник. Если же говорить о процессе переквалификации, допустим, у человека есть хорошее академическое образование и дополнительно он захотел заняться джазом... Таких примеров много. Это возможно, тем более в свете тех возможностей, которые есть в интернете. Человек спокойно может заниматься сам. Конечно, консультироваться, практиковаться с более опытными музыкантами. Тем не менее, информация, которая еще недавно была эксклюзивной у каких-то педагогов в городах — только в класс туда нужно было попасть — сейчас она на поверхности. Бери, делай и применяй в жизни.
– Возвращаясь к концертам, кто ваш типичный слушатель? Кто сейчас слушает джаз?
Юрий Красильников: На самом деле мы этот вопрос постоянно мониторим, пытаемся проанализировать. Мы уже пришли к единому выводу, по крайней мере здесь, в Краснодаре, это самая разнообразная публика. Это, с одной стороны, и сложно. Где-то наоборот какие-то задачи облегчает. Мы стараемся удовлетворить запросы всех людей, которые когда-то были привлечены Георгием Арамовичем. Стараемся достойно продолжать его дело с теми же принципами, которые были изначально настроены таким образом, чтобы все оставались довольны. Нам это нравится — не ограничиваемся какой-то определенной жанровой историей. Стараемся быть разнообразными, и наверняка это и является причиной, если можно так выразиться, разнообразности нашей аудитории. Мы не играем только свинг, только фанк или только поп-музыку. Мы это все миксуем и стараемся делать это гармонично. Люди довольны.
«Давно не выезжали за рубеж»
– «Биг-бенд» предполагает слово «большой». Сколько человек в составе бенда?
Юрий Красильников: Предполагает слово «большой», потому что до этого были составы поменьше. Например, диксиленды. Исторически так сложилось. Но именно джазовый оркестр зафиксирован на 18 человек. Плюс-минус бывают какие-то изменения, но стандартный состав — это 18 человек. Ритм-секция, духовики, иногда солисты. От 18 человек с небольшими вариациями.
– Юрий, к каким классикам вы стремитесь?
Юрий Красильников: К джазовым классикам. Мы стремимся быть самими собой, быть в тренде, быть в ногу со временем. Потому что все меняется: меняется скорость информации, меняется музыка, которая называется джазом по инерции. На самом деле уже много споров на эту тему – что считать джазом? Это традиционная музыка? Считать ли современный джаз тем самым джазом? По сути это все одно импровизационное искусство, которым мы занимаемся. И, конечно же, мы ориентируемся на родоначальников этого жанра, но и не забываем про тех людей, которые делают то же самое на высоком уровне по всему миру. И в репертуаре у нас эта музыка есть. Георгий Гаранян черпал вдохновение у каждого из них, и та часть репертуара, которая на сегодняшний день для нас остается фундаментальной, на которой этот оркестр построен, дает нам возможность постоянно прикасаться к великим мэтрам, который создавали этот жанр.
– В России существуют еще такие бенды или же в Краснодаре он такой один?
Юрий Красильников: Конечно же, существуют биг-бенды в России, каждый на своем уровне. В Москве несколько оркестров. Начиная от Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Оркестр Лундстрема, который является самым «возрастным», если можно так выразиться. Мы так же один из самых «старших» оркестров, есть «помоложе». Мы общаемся между собой, обмениваемся опытом, пересекаемся на фестивалях, сотрудничаем, приглашаем солистов из других оркестров, нас приглашают. То есть мы стараемся тесно взаимодействовать и общаться друг с другом.
– В последнее время у вас были гастроли за рубежом?
Юрий Красильников: Раньше Георгий Арамович часто вывозил оркестр за рубеж, потом стал ездить меньше. На самом деле давно не выезжали. В свете последних событий сейчас это в принципе невозможно. Пользуемся тем, что возможно. Были в Абхазии в прошлом году с концертом, в позапрошлом году — в Южной Осетии. Прорабатываем варианты поехать, например, в Дубай, возможно, в Турцию, но пока что это все в проектах. Разумеется, восстановить международный гастрольный режим в планах есть, но все будет зависеть от ситуации, которая на сегодняшний день нас в этом ограничивает.
– Спасибо, Юрий. Желаем вам собирать аншлаги на каждом выступлении.
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